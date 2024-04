Manifestantes bloquean la autopista Ayalon exigiendo elecciones y un acuerdo de rehenes

Miles se reunieron en todo el país para protestar por la liberación de rehenes en Gaza y por la convocatoria de elecciones el sábado por la noche. En Tel Aviv, los manifestantes bloquearon la autopista Ayalon y siete manifestantes fueron arrestados.

Los manifestantes se congregaron en Jerusalén y en la calle Kaplan de Tel Aviv. También hubo protestas en Haifa y otras partes del país.

Los manifestantes llevaban carteles del rehén Hersh Goldberg-Polin, pidiendo su liberación inmediata. A principios de esta semana, Hamas publicó un video mostrando a Hersh con vida.

Mientras estaba en la Puerta de Begin, Stav Arnon, de la protesta de mujeres por el regreso de los rehenes, condenó al gobierno por priorizar la guerra sobre la liberación de sus familiares.

La calle Kaplan de Tel Aviv llena de decenas de miles de manifestantes que piden elecciones ya y la liberación de los rehenes. (crédito: @sha_b_p)

Especialmente llamó a los Ministros Benny Gantz y Gadi Eisenkot, "La responsabilidad está en sus manos. ¡Salgan de este maldito gobierno de inmediato! Están normalizando lo anormal. Dijeron que estaban allí para devolver a los cautivos, pero no cumplieron su promesa, los rehenes siguen allí. Ha llegado el momento: elijan de qué lado están".

Familiares de los rehenes hablan

En la manifestación hablaron varios familiares de rehenes actualmente retenidos en Gaza. Dani Miran, padre de Omri Miran, secuestrado en Gaza, dijo: "Pensé que llevaría barba porque no tiene forma de afeitarse. Desde el secuestro me he dejado barba, y el día que vuelva nos afeitaremos juntos", informaron los medios israelíes.Meirav Gonen, madre de Romi Gonen, cautivo de 23 años, dijo en la manifestación: "Nuestros queridos secuestrados son un solo pueblo. Representan una diversidad de orígenes. Es imperativo que mostremos determinación y sabiduría y utilicemos todos los recursos disponibles como nación progresista y liberada para traerlos a casa ahora. Esto encarna nuestra ética nacional de 'no dejar a nadie atrás' y subraya su papel fundamental en nuestra auténtica resistencia como país libre y poderoso."

Anteriormente, el sábado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos hizo pública una declaración en la que pedía al Estado de Israel que detuviera la guerra a cambio de un acuerdo global por los rehenes.En su declaración argumentaban: "Durante medio año se nos ha dicho que la presión militar conduciría a la liberación de los rehenes. Esta estrategia ha fracasado. Hoy hacemos un llamamiento a todos los miembros del gobierno: Si la única forma de llegar a un acuerdo global para los rehenes es acabar con la guerra, ¡que acabe la guerra para traernos a los rehenes a casa!". A continuación, concluyeron que "entrar en Rafah conducirá al asesinato de más rehenes", por lo que Israel debe optar por no entrar en Rafah para salvar al resto de cautivos retenidos en Gaza.