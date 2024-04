Experto en Medio Oriente: ¿Está en peligro la relación de Israel con EE. UU.?

El periodista australiano Josh Feldman habló con Aaron David Miller, quien se desempeñó durante años como experto en Medio Oriente en el Departamento de Estado de Washington.

Miller compartió sus opiniones sobre la Guerra Israel-Hamas en la Franja de Gaza y las tensiones políticas entre Israel y Estados Unidos.

Al comienzo de la entrevista, dijo: "En mi opinión, la administración ha estado siguiendo una política pasivo-agresiva hacia este gobierno israelí incluso antes de la guerra, en respuesta al gobierno más de derecha en la historia del estado. Biden se considera parte de la narrativa israelí, y no debería haber sorprendido a nadie que fuera el primer presidente estadounidense en visitar Israel durante una guerra importante. Biden está enamorado de la idea de Israel, del pueblo de Israel y de la seguridad de Israel. Obviamente, no de Benjamin Netanyahu".

"La administración está enojada con Netanyahu"

"Mientras Biden está perdiendo apoyo entre un Partido Demócrata profundamente dividido, también existe otra realidad política: Biden está navegando entre un Partido Republicano que, argumentaría, es el partido pro-Israel que no puede hacer nada mal, y un Partido Demócrata profundamente dividido. Por lo tanto, él tiene que ser cuidadoso, especialmente en una elección muy reñida donde el candidato republicano presunto se autodeclara como el presidente más pro-israelí en la historia", continuó.

"Si Biden espera hacer algo en Gaza, aumentar la asistencia humanitaria; liberar a cualquiera de los rehenes; desescalar la guerra; crear alguna forma de estabilidad a futuro, no puede lograrlo renunciando, llamando y yendo a la guerra, metafóricamente hablando, con el primer ministro de Israel. Y la realidad, que complica más las cosas para Biden, es que no es solo Bibi contra Biden. Tienes un gabinete de guerra de emergencia. Benny Gantz y Gadi Eisenkot pueden no estar de acuerdo con Netanyahu en cuanto a los rehenes y la urgencia de un acuerdo, pero ellos, la mayoría de los élites políticos y la vasta mayoría del público israelí están del lado de los objetivos de guerra de Netanyahu", añadió. Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría en el Senado. (credit: Bonnie Cash/Reuters)

Entonces dijo: "Hasta ahora, él ha fallado en utilizar cualquiera de las palancas disponibles para él. Podría haber condicionado, restringido, terminado la asistencia militar de EE.UU. a Israel, particularmente los suministros de municiones".

"Por cierto, seamos claros, es un mito urbano que no intervenimos en su política y ellos no intervienen en la nuestra. Debemos ser muy claros al respecto. Intervenimos. Jugamos un papel en ayudar a elegir a nuestros primeros ministros israelíes favoritos. No hay duda al respecto, y claramente, los israelíes, especialmente bajo Netanyahu, también han intervenido en nuestra política".

Los gobiernos, las burocracias, los embajadores de la ONU no les gusta estar en posiciones donde constantemente tienen que decir que no. Creo que fue una combinación del hecho de que Linda Thomas-Greenfield no quería vetar, [y] tenía una cantidad suficiente en ella que la administración podía defender. Y luego Netanyahu advirtió a la administración que si no votaban en contra, iba a retener una delegación a la que la administración había invitado a Washington", agregó.

Luego dijo: "Si el presidente hubiera dado ese discurso, habría causado una tormenta. El presidente no dio ese discurso. Schumer lo dio. Estoy seguro de que la administración vio el texto del discurso. El presidente continuó persiguiendo lo que yo llamo la política pasivo-agresiva. Están enojados con Netanyahu. Claramente prefieren a su presunto sucesor, Benny Gantz. Saben que Gantz no es la clave para la Tierra Prometida. Comprenden exactamente el cambio que ha tenido lugar en la política israelí".

"Creo que Biden se está dando cuenta de que no está tratando con el antiguo Netanyahu: el Benjamin Netanyahu averso al riesgo", continuó. "Creo que está desesperado por mantenerse en el poder y, como consecuencia, creo que hará más que cualquier otro político en Israel para mantenerse en el poder, incluso, si sirve a sus intereses, prolongar la guerra, que es, creo, una preocupación por parte de la administración [Biden]".

"Biden ha puesto a Israel en una especie de probatoria, proponiendo una lista de tareas que Netanyahu no debería tener problemas para completar. Un acuerdo es clave para toda la estrategia de la administración, y el presidente presionó a Israel para que sea flexible", añadió.

Al final de la entrevista dijo: "El verdadero examen puede llegar el 8 de mayo, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores tendrá que confirmar, según el Memorándum de Seguridad Nacional número 20, que Israel ha cumplido las promesas con respecto a la ayuda humanitaria y el equipo militar de Estados Unidos. ¿Creo que esta es la crisis cósmica que va a socavar y destruir la relación entre Estados Unidos e Israel? No, no lo creo."

"El examen puede llegar el 8 de mayo, cuando el Secretario de Estado tenga que certificar, según el Memorándum de Seguridad Nacional número 20, que las garantías proporcionadas por Israel sobre el tema de la ayuda humanitaria y el equipo militar de EE. UU. son 'creíbles y confiables'".

"Entonces, ¿creo que esta es la crisis cósmica oy vey que va a socavar y destruir fundamentalmente la relación entre Estados Unidos e Israel? No, no lo creo".