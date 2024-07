¿Busca Netanyahu un acuerdo? Descubre lo que podría revelar en su discurso ante el Congreso

Cuanto mayor es el escenario, dice un viejo refrán, mayores son las expectativas.

Así las cosas, hay grandes expectativas de que se produzca algún anuncio espectacular cuando el Primer Ministro Benjamin Netanyahu se dirija el miércoles a una sesión conjunta especial del Congreso en Washington, ya que hay pocos escenarios políticos en el mundo más grandes que éste.

Cuando Netanyahu se dirija al Congreso -independientemente de cuántos legisladores demócratas se ausenten para mostrar su desdén por el líder electo de Israel- hará historia como el único líder mundial al que se le ha concedido este honor cuatro veces, superando incluso a Winston Churchill. Eso añade aún más dramatismo al momento.

¿Utilizará Netanyahu esta ocasión simplemente para exponer el caso de Israel en relación con la guerra en Gaza, algo que puede hacer y ha hecho en una entrevista televisiva? ¿Se centrará, como hizo en 2015, en Irán y sus designios malignos en la región? ¿Expresará el primer ministro su agradecimiento por el apoyo moral, diplomático y militar estadounidense durante la guerra? ¿O hablará de la ampliación de los Acuerdos de Abraham a Arabia Saudí y más allá?

Netanyahu, hábil escritor de discursos y orador, probablemente tocará todo lo anterior. Pero eso es de esperar. El verdadero drama vendría si utilizara esta plataforma para anunciar un acuerdo sobre la liberación de los rehenes cautivos de Hamás. Eso es algo que llevaría este discurso a una categoría totalmente distinta; lo haría memorable para siempre.

Esto es algo que obviamente no se le escapa a Netanyahu, un político que, en su larga carrera, ha demostrado una comprensión del teatro político y de los grandes gestos -basta recordar su discurso de 2012 en la ONU con la caricatura de la bomba para ilustrar la amenaza nuclear iraní o su dramática revelación de los archivos nucleares de Irán en 2018. PRIME MINISTER Benjamin Netanyahu addresses a joint session of the US Congress in 2015. ‘I am currently experiencing déjà vu,’ says the writer. (credit: GARY CAMERON/REUTERS)

PERO El anuncio de un acuerdo sobre los rehenes no corresponde exclusivamente a Netanyahu. Hamás también tiene que estar de acuerdo - un pequeño hecho que a menudo se pasa por alto en el debate que gira en torno al acuerdo sobre los rehenes en Israel - y no está completamente claro para el público lo que Hamás ha acordado o no.

Hay un sinfín de especulaciones. Hay breves declaraciones de portavoces de Hamás. Hay filtraciones de altos funcionarios implicados en las negociaciones y de altos funcionarios de defensa y representantes de las familias de los rehenes. Las negociaciones están en curso, pero los detalles de cuáles son exactamente los puntos conflictivos -y los detalles aquí son esenciales- siguen siendo en gran medida especulación. Se trata de un caso en el que se oculta más de lo que se revela.

Han transcurrido más de nueve meses de la guerra de Gaza y, de forma un tanto sorprendente, el debate interno israelí sigue girando en torno a qué obligará a Hamás a liberar a los rehenes: más poder militar o un acuerdo. Los israelíes debatían esta cuestión a finales de octubre, antes de la incursión terrestre en Gaza; a finales de noviembre, tras el fracaso del primer acuerdo sobre los rehenes; y a principios de la primavera, cuando los dirigentes del país debatían -y discutían públicamente con Estados Unidos- si las FDI debían entrar en Rafah para ejercer una mayor presión militar sobre Hamás.

Algunos creen que Netanyahu no quiere un acuerdo

Los críticos de Netanyahu, y son legión, dicen que en realidad no quiere cerrar un acuerdo, por conveniencia política. Dicen que las recientes condiciones no negociables que ha añadido justo cuando surgían signos positivos en las negociaciones son poco más que un intento de torpedear cualquier posible acuerdo. Dicen que no quiere un acuerdo, porque si acepta el acuerdo que hay sobre la mesa, perderá su gobierno, ya que los partidos de extrema derecha de Otzma Yehudit y el Partido Sionista Religioso abandonarán su coalición.

Lo que estos críticos pasan por alto es la posibilidad real de que Netanyahu -e incluso los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, sí, incluso ellos- se preocupen realmente por los rehenes, pero estén preocupados por el precedente que se sentará y los peligros que se plantearán para el colectivo israelí en el futuro si se llega a un acuerdo que deje a Hamás en pie y pueda declarar la "victoria" por el mero hecho de sobrevivir.

Los críticos de Netanyahu dicen que añadir ahora nuevas condiciones -que Israel no se retirará del Corredor Filadelfia con Egipto, o prohibir que los terroristas armados vuelvan a la parte norte de la Franja de Gaza- tiene por objeto obligar a Hamás a rechazar el acuerdo.

Sus críticos más acérrimos dicen que no le importan los rehenes, que persigue un objetivo inalcanzable de "victoria absoluta" sobre Hamás porque quiere que la guerra siga y siga, como medio de permanecer en el poder.

Sin embargo, ¿podría ser que Netanyahu sí se preocupe por los rehenes, pero que piense que, con la presión que se ejerce ahora sobre Hamás, no es el momento de reducir la presión, sino de aumentarla y, de ese modo, conseguir la liberación del máximo número de rehenes en el menor tiempo posible?

Una parte significativa de la opinión pública no contempla esta posibilidad, lo que revela hasta qué punto son sospechosos los motivos de Netanyahu. Con el país enfrentándose a una crisis monumental, el hecho de que una parte significativa de la opinión pública no confíe en los motivos del líder no es el mejor momento para el país.

Motivaciones políticas

INTERESANTEMENTE, EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, el estamento de seguridad ha señalado a la opinión pública israelí que está a favor de llegar a un acuerdo ahora, incluso a costa de detener la guerra, y varios funcionarios de seguridad anónimos han insinuado que es el cínico estamento político el que está retrasando las cosas.

Según este argumento, a Netanyahu le interesa que la guerra continúe -aunque sea en un segundo plano- para desviar las peticiones de nuevas elecciones y de creación de una comisión de investigación estatal. Siempre que se le pregunta sobre cualquiera de estas cuestiones, Netanyahu responde que ninguna de las dos puede producirse mientras dure la guerra. Sus críticos, que le atribuyen los peores y más cínicos motivos, concluyen que por eso quiere que continúe la guerra: para retrasar las elecciones y/o la comisión de investigación.

Sus partidarios, sin embargo, replican que el estamento de seguridad -incluidos el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi- también tiene motivos ocultos.

El 7 de octubre fue una catástrofe colosal, y el ejército no hizo lo que se le había encomendado: proteger a los ciudadanos del país. Por lo tanto, argumentan, el estamento de seguridad quiere rectificar ese error -y la única forma de hacerlo por completo es devolviendo a los rehenes. Sólo así se quitará un poco de su conciencia la mancha del 7 de octubre.

La postura del establishment de seguridad es que se podría aceptar un acuerdo ahora y que Israel podría aprender a hacer frente a los diversos problemas de seguridad que surgirían - como abandonar el Corredor Philadelphi. Una de las ideas que se barajan es la construcción de un muro subterráneo con sensores de alta tecnología a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, mantenido por tropas egipcias y tal vez de los Emiratos Árabes Unidos, con Israel vigilando desde lejos.

El corredor Philadelphi es fundamental: en él han muerto y están arriesgando sus vidas soldados para protegerlo. ¿Debería Israel volver a dejar un activo de seguridad como éste en manos de la alta tecnología o de un tercero? ¿Es ese argumento abandonar a los rehenes, o es una sobria valoración de que hacerlo conduciría a la reconstrucción de Hamás y a más rehenes en el futuro?

Si Netanyahu está retrasando el acuerdo, ¿es porque no le importan los rehenes o porque cree -como dijo en el debate del miércoles en la Knesset- que Hamás está empezando a resquebrajarse y que una mayor presión traerá mejores condiciones?

MIENTRAS ESTE debate se arremolina, se acerca la cita de Netanyahu con el Congreso. Dado el alto perfil de esta visita, surge la pregunta: ¿Podría haber consecuencias negativas si, durante la visita -que está previsto que incluya una reunión con el presidente de EE.UU. Joe Biden el lunes- no se hace ningún anuncio sobre la cuestión de los rehenes?

Biden, cuya suerte política ha cambiado y cuyo futuro político está ahora seriamente en duda, necesita un logro espectacular. Si no lo consigue, ¿podrían tensarse aún más las relaciones entre Washington y Jerusalén? La Casa Blanca ha expresado su frustración con el planteamiento de Netanyahu respecto a las negociaciones sobre los rehenes, aunque no le ha culpado de su falta de éxito.

Un fracaso a la hora de avanzar en Washington también provocaría probablemente un aumento de la presión interna sobre Netanyahu en Israel, intensificando las protestas y las exigencias para que haga realidad el acuerdo, lo que le debilitaría aún más políticamente. A la inversa, esto podría llevar a mayores llamamientos para que Israel intensifique las actividades militares en Gaza para conseguir que Hamás se doblegue.

Por diversas razones, el discurso de Netanyahu ante el Congreso se perfila como un momento decisivo en las negociaciones sobre el acuerdo de los rehenes, principalmente porque coincide con una fase crítica de las conversaciones sobre el acuerdo de los rehenes. Es de suponer que Gallant sabía de lo que hablaba cuando instó esta semana a algunas familias de los rehenes a reunirse con Netanyahu antes de que el primer ministro viaje a Washington. Además, el momento de la visita amplifica lo que está en juego, ya que cualquier declaración que el primer ministro haga en Washington sobre las conversaciones podría afectar significativamente a su resultado.

Netanyahu disfruta con los momentos de gran repercusión en la escena internacional. Con la cuestión de los rehenes como centro de atención, el mundo e Israel esperarán escuchar algún mensaje, y el tenor de ese mensaje puede catalizar el progreso o complicar aún más una situación ya de por sí intrincada y delicada.