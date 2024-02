Dos jóvenes ultraortodoxos fueron colocados bajo arresto domiciliario el sábado por la noche, acusados de escupir y maldecir a un sacerdote católico en el Monte Sion.

El presunto asalto, que fue capturado en vídeo, ocurrió el mismo día en que se hizo público una carta del Papa Francisco a la población judía de Israel condenando todas las formas de antijudaísmo y antisemitismo.

"Si hemos dado algún paso adelante con el Papa Francisco y sus increíbles palabras denunciando el antisemitismo, [se ha visto compensado por] judíos escupiendo [a clérigos católicos] ese mismo día y diciendo palabras horribles que quedaron grabadas. Deberían ser seriamente castigados. Pero no funciona así", dijo Yisca Harani, activista y fundadora del Centro de Datos y Línea Directa para la Libertad Religiosa.

Two Israeli Jews have just been filmed spitting on a Christian clergy, in Jerusalem’s Old City. This is a latest in a series of such incidents. It is an ancient tradition to spit on, or near, Christian priests, which is still practiced by some today. #Gaza #GazaGenocide #Israel pic.twitter.com/7Z39LaQF0U