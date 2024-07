5,000 UAV podrían ser disparados contra Israel central, y la IAF no está preparada - Análisis

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) falló una vez más la noche del jueves en proteger el Estado de Israel. Según las FDI, esta falla se debió a un error humano. Los hallazgos indican que, aunque se detectó al UAV, no se clasificó como una amenaza, no se activó ninguna alarma y no se intentó interceptarlo. La respuesta de la IAF al incidente del jueves plantea considerables dudas sobre el tamaño del UAV y su lugar de lanzamiento.

Este es un evento grave en muchos aspectos. Sin embargo, lo que el público quizás no entienda completamente es que el eje del mal está librando una guerra de desgaste contra el Estado de Israel. Este eje, liderado por Irán, incluye milicias chiítas en Irak y Siria, los hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano. Su objetivo es erosionar el poder de las FDI a través de ataques con drones y lluvias de misiles. Cualquier daño en el frente interno israelí es considerado una victoria para ellos.

Es importante reconocer la inminente amenaza de una guerra importante. Los expertos estiman que podría involucrar alrededor de 5,000 UAVs y misiles de varios tipos apuntando a la región de Gush Dan desde diferentes regiones en Medio Oriente.

Evaluaciones realistas de las capacidades de Israel

Durante más de nueve meses, las FDI, y en particular la Fuerza Aérea, han estado en alerta máxima. Estamos acercándonos al final de un año intenso que ha comprometido la capacidad de las FDI para participar en una guerra a gran escala y de mayor intensidad en múltiples frentes.

Existen brechas significativas entre las amenazas y las soluciones. Una pregunta sencilla revela esto: ¿Para qué amenazas ha sido construida la Fuerza Aérea en la última década? La guerra entre Rusia y Ucrania ofrece muchas ideas y lecciones que deben implementarse rápidamente. No todas las soluciones provienen de la adquisición y desarrollo de nuevas armas. Por ejemplo, en el pasado, el Mayor General Tal Russo se opuso a la cerca en la frontera con Egipto, diciendo: "Cada shekel que tengo, prefiero invertirlo en ofensiva en lugar de defensa".

La próxima amenaza ya está aquí: drones UAV de varios tipos. La amenaza emergente de enjambres de drones, capaces de ataques masivos en grandes áreas, plantea un gran desafío para los ejércitos occidentales modernos. Hasta ahora, no he escuchado que el plan plurianual de las FDI, que ha sido pospuesto durante mucho tiempo, ponga suficiente énfasis en estas amenazas.

Las FDI de 2024 lucharán por romper viejos conceptos y construir nuevas estrategias. Es crucial desarrollar fuerza para enfrentar amenazas futuras y dejar atrás las obsoletas.

Esta es una de las razones por las que creo que la guerra en la Franja de Gaza debería continuar hasta que se debilite el poder de Hamas.

La lucha debería crear una nueva realidad de seguridad, enfocada en devolver a los rehenes y prevenir la necesidad de dividir nuestras fuerzas en múltiples frentes. Concentrar nuestros esfuerzos en una zona nos permitirá golpear con más fuerza.