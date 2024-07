La mayoría de los israelíes apoya el acuerdo de rehenes para terminar la guerra con Hamás- encuesta

Entre todos los israelíes, el 56% apoya un acuerdo para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza, sin embargo, en el frente norte contra Hezbolá, sólo el 42% apoya la búsqueda de un acuerdo diplomático, según un informe del Israel Democracy Institute (IDI) publicado el miércoles.

La encuesta se realizó entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2024, con 600 hombres y mujeres entrevistados en hebreo y 150 en árabe. El error de muestreo máximo fue de ±3,58% con un nivel de confianza del 95%.

Según la encuesta, el 29,5% de los israelíes apoya un acuerdo que liberaría a algunos de los rehenes a cambio de un alto el fuego temporal, y el 14,5% no lo sabe. Entre los israelíes árabes, el número de los que apoyan un acuerdo para la liberación de todos los rehenes a cambio de un alto el fuego permanente aumentó al 88%, y entre los israelíes judíos solamente, disminuyó al 50%. Los votantes de izquierdas se alinean más con los israelíes árabes, con un 86%, en apoyo de un alto el fuego permanente a cambio de la liberación de todos los rehenes, y más israelíes de derechas apoyan un alto el fuego temporal a cambio de la liberación de algunos de los rehenes.

Sobre el tema de una guerra con Hezbolá en el norte, el 75% de los israelíes árabes apoyan llegar a un acuerdo diplomático con la organización terrorista. Más del 70% de los israelíes de izquierdas están de acuerdo.

En cambio, el 43,5% de los judíos apoyan la victoria militar sobre Hezbolá, y el 59% de los judíos de derechas están de acuerdo. Una minoría de israelíes es partidaria de mantener la misma intensidad de los combates con Hezbolá que se vienen librando desde octubre. Firefighters respond to a fire near a rocket attack from Lebanon, amid ongoing cross-border hostilities between Hezbollah and Israeli forces, near Kiryat Shmona, northern Israel, June 14, 2024. (credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

Cuando se les preguntó: "¿Durante cuánto tiempo más podrá la sociedad israelí soportar la carga de los continuos combates?", entre los encuestados judíos, el 29% creía que Israel podría seguir luchando sólo unos meses más, y el 22% pensaba que podría seguir seis meses más. Entre la misma población, el 34% cree que Israel puede seguir en guerra el tiempo que haga falta.

Preguntas sobre cuánto tiempo puede aguantar Israel la guerra

Entre los árabes, el 47% valora la capacidad de Israel para seguir soportando la carga de la guerra en unos pocos meses, y el 13%, en seis meses. De la misma población, el 12% cree que Israel puede aguantar todo el tiempo que haga falta. Casi una cuarta parte de los encuestados árabes (21%) no lo sabe.

En respuesta a la pregunta de "¿Cuál es la cuestión principal que podría provocar la caída del gobierno?", en todos los grupos, el 44,5% considera que la cuestión de las tensiones entre los partidos haredi y los demás partidos de la coalición, en medio del reclutamiento de haredim y la "Ley de los rabinos", es la cuestión que tiene más probabilidades de derrocar al gobierno actual. Entre los judíos, el 47% cree en esta cuestión, y entre los árabes, el 32%.