Netanyahu: Hemos cobrado un alto precio a los proxies iraníes, pero tenemos un reto por delante

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió a los ciudadanos israelíes de los días desafiantes que se avecinan mientras hacía frente a las amenazas de retribución iraní en medio de los asesinatos gemelos en Beirut y Teherán.

"Días desafiantes están por delante de nosotros" y "hemos escuchado amenazas de todas partes", afirmó Netanyahu.

"Estamos preparados para cualquier escenario y nos mantendremos unidos y decididos ante cualquier amenaza. Israel cobrará un precio muy alto por la agresión contra nosotros desde cualquier frente", subrayó.

Hizo una breve declaración en vivo después de los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, el miércoles por la mañana y del comandante de Hezbolá, Fuad Shukr, el martes por la noche.

Sin responsabilidad por la eliminación de Haniyeh

Netanyahu no asumió la responsabilidad por el asesinato de Haniyeh, que ampliamente se cree fue llevado a cabo por Israel.

El Líder Supremo de Irán, Sayyed Ali Khamenei, publicó en X que "tras este amargo y trágico evento que ha tenido lugar dentro de las fronteras de la República Islámica, es nuestro deber vengarnos". La gente camina sobre los escombros de un sitio dañado el día después de un ataque israelí, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano 31 de julio 2024 (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

El New York Times informó el miércoles por la noche que Khamenei había ordenado un ataque directo a Israel.

El Secretario de Estado de EE. UU., Lloyd Austin, le dijo a los periodistas: "No creo que la guerra sea inevitable". Añadió: "Si Israel es atacado, ciertamente ayudaremos a defender a Israel".

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que su país no estuvo involucrado en el ataque a Haniyeh.

Netanyahu, quien acababa de regresar de Washington, donde se dirigió al Congreso sobre la amenaza iraní, dijo al público israelí el miércoles por la noche que el estado judío estaba luchando una guerra existencial contra Irán y sus grupos aliados.

"Desde el comienzo de la guerra, he dejado claro que estamos en una lucha contra el eje del mal de Irán. Esta es una guerra existencial contra un cerco de ejércitos terroristas y misiles que Irán desearía apretar alrededor de nuestro cuello", dijo.

"En mi discurso ante el Congreso hace varios días, señalé que los tres principales brazos de este eje del mal son Hamás, los hutíes y Hezbolá, las tres H. Recientemente hemos infligido golpes contundentes a cada uno", dijo.

Israel ha estado combatiendo a los tres desde la invasión liderada por Hamás al estado judío el 7 de octubre.

Se centró en el asesinato a principios de este mes del jefe de la brigada Al-Qassam de Hamás, Mohammed Deif, y en el ataque de las FDI a los hutíes. Netanyahu también mencionó el asesinato de Shukr en Beirut el martes.

“Hemos saldado una cuenta con [Shukr], y saldaremos cuentas con cualquiera que nos dañe. Cualquiera que mate a nuestros hijos, cualquiera que asesine a nuestros ciudadanos, cualquiera que dañe nuestro país: tiene sangre en sus manos”, declaró Netanyahu.

Hizo un apasionado discurso a favor de su política, insistiendo en que la guerra en Gaza no debe terminar hasta que Hamás sea totalmente derrotado.

“Ya en los primeros días de la guerra, dije que la guerra llevaría tiempo y requeriría paciencia de todos nosotros. Hoy repito esto aún", dijo.

"Durante meses, no ha habido una semana en la que no se nos haya dicho desde el interior y el exterior que pongamos fin a la guerra", dijo.

Los opositores a sus políticas militares han dicho: "Pongan fin a la guerra", afirmando que Israel no logró nada, y, en general, "es imposible ganar".

"No cedí a esas voces entonces, y tampoco lo haré hoy", dijo. "Si hubiéramos cedido a esas presiones, no habríamos eliminado a altos funcionarios de Hamas y miles de terroristas. No habríamos destruido la infraestructura terrorista y la extensa infraestructura subterránea de Hamas. Simplemente habría permanecido con ellos".

El primer ministro dijo que las FDI no habrían tomado el control del Corredor de Filadelfia, que es una zona de amortiguamiento crítica entre Gaza y Egipto a través de la cual Hamas contrabandeaba armas hacia el enclave. Tampoco habrían tomado el control del cruce de Rafah entre Egipto y Gaza, agregó.

Esos eran "la tubería de oxígeno de Hamas que les permite armarse y rehabilitarse", dijo Netanyahu.

También reiteró su postura de que la presión militar había ayudado a que fuera más posible lograr un acuerdo con Hamas para liberar a los 115 rehenes restantes.

Netanyahu afirmó que estas políticas ayudarían a garantizar el logro de todos los objetivos de la guerra.