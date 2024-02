Para la tía de una ex rehén, la lucha de defensa continúa - Entrevista

Cuando los ataques con cohetes comenzaron la mañana del 7 de octubre, Ella Mor llamó a su familia en Kfar Aza para asegurarse de que estuvieran bien. Cuando finalmente logró comunicarse con la familia de su hermana, recordó que fue con su sobrino y sobrina, Michael y Amalia, quienes se escondían en un armario. Le dijeron que Roy y Smadar Idan habían sido asesinados y que no sabían qué había pasado con Avigayil, de tres años.

"No tenía contactos con el ejército, así que hice una publicación en Facebook", dijo Mor al Jerusalem Post.

Explicó que durante horas operó una "sala de guerra" en su casa, tratando de encontrar a alguien que pudiera rescatarlos del armario. Finalmente, fueron rescatados del kibutz por los equipos de rescate.

"Después de unos días descubrimos que Avigayil no fue asesinada como creíamos, sino que fue llevada como rehén a Gaza", dijo Mor.

Desde entonces, Mor se ha dedicado a dar conferencias y a la defensa de causas. Comenzó hablando en Israel y luego a los medios extranjeros. Incluso se ha reunido con escritores anti-Israel para explicarles la situación.

"La gente no entiende cuál es la situación en Israel", dijo. "Tenía un nuevo trabajo como tía de Avigayil, para alzar la voz". Avigail Idan, 3. (credit: COURTESY OF THE FAMILY)

"Tenía un nuevo trabajo como tía de Avigayil"

Este tipo de trabajo pasa factura a los defensores, que dejan de trabajar para centrarse en su activismo. No hay ayuda del gobierno para hacerlo. Mor dejó de trabajar en su clínica homeopática al principio, pero regresó en capacidad limitada porque tenía que ayudar a sus pacientes que tenían problemas para dormir y sufrían de estrés, trauma y depresión durante la guerra. Advertisement

Todavía no ha vuelto en su totalidad, pero ha ampliado su alcance para ayudar a las personas a través de Instagram, a través de videos que explican qué hacer en situaciones de sirenas, estrés y pánico. También enseña a las personas, empresas y organizaciones cómo enfrentar psicológicamente el entorno de guerra.

"Siempre aconsejo que no vean los videos de asesinatos de Hamas, que no vean los videos de rehenes, que no se pongan en un estado de trauma", dijo Mor. "La gente piensa que al ver están ayudando, pero solo se están haciendo daño a sí mismos".

También enseña a los niños en el refugio antiaéreo a levantarse y estirarse para que no se tensen y entren en estados de pánico.

"Aún no sabemos la forma más efectiva de manejar el tratamiento de tantos rehenes y sus familias al mismo tiempo", dijo Mor. "Estamos aprendiendo juntos".

Avigayil cumplió cuatro años en cautiverio, pero fue liberada en un acuerdo el 26 de noviembre. Para los rehenes y sus familias, su pesadilla no terminó con su regreso a Israel.

"Estos son tres niños cuyos padres fueron asesinados, dos que tuvieron que esconderse en un armario, uno que estuvo en cautiverio de Hamas", dijo Mor.

Han vuelto a la escuela y al jardín de infancia; Mor dice que es importante que tengan rutina. Para otras familias, aún esperan el rescate o la liberación de sus seres queridos.

"Me alegra que la gente haya vuelto a la vida normal, pero no podemos olvidar a los rehenes y sus familias", dijo. "El tiempo se ha detenido para ellos".

Hasta su liberación, Mor dice sentir la necesidad de seguir hablando en vídeos y explicar la situación a través de conferencias.

"Podría haber sido cualquiera de nosotros", dijo Mor. "Fue solo cuestión de suerte."