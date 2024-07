Biden: Israel y Hamas han acordado un alto el fuego, marco del acuerdo de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el viernes por la tarde que, aunque se necesita más trabajo, Israel y el grupo terrorista Hamas han acordado un marco de acuerdo de alto el fuego que vería la liberación de rehenes.

Six weeks ago I laid out a comprehensive framework for how to achieve a ceasefire and bring the hostages home. There is still work to do and these are complex issues, but that framework is now agreed to by both Israel and Hamas.My team is making progress and I'm determined to…