'No hay alternativa más que la victoria': Coronel dice que las FDI casi han terminado en Gaza

"Estamos cerca de una victoria militar decisiva en la Franja de Gaza, y estamos preparados para una batalla en el Norte. Ya estamos en un enfrentamiento multifrente con fuerzas cambiantes, y al menos en los lugares donde estoy, las FDI están preparadas para una batalla en el Norte," dijo el Coronel Dvir Edri, comandante de la Brigada 460, a Maariv en una entrevista reciente.

"No será fácil ni simple, pero a la luz de los combates en el Sur, tenemos una generación de comandantes y soldados experimentados," agregó.

Respondiendo al comentario de que los soldados también estaban cansados y agotados, Edri declaró "Cuando la tarea es llevar de vuelta a más de cien mil residentes a sus hogares, entonces confío en que encontrarán la fuerza para hacerlo de la mejor manera."

La mayoría de las guerras de Israel hasta la fecha han sido cortas, a diferencia de una guerra de desgaste prolongada

"Una guerra corta es relativa", dijo Edri. "Ninguna guerra en el pasado se ha fijado un objetivo tan claro que tome tanto tiempo lograr. Es imposible destruir a Hamas en poco tiempo. Tal vez podríamos haber actuado más rápido, o podríamos haber hecho cosas diferentes. Aun así, desde el inicio de la guerra, se hablaba de un año de combates con niveles variables de intensidad porque todos entendían que derrotar a Hamas tomaría tiempo." Coronel Dvir Edri, Comandante de la 460 Brigada del Cuerpo Blindado (credit: SHLOMI YOSEF)

¿Podrá la IDF alcanzar sus objetivos?

"Quiero creer que sí", afirmó Edri. "Cualquier experto militar que pueda identificar los logros en el terreno dirá que estamos cerca de la victoria. Hemos obtenido resultados definitivos en los lugares donde hemos llegado. Derrotamos a muchas batallones y logramos importantes éxitos militares. La victoria es una palabra engañosa - cada uno la define de manera diferente, pero creo que estamos cerca de una victoria militar decisiva."

Pero cuando la IDF abandona un área en Gaza, Hamas aprovecha para recuperar el control

"Dondequiera que hayamos estado, nos movimos y maniobramos libremente. Cuando entramos por primera vez en Gaza, nos llevó una semana llegar y capturar un punto específico", afirmó Edri, agregando, "Hoy podemos regresar en un par de horas y hacer lo que queramos adentro. Hamas puede tener éxito en lanzar un cohete aquí y allá en tres meses, pero ya no está en una masa crítica ni en las cantidades que tenía inicialmente. Así es como se ve la decisión militar".

Cuando se le preguntó de dónde proviene la motivación de los combatientes para luchar durante un período tan largo, la conversación siempre volvía a los horrores del 7 de octubre. Edri dijo: "Todo lo que vi y escuché en las comunidades circundantes se centraba en el momento de entrar en Gaza. No me gusta usar términos de venganza, pero creo que cualquiera que haya ido a Gaza esa mañana entendió que no hay otra alternativa que una victoria absoluta y clara. Conozco los alrededores desde hace mucho tiempo, y lo que vimos el 7 de octubre quedó grabado en nosotros de una manera que no puede describirse con palabras. Las imágenes de los cuerpos y los vehículos quemados fueron muy duras. Pero precisamente por eso, había una gran creencia en lo que estábamos haciendo y un profundo sentido de justicia".

¿Cuál de las vistas se quedó contigo especialmente?

"En el campo, entre los cuerpos, yacían parejas abrazadas. Era evidente que habían decidido terminar sus vidas juntos, y así los encontramos. Me impactó. Fue parte de los sentimientos que nos acompañaron al entrar en Gaza junto con la magnitud de la responsabilidad y la comprensión de que estábamos llevando a más de tres mil personas a la guerra. Sabía el poder que tenía en mis manos y lo que estaba enfrentando, y sin embargo, los combatientes que estaban con nosotros seguían sorprendiéndome. No solo los soldados y reservistas, sino también los comandantes en todos los niveles.

Edri concluyó, "Realmente sentimos que estas eran las mismas personas que salieron a luchar hace 50 años en la Guerra de Yom Kippur, y no podemos permitirnos perder. Después de las vistas del 7 de octubre, no tenemos ese privilegio. Por lo tanto, todos vinieron a la división para hacer lo mejor que pudieran. No importaba cuán bien y cuánto entrenaron antes, no importaban las limitaciones que dejaron atrás. Todos pusieron a un lado sus desacuerdos, así como los desafíos personales y dificultades, y vinieron a Gaza."