Netanyahu busca formar alianza contra Irán para luchar contra el terrorismo

Todos los países que están en paz con Israel y que harán la paz con Israel deben unirse a una alianza militar contra Irán, declaró el miércoles el Primer Ministro Benjamin Netanyahu al pronunciar su histórico cuarto discurso ante una sesión conjunta del Congreso.

Vimos un atisbo de esa alianza en abril", cuando cinco ejércitos surcaron los cielos para derribar un ataque iraní con misiles y aviones no tripulados contra el Estado judío, dijo. Esta nueva alianza sería una extensión natural de los innovadores Acuerdos de Abraham, afirmó, señalando que debería llamarse "Alianza Abraham"."

En una referencia velada, describió esta alianza como una forma para Medio Oriente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Tras la Segunda Guerra Mundial, "Estados Unidos forjó una alianza de seguridad en Europa para contrarrestar la creciente amenaza soviética", recordó Netanyahu. "Del mismo modo, Estados Unidos e Israel pueden forjar hoy una alianza de seguridad en Medio Oriente para contrarrestar la creciente amenaza iraní", afirmó.

Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su papel como arquitecto de la defensa de abril y habló de su gratitud al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por mediar en los Acuerdos de Abraham.

"Israel siempre seguirá siendo el aliado indispensable de Estados Unidos", dijo Netanyahu, añadiendo que "he venido hoy aquí para decir": Gracias, Estados Unidos "por su apoyo y solidaridad" y "por estar junto a Israel en nuestra hora de necesidad".

Trabajando juntos, prometió, los dos países pueden defender la democracia sobre la tiranía, particularmente cuando se enfrentan al eje del mal de Irán, agregó.

A pesar de la ausencia de decenas de legisladores demócratas que boicotearon el discurso, Netanyahu fue recibido calurosamente en la Cámara de Representantes, y su discurso de 55 minutos fue interrumpido unas 80 veces por aplausos, la gran mayoría ovaciones en pie.

"Irán ve a Estados Unidos como su mayor enemigo", dijo Netanyahu, explicando que la República Islámica ha estado luchando contra Washington desde que tomó el poder en 1979, incluso tomando rehenes estadounidenses, matando a sus militares y bombardeando sus embajadas.

"Enviaron escuadrones de la muerte aquí para asesinar a un ex secretario de Estado y a un ex asesor de seguridad nacional. Y como hemos sabido recientemente, incluso amenazaron descaradamente con asesinar al [ex] presidente Trump", declaró Netanyahu.

Irán entiende que para conquistar América debe conquistar primero Medio Oriente, dijo Netanyahu. "En el camino de Irán hay una orgullosa democracia proestadounidense: mi país, el Estado de Israel".

Eje del mal

"Cuando luchamos contra Irán estamos luchando contra el enemigo más radical y asesino de Estados Unidos", dijo Netanyahu. Cuando Israel participa en esa lucha y trabaja para impedir un Irán nuclear, "no sólo nos estamos protegiendo a nosotros mismos, os estamos protegiendo a vosotros", dijo.

"Nuestros enemigos son vuestros enemigos, nuestra lucha es vuestra lucha, nuestras victorias serán vuestras victorias", afirmó entre sonoros aplausos. Una persona gritó "sí, señor".

Esa victoria está a la vista, ya que la derrota de Hamás por Israel es un poderoso golpe al eje del terror, dijo Netanyahu. Se refirió a las batallas de múltiples frentes de las FDI contra los apoderados iraníes, Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano y los houthis en el Líbano.

La semana pasada, explicó Netanyahu, los Houthis enviaron un dron armado a Tel Aviv, que provocó una explosión junto a una sucursal de la embajada estadounidense.

Al igual que Israel desempeña un importante papel defensivo para Estados Unidos, "sé que Estados Unidos nos cubre las espaldas", dijo Netanyahu. Se refirió a la cooperación conjunta en materia de defensa e inteligencia que ayuda a proteger a ambos países.

"Ayudamos a mantener las botas estadounidenses fuera del terreno mientras protegemos a nuestros ciudadanos en Medio Oriente", declaró Netanyahu, y añadió: "Agradezco profundamente el apoyo de Estados Unidos".

Relaciones entre Estados Unidos e Israel

Netanyahu hizo un llamamiento a Estados Unidos para que acelere la ayuda militar para ayudar a Israel a destruir a Hamás, poner fin a la guerra de Gaza y evitar una guerra más amplia en Medio Oriente.

Fuera del edificio del Congreso, manifestantes antiisraelíes y propalestinos se manifestaron contra Netanyahu. Según el grupo judío estadounidense J-Street, unos 68 de los 263 congresistas demócratas boicotearon el discurso. Un representante republicano, Thomas Massie, de Kentucky, también se lo saltó en señal de protesta.

En el interior de la cámara, en la que no se podía estar de pie, el apoyo era palpable. El discurso de Netanyahu fue un éxito desde el momento en que entró en la sala, donde fue recibido con un sonoro aplauso.

Netanyahu dijo al Congreso que se reunían en un momento que era una "encrucijada de la historia".

Los congresistas se levantaron y aplaudieron cuando Netanyahu afirmó: "Para que triunfen las fuerzas de la civilización, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos". Volvieron a levantarse de sus sillas cuando Netanyahu subrayó: "Cuando permanecemos juntos, ocurre algo importante, nosotros ganamos, ellos pierden".

Y "ganaremos", añadió ante otra ovación en pie.

Netanyahu hizo referencia a la invasión liderada por Hamás del 7 de octubre, en la que murieron más de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Describió la brutalidad del atentado y mencionó a los rehenes y a sus familiares que se encontraban en la tribuna, entre ellos la rehén rescatada Noa Argamani, que estaba sentada entre su padre y la esposa de Netanyahu, Sara.

"No descansaré hasta que todos sus seres queridos estén en casa", dijo Netanyahu.

"Mientras hablamos, estamos participando activamente en intensos esfuerzos para conseguir su liberación, y confío en que estos esfuerzos puedan tener éxito. Algunos de ellos están teniendo lugar ahora mismo", declaró.

Netanyahu agradeció a Biden su apoyo inquebrantable desde el comienzo de la guerra, incluido su viaje de octubre, que, dijo, "nunca olvidará".

"Quiero darle las gracias por medio siglo de amistad con Israel y por ser un sionista irlandés-estadounidense orgulloso", dijo Netanyahu. También dio las gracias a los soldados de las FDI, incluidos los musulmanes y beduinos. Entre ellos estaba el sargento mayor Ashraf al Bahiriof, que vino con Netanyahu al Congreso y a quien Netanyahu reconoció en su discurso por su valentía en la lucha contra Hamás el 7 de octubre.

Persecución de los judíos

Señalando la larga historia de persecución, Netanyahu dijo que "el pueblo judío ya no está indefenso ante nuestros enemigos".

A las afligidas familias de los soldados de las FDI que cayeron en combate en los frentes sur y norte de Israel en los últimos nueve meses, les dijo: "Les prometo que el sacrificio de sus seres queridos no será en vano"."

'Nunca más' nunca debe ser una promesa vacía, siempre debe seguir siendo un voto sagrado y después del 7 de octubre, 'Nunca más' es ahora", declaró.

Derrotar a los enemigos de Israel exige valentía y claridad, "sabiendo distinguir entre el bien y el mal", dijo. Cada vez son más los manifestantes antiisraelíes que "están con el mal, están con Hamás, con violadores y asesinos", declaró, "deberían avergonzarse de sí mismos".

Israel se ha enterado recientemente de que Irán está financiando y promoviendo protestas antiisraelíes en Estados Unidos, quieren perturbar a Estados Unidos", dijo.

Alguien en la tribuna gritó "sí" a esa afirmación. Otros gritaron "¡USA, USA!".

"Tengo un mensaje para estos manifestantes: Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a homosexuales de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el pelo, os alaban, promueven y financian, os habéis convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán", declaró Netanyahu.

"Algunos de estos manifestantes sostienen carteles que proclaman "Gays por Gaza". También podrían sostener carteles que dijeran "Pollos para KFC"", dijo.

"Estos manifestantes cantan 'Del río al mar'. Pero muchos no tienen ni idea de qué río y de qué mar están hablando. No sólo suspenden geografía, sino también historia", empieza diciendo.

Acusan a Israel de ser un Estado colonial, sin entender que ésta es la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, afirmó. Durante 4.000 años Israel ha sido la tierra del pueblo judío, dijo Netanyahu, "siempre ha sido nuestro hogar y siempre será nuestro hogar".

El problema no es sólo con los manifestantes, sino también en los pasillos de las principales escuelas de élite del país, incluyendo su propia alma mater MIT, cuyos presidentes no podían condenar las llamadas de genocidio contra los judíos, dijo.

Las mentiras malintencionadas contra los judíos durante siglos, que condujeron a la persecución masiva y finalmente al Holocausto, se dirigen ahora contra el Estado judío, dijo

Netanyahu: "Siempre y dondequiera que veamos la plaga del antisemitismo, debemos condenarla inequívocamente y combatirla resueltamente, sin excepción", declaró Netanyahu.

Esto incluye cuando los tribunales internacionales de nivelación cargos absurdos Israel, dijo Netanyahu. Era una referencia a la audiencia judicial de la Corte Internacional de Justicia sobre las acusaciones de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza y la posibilidad de que los israelíes podrían enfrentarse a cargos de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional.

Esto incluye cuando el tribunal internacional de nivelación cargos absurdos contra Israel de genocidio y el hambre.

"Quiero asegurarles que, independientemente de la presión que se ejerza", dijo Netanyahu, nunca permitirá que se produzca otro ataque contra Israel como el del 7 de octubre.

La gran mayoría de los estadounidenses no han caído en las "absurdas" mentiras contra Israel, pero en cuanto a la minoría, deberían escuchar al experto en guerra urbana John Spencer, que ha alabado los esfuerzos de las FDI por preservar la vida de los civiles.

Spencer ha dicho que Israel ha tomado medidas que van más allá de lo que exige el derecho internacional, afirmó Netanyahu.

La guerra de Gaza tiene una de las proporciones más bajas de muertes de combatientes frente a civiles de todas las guerras, y la más baja en Rafah, declaró Netanyahu.

La CPI

El problema para la CPI, sin embargo, es despojar a Israel del derecho a la autodefensa, dijo Netanyahu.

"La CPI está tratando de encadenar las manos de Israel y evitar que se defienda", dijo Netanyahu, advirtiendo que si esto sucede, la CPI haría lo mismo con EE.UU. y otras democracias.

"Permítanme asegurarles que las manos del Estado judío nunca estarán atadas. Israel siempre se defenderá", afirmó Netanyahu.

Netanyahu rechazó los llamamientos de Estados Unidos y de la comunidad internacional para que Israel ponga fin a la guerra en Gaza antes de que Hamás sea derrotada o de que se libere a los rehenes.

"Israel luchará hasta que destruyamos las capacidades militares de Hamás y su dominio en Gaza y traigamos a casa a todos nuestros rehenes", declaró Netanyahu.

"Eso es lo que significa la victoria total, y no nos conformaremos con nada menos", recalcó. Con la vista puesta en el día después de una derrota de Hamás en Gaza, Netanyahu explicó la importancia de que las FDI mantengan el control de seguridad absoluto de Gaza para garantizar que "nunca vuelva a suponer otra amenaza para Israel".

Israel, dijo, no quiere "reasentarse en Gaza". El gobierno debe estar en manos de palestinos "que no busquen destruir Israel, no es mucho pedir", dijo Netanyahu.

Gaza "debe ser desmilitarizada y desradicalizada", afirmó. Netanyahu también mencionó Jerusalén y subrayó que la histórica ciudad bíblica es la "capital eterna" de Israel, que "nunca volverá a ser dividida".

"Como primer ministro de Israel, les prometo lo siguiente: no importa el tiempo que haga falta, no importa lo difícil que sea el camino que tenemos por delante, Israel no cejará en su empeño. Israel no se doblegará.

"Defenderemos nuestra tierra. Defenderemos a nuestro pueblo. Lucharemos hasta conseguir la victoria. La victoria de la libertad sobre la tiranía, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria del bien sobre el mal. Ese es nuestro compromiso solemne", dijo Netanyahu.