Gabinete de seguridad aprueba delegación para negociaciones de rehenes en Qatar

El gabinete de seguridad acordó el domingo por la noche enviar una delegación de alto nivel para continuar las negociaciones de rehenes en Qatar, dándole a la delegación un mandato general para llevar a cabo las conversaciones, informaron los medios israelíes.

El mandato general dado a la delegación está limitado a algunos asuntos en los que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant serán las voces decisivas.

Durante la reunión del gabinete de seguridad, se intercambiaron golpes verbales entre varios miembros del gobierno.

Durante una discusión sobre los nombramientos de liderazgo militar, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir le dijo al asesor legal del gobierno: "No quería intervenir porque se están nombrando comandantes que ya han caído en batalla, pero debo preguntar al asesor legal aquí, dígame, ¿por qué hay una ley diferente para el comisionado de policía?"

El asesor legal respondió: "Este no es el lugar para esto. Te lo explicaré en persona."

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, llega a un colegio electoral en Tel Aviv, el día de las elecciones locales de la semana pasada. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90) Ben-Gvir respondió: "Es aquí. Abrámoslo. ¿Por qué estás interfiriendo con el comisionado y el Jefe de Estado Mayor y no con el jefe del Shin Bet? ¿Porque es Shabtai? ¿Porque no estaba en la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor General? ¿Porque no viene del lugar correcto?"

Después de este intercambio, la Ministra Yifat Shasha Biton le dijo a Ben-Gvir que dejara de atacar al Jefe de Estado Mayor y al jefe del Shin Bet. Ben-Gvir respondió entonces: "¡Tengo derecho a hacer preguntas! Pronto se filtrará que estaba insultando al Jefe de Estado Mayor. Los días en que no estaba permitido hacer preguntas y hablar aquí han terminado. No me vas a callar."

Bezalel Smotrich afirma falta de entrenamiento en el sistema

En la misma discusión, el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich afirmó que "muchos hoy carecen de entrenamiento en el sistema después del fracaso que llevó al 7 de octubre", refiriéndose al fracaso de seguridad del 7 de octubre.

El ministro Hili Tropper lo reprendió y dijo: "¿Y si digo que para la mayoría del público, usted no tiene entrenamiento? No podemos confiar en las personas cuando llevan a cabo una guerra y no confiamos en ellas en lo que respecta a los nombramientos".

"Hay un problema cuando se designa a personas durante la guerra mientras, al mismo tiempo, hay una investigación interna en las FDI", respondió Smotrich. "Las personas pueden tener miedo de hablar durante la investigación por temor a no recibir nombramientos de quienes nombran y también investigan".

El domingo, Smotrich visitó al Jefe de Estado Mayor y escribió: "Sr. Jefe de Estado Mayor, usted tiene todo el respaldo para la victoria. No para tomar el control de los nombramientos. La nueva generación de comandantes, que no estuvieron involucrados en el fracaso, liderarán la recuperación y la rectificación".

El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, le dijo a Smotrich: "Vale la pena abordar la realidad completa y no la parcial - cómo las FDI, que fallaron el 7 de octubre, se recuperaron del lugar más desafiante, operan admirablemente y logran los logros de los que estamos orgullosos. Estás socavando la seguridad de Israel y atacando al sistema de seguridad por razones puramente políticas - No permitiré que nadie convierta a las FDI en el títere de otra persona".

El lunes, Smotrich comentó sobre la declaración de Gantz en X, anteriormente Twitter, "Lo que daña a Israel es el rechazo de cualquier crítica y la negativa a tener una discusión sustantiva sobre cuestiones críticas para la seguridad de Israel. Silenciar el verdadero debate y mantener un coro de una sola voz que solo critica todo el tiempo es lo más peligroso que hay. Así es exactamente cómo proliferan las ideas peligrosas".

Esta reunión del gabinete había sido retrasada desde el viernes temprano, cuando fue interrumpida porque estaba programada muy cerca del inicio del Shabbat.

