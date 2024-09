Israel se tambalea tras una tragedia insoportable. Pero, ¿cambia algo?

Minutos después del anuncio de que los cuerpos de seis rehenes habían sido encontrados en la Franja de Gaza, la principal organización de familias de rehenes anunció que "detendría" el país en protesta.

El domingo por la noche, decenas de miles de personas respondieron a ese llamado. La principal federación laboral del país convocó a una huelga general, cerrando negocios y escuelas en todo el país.

Más temprano en el día, por primera vez desde el 7 de octubre, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se disculpó por no rescatar a los rehenes, aunque culpó a Hamas por el estancamiento en las negociaciones. Y el presidente Joe Biden dijo que estaba más decidido que nunca a alcanzar un acuerdo.

Los eventos del sábado y domingo, que han paralizado a Israel y elevado su acrimonia política a nuevos niveles, plantearon la pregunta: ¿Se convertirá la tragedia de las muertes de los seis rehenes en un punto de inflexión en la guerra de Israel con Hamas, casi un año después de haber comenzado?

Expertos políticos israelíes dijeron que no estaban listos para predecir que la crisis está a punto de cambiar de dirección. Dijeron que Netanyahu es demasiado firme en su resistencia a comprometerse aún más para llegar a un acuerdo de cese al fuego por los rehenes. Y agregaron que las temporadas políticas actuales en Israel y Estados Unidos son demasiado volátiles para afirmar algo con certeza. Protesta en Tel Aviv por un acuerdo inmediato sobre los rehenes. 01 de septiembre de 2024. (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

Sin embargo, los expertos vieron señales de cambio. Aquí hay un vistazo a tres áreas que podrían ver cambios en las próximas semanas.

¿Puede resistir el gobierno de Israel la crisis?

El gobierno de derecha de Netanyahu ha resistido desde el 7 de octubre, cuando Hamas atacó al país, un hecho que parecía improbable para muchos en los días siguientes al ataque de Hamas. La oposición parlamentaria y multitudes de miles de manifestantes semanales han denunciado implacablemente el monumental fracaso de la inteligencia militar y la preparación que permitieron al grupo terrorista cometer la masacre en Israel que resultó en 1.200 personas asesinadas y más de 250 secuestradas.

Sin embargo, Netanyahu mantiene una sólida mayoría de 64 de los 120 escaños en la Knesset de Israel, lo que hasta ahora lo ha protegido de cualquier desafío a su liderazgo. Eso podría continuar a pesar de la actual agitación.

"Las manifestaciones realmente no cambian la situación política", dijo Dahlia Scheindlin, analista de opinión pública y miembro del Century Foundation, un grupo de reflexión progresista.

Gilad Erdan, ex embajador ante las Naciones Unidas y Washington, cercano a Netanyahu, le dijo a Fox News que los asesinatos, aunque se cree que han sido perpetrados por Hamas en los últimos días, en realidad ayudaron el caso del primer ministro de resistir un alto el fuego bajo los términos actualmente sobre la mesa. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Un alto el fuego es una palabra que suena positiva, pero un alto el fuego significa que Hamas puede sobrevivir y salir impune después de lo que han hecho", dijo. "Y eso sería un terrible error".

Nimrod Novik, ex asesor de Shimon Peres, el fallecido primer ministro y presidente de centro-izquierda, dijo que el 7 de octubre no había movido a la opinión pública tanto como esperaba; más gente había salido a protestar contra la reforma judicial planeada por Netanyahu en los meses previos a la guerra que la cantidad de personas que han salido hasta ahora exigiendo un alto el fuego.

"Me equivoqué al asumir que después del 7 de octubre y de un gobierno que resultó desaparecido en los meses siguientes, íbamos a tener más [protestas] en 2024 que en 2023. Y no se materializó", dijo Novik, el representante de Israel en el Israel Policy Forum, un grupo que aboga por el establecimiento eventual de un estado palestino junto a Israel.

Gayil Talshir, una profesora de ciencia política en la Universidad Hebrea, dijo que las cargas que los israelíes han soportado desde el 7 de octubre, las grandes movilizaciones de reservistas militares, decenas de miles de civiles aún evacuados de sus hogares en las fronteras de Israel con Gaza y Líbano, inhibieron las protestas.

No obstante, este momento fue diferente, dijeron los analistas.

El asesinato de seis rehenes que estaban vivos hasta horas antes de que llegaran sus supuestos rescatadores, ocurriendo poco más de un día después de que el gabinete rechazara un acuerdo de alto el fuego que no incluía una fuerte presencia militar israelí en la frontera entre Gaza y Egipto, donde se habían contrabandeado armas a Hamas, hizo que la crisis fuera real para los israelíes, dijo Talshir.

"Esto fue la crisis, el punto de quiebre", dijo. "Lo que sucedió ayer fue de cierta manera, la materialización de hacia dónde está llevando Netanyahu en realidad. Esa combinación [de la votación del gabinete y las noticias de los asesinatos] tocó una fibra en el corazón israelí, lo que antes era muy difícil de lograr".

Scheindlin dijo que el anuncio de la huelga en todo el país el lunes por parte de la federación sindical nacional, la Histadrut, podría ser un cambio de juego.

"La única cosa que tiene oportunidad de cambiar la situación política es la presión material", dijo. "Así que la Histadrut es muy importante".

Estaba observando los grupos de WhatsApp a los que pertenecía, un medio popular para organizar activismo y compartir información en Israel, para ver qué municipios se unirían a la huelga. Hasta ahora, los asentamientos judíos en Cisjordania cuyos residentes tienden a apoyar a Netanyahu estaban resistiendo, lo que podría aliviar parte de la presión sobre el primer ministro, tranquilizándolo de que su base sigue intacta.

Pero la ira hacia Netanyahu cruza en cierta medida las líneas partidarias. Novik señaló que la Histadrut está liderada por miembros del Partido Likud de Netanyahu, quienes hasta ahora han sido reacios a socavarlo.

"El hecho de que en las últimas 12 horas hayan cambiado de opinión y retirado su objeción, puede sugerir que algo más completo está en juego", dijo.

Talshir dijo que las consecuencias políticas directas de los últimos dos días no serían inmediatas porque la Knesset está en receso hasta finales de octubre, después de las Altas Fiestas.

A medida que la presión aumenta, Yoav Gallant, el ministro de Defensa que al parecer argumentó fervientemente a favor de aceptar el último acuerdo el jueves pasado y repitió ese llamado el domingo, podría reunir suficientes miembros de la coalición para amenazar con retirarse, dijo Talshir.

Hasta ahora, miembros de extrema derecha de la coalición como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir se han opuesto a un alto el fuego, lo que da a Netanyahu un incentivo para mantenerse firme. Una insurgencia políticamente moderada de Gallant podría derrocar al gobierno o al menos hacer que Netanyahu cambie de rumbo.

"Quienes debemos vigilar son los miembros más moderados de derecha orientados a la seguridad en Israel, que están con el resto del centro y la izquierda y todas las familias de los rehenes en las calles", dijo.

Pero Eytan Gilboa, director del Centro de Comunicación Internacional de la Universidad Bar-Ilan, dijo que ya estaba viendo indicios de que Netanyahu no iba a ceder y, de hecho, estaba endureciéndose, con ataques de seguidores de Netanyahu diciendo que los huelguistas estaban dando apoyo al jefe de Hamas, Yahiyeh Sinwar, principal enemigo público de Israel.

"La maquinaria de relaciones públicas de Netanyahu va a funcionar," dijo Gilboa. "Está produciendo puntos de conversación para sus seguidores, y ya he visto algunos, están acusando también a los manifestantes de ayudar a Sinwar."

¿Cómo afecta el descubrimiento de los rehenes a la guerra?

Gilad Erdan

Erdan, el ex embajador, dijo que Israel no estaba listo para terminar la guerra.

"Esto solo refuerza nuestro compromiso de continuar hasta erradicar por completo a Hamas", dijo a Fox. "Deberíamos ganar esta guerra. No deberíamos terminar esta guerra. Terminar esta guerra ahora significa permitir que Hamas sobreviva".

Novik dijo que mientras los tomadores de decisiones -Netanyahu y Sinwar- permanecieran en sus cargos, no había señales de que algo cambiaría tácticamente. Netanyahu quiere aplastar a Hamas, y Sinwar está buscando su propia supervivencia y la de su organización.

"Ya no es un secreto que el establecimiento de seguridad de Israel está convencido de que incluso si fuera posible cuadrar el círculo con algún compromiso en la ruta de Filadelfia", la franja de tierra en la frontera entre Egipto y Gaza que Netanyahu insiste en que controle el ejército israelí, Netanyahu "introduciría un nuevo cambio en la fórmula", dijo.

Un cambio de juego podría ser la partida de Gallant, en lugar de Netanyahu, aunque lo que eso podría augurar no está claro, dijo Gilboa. Gallant ha centrado su atención en la crisis en la frontera norte en las últimas semanas y ha abogado por desviar recursos de Gaza.

Netanyahu ha resistido despedir a Gallant, dijo Gilboa, cauteloso de las protestas que siguieron la última vez que intentó hacerlo, cuando los dos hombres rompieron públicamente por la crisis judicial de 2023.

"Ahora las manifestaciones están teniendo lugar de todos modos, Netanyahu podría hacerlo simplemente", dijo Gilboa acerca de despedir a Gallant. "Podría pensar que esta es una oportunidad para él, pero podría ser un problema mayor con el que tratar. Si reemplaza al ministro de defensa, creo que va a inyectar más energía en las manifestaciones".

¿Cómo afecta esto a la relación entre Estados Unidos e Israel?

Erdan dijo que el descubrimiento de los cuerpos debería aliviar la presión de la administración Biden sobre Israel para aceptar un acuerdo.

"La comunidad internacional, incluida la administración estadounidense, aplicó cada vez más presión sobre Israel para acordar un alto el fuego", dijo a Fox. "Este es el momento para que la comunidad internacional, para la administración en Estados Unidos, entienda que no se debe aplicar más presión sobre Israel. Deberíamos alentar al gobierno israelí a continuar aumentando la presión sobre Hamas".

Biden dijo que estaba más dedicado que nunca a lograr un acuerdo. "Seguiremos trabajando sin descanso para lograr un acuerdo que asegure la liberación de los rehenes restantes", dijo en un comunicado.

Novik dijo que no esperaba que Biden presionara sustancialmente a Israel mientras su vicepresidenta, Kamala Harris, está en una reñida carrera por la presidencia con el nominado republicano Donald Trump.

“Cuando tiene que equilibrar las necesidades de la campaña de Harris con los intereses de seguridad nacional de EE. UU. en este momento, no es un equilibrio fácil, ¿verdad?” dijo Novik. "Entonces, las cosas que podría hacer el 6 de noviembre no son tan fáciles de hacer hoy".

Aun así, Novik dijo que Biden podría aprovechar la indignación israelí para dejar en claro que Netanyahu era tan responsable como Hamas, si no más, de frustrar un acuerdo. Recomendó: "Díganle al público israelí la verdad, 'Su primer ministro está jugando con los términos del acuerdo'".

Talshir dijo que Netanyahu probablemente también estaría observando las elecciones en EE. UU. y no tomaría decisiones estratégicas hasta después de la votación el 5 de noviembre.

"Netanyahu intentará alargarlo hasta las elecciones en Estados Unidos, porque tendrá diferentes tácticas si es elegida Harris o Trump", dijo.

Alargar la guerra tanto tiempo podría salirle mal, dijo. "No creo que funcione para él", dijo. Si mantiene el statu quo por tanto tiempo, predijo, "creo que el gobierno israelí va a colapsar."