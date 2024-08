Cohete impacta cerca de puesto de paz en Líbano, informa la ONU

Uno de los cohetes lanzados desde Líbano en el intenso intercambio entre el grupo armado Hezbolá y el ejército israelí el domingo fue disparado desde cerca de una posición operada por los mantenimiento de la paz internacionales, informó la fuerza de las Naciones Unidas a Reuters el martes.

La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU para Líbano, conocida como UNIFIL, dijo que había detectado un "alto número de ataques aéreos y lanzamientos de cohetes en su área de operaciones" a partir de la mañana del domingo.

"Uno de estos lanzamientos fue detectado desde cerca de una de nuestras posiciones en Hanniyeh", dijo la portavoz de UNIFIL, Kandice Ardiel, refiriéndose a una ciudad en el sur de Líbano aproximadamente a 10 km al norte de la frontera con Israel.

La portavoz dijo que otra explosión ocurrió más tarde en el día cerca de una posición de UNIFIL en Mays al-Jabal, a lo largo de la frontera, pero que no hubo daños ni víctimas.

"Continuamente hacemos hincapié a todos que utilizar áreas cercanas a nuestras posiciones para lanzar ataques a través de la Línea Azul o apuntar a situaciones que pongan en peligro a los mantenimientos de la paz es inaceptable y una violación de la Resolución 1701," dijo el portavoz. Un combatiente de Hezbolá frente a artillería antitanque en Juroud Arsal, en la frontera entre Siria y Líbano, 29 de julio de 2017. (credit: ALI HASHISHO/REUTERS)

La Línea Azul es la línea de demarcación entre Líbano e Israel, donde algunas partes de la frontera internacional están en disputa.

Resolución 1701

La resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá, encomienda a la UNIFIL garantizar que su área de operaciones "no se utilice para actividades hostiles de ningún tipo."

Un portavoz del ejército israelí dijo el lunes que habían identificado sitios de lanzamiento de cohetes de Hezbolá aproximadamente a 150 metros de una posición de la ONU en Hanniyeh, sin nombrar específicamente a la UNIFIL.

No hubo una respuesta inmediata por parte de Hezbolá a una solicitud de comentarios de Reuters.

Hezbolá disparó cohetes y drones a sitios militares israelíes el domingo en represalia por la muerte de un comandante de alto rango por parte de Israel el mes pasado, y los aviones israelíes atacaron aproximadamente 40 sitios de lanzamiento en Líbano.

Fue uno de los intercambios de fuego más intensos entre los enemigos armados en más de 10 meses de hostilidades que se desarrollan en paralelo con la guerra en Gaza.