Organizaciones de todo el mundo rezan a diario por los rehenes israelíes en Gaza

"Cada mañana, a primera hora, antes de comer o beber nada, rezo un capítulo de los Salmos por 'mi rehén'". Esto es lo que me dijo Hedva Federman mientras me llevaba en coche a Chicago desde Milwaukee, donde había dado una serie de conferencias en actos organizados por Jabad.

"Aquí se celebró un acto en el que se animaba a todo el mundo a 'adoptar' un rehén y rezar por él", explicó Hedva. "Yo adopté a Omer Shem Tov, de quien me dijeron que tiene 21 años, y por eso he estado recitando el Salmo 22 todos los días por él". (Existe la costumbre de recitar el número del Salmo que corresponde al número del próximo cumpleaños de una persona para la protección Divina).

"Espera, aún no ha cumplido 22 años, ¿verdad?", preguntó Hedva. "Porque entonces, tendría que estar diciendo el Salmo 23."

Inmediatamente envié un mensaje de texto a Shelly Shem Tov, la madre de Omer, que estaba entusiasmada al enterarse de los esfuerzos de Hedva en favor de Omer. Por su parte, Hedva estaba encantada de que desde su coche en Estados Unidos pudiéramos enviar un mensaje a Shelly en Herzliya. ¿Y Omer? Su cumpleaños es en octubre, ¡cuando esperamos y rezamos para que haya vuelto a casa!

Cuando la oscuridad de la falsedad es vencida por la luz de la verdad

Hasta hace poco, había un campamento de partidarios de Hamás en el césped de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Nunca debemos normalizar estos campamentos, ni olvidar que en las instituciones académicas de la primera superpotencia mundial se legitimaron los horrores del 7 de octubre en medio de llamamientos a la destrucción de Israel. Hedva Federman. (credit: sivanrahavmeir.com)

Durante mi reciente visita a Milwaukee, visité a Talia y Ben Voskoboynik, una dulce y joven pareja, en su nuevo apartamento situado justo enfrente del lugar del antiguo campamento. Estaban preparando con entusiasmo su primer acto como emisarios de Jabad, mientras aún estaban instalándose.

Diez estudiantes llegaron al acto, y mantuvimos una animada conversación sobre Israel y la situación actual, los medios de comunicación y lo que estaba ocurriendo en los campus universitarios. Talia y Ben compartieron que una vez fueron jóvenes estadounidenses alejados de sus raíces, hasta que descubrieron su judaísmo durante la universidad. Mientras expresaba mi deseo de que el apartamento se quedara pequeño rápidamente para los cientos de estudiantes que acudían en masa a sus comidas de Shabat, me di cuenta de que había venido a Estados Unidos no por las conferencias a gran escala que impartía, sino más bien para ver a diez jóvenes judíos reunirse para reforzar su identidad en estos tiempos confusos.

Cómo responder a la prensa extranjera

Durante mi visita a Chicago y Milwaukee, también tuve un encuentro fascinante con un grupo de periodistas, en su mayoría no judíos. Todos estaban realmente deseosos de conocer la verdad sobre la situación, pero cuando me preguntaron por los bebés que mueren en Gaza, supe que tenía que dar una respuesta bien pensada. Y entonces respondí a su pregunta con una pregunta propia: "¿Quién crees, sinceramente, que tiene más interés en ver bebés muertos en Gaza?"

Tras pensarlo un momento, una persona respondió "Sinwar", seguida de otra que dijo lo mismo. No tardó mucho en quedar claro para todos los presentes que Israel no tiene ningún interés en dañar a los bebés gazatíes, mientras que Hamás tiene un claro deseo de causar tantos daños colaterales como sea posible. Está claro que no tienen ninguna sensibilidad hacia la vida humana; cuanto mayor sea el número de muertos, mayor será su legitimidad e influencia.

Seguimos hablando del ataque del 7 de octubre, de la ONU, de los rehenes, de las próximas elecciones estadounidenses y de la información responsable en la era de las redes sociales. Al final, una mujer tomó la palabra y dijo: "Entiendo que el antisemitismo en los campus no es el problema de los judíos estadounidenses; es el problema de todos los estadounidenses"."

Mi agradecimiento a Levi Stein por organizar la reunión, y a los periodistas que mostraron una mentalidad abierta, dándome esperanzas para el futuro.

Cambiado por el 7 de octubre

Anat Meir es la viuda del cabo David Meir, que cayó en combate en el kibutz Be'eri el 7 de octubre. "Si alguien me hubiera dicho antes de ese día que perdería a mi otra mitad", nos cuenta, "habría dicho que seguro que no volvería a levantarme de la cama nunca más, y que habría acabado con Dios. Pero entonces ocurrió. De algún modo, consigo levantarme de la cama y, además, mi fe no ha hecho más que fortalecerse. De hecho, toda mi perspectiva de la vida ha cambiado.

"Nunca imaginé que mi nombre aparecería en un anuncio de una reunión masiva de mujeres para rezar por la unidad y la redención, ni que hablaría del Mesías. Y tengo la sensación de que muchos están de acuerdo, incluso los que no sufrieron pérdidas personales. Ninguno de nosotros es el mismo hoy que antes del 7 de octubre.

"Creo que aquí está ocurriendo algo mucho más grande que nosotros, algo imposible de comprender y, sin embargo, lleno de esperanza para el futuro. No endulcemos la realidad: el camino hacia un futuro glorioso es duro. Tampoco tenemos ni idea de cómo y cuándo ocurrirá, ya que no conocemos los planes de Dios, pero tenemos la clara sensación de que está ocurriendo algo único y extraordinario"

Anat ha empezado a organizar actos de oración inspiradores en el Muro de las Lamentaciones, y ha hecho un llamamiento a todas las mujeres para que acudan a rezar. "Todos queremos paz, tranquilidad, seguridad y claridad, y no me cabe duda de que nuestras oraciones tienen un efecto muy poderoso. Se dice que por el mérito de las mujeres justas los judíos fueron redimidos de Egipto, y que por el mérito de las mujeres justas, seremos redimidos una vez más"

