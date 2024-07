Las IDF y la IAF interceptan una represalia de Hezbolá tras atacar el sur del Líbano

Los sistemas de defensa aérea de las IDF interceptaron una serie de proyectiles disparados hacia Nahariyya en el norte de Israel el miércoles por la mañana, según informaron las IDF.

Los proyectiles fueron lanzados en respuesta a los ataques de la Fuerza Aérea de Israel contra la infraestructura de Hezbolá durante la noche.

El sistema de alerta roja de Israel, Tzeva Adom, envió al menos cinco alertas de sirena entre las 2:23 y las 2:24 a.m. del miércoles.

Posteriormente, el ejército confirmó que había identificado aproximadamente 15 proyectiles cruzando desde el Líbano hacia Israel.

Las IDF interceptaron con éxito múltiples proyectiles y no se reportaron heridos.

Según Ynet, Hezbolá reclamó la responsabilidad por el bombardeo en el norte de Israel y afirmó que los ataques fueron en respuesta "a la muerte de tres niños sirios en un ataque israelí dirigido al pueblo de Umm al-Tut".

What you are seeing is not a light show. It is our aerial defense systems working to defend our civilians against a rocket attack from Hezbollah.In the past few hours alone, Hezbollah has shot more than 50 projectiles toward Israel. pic.twitter.com/gmRhVVjTWW