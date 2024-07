Yulia, la foca monje famosa en peligro de extinción, avistada cerca de Líbano - informe

Yulia, la foca monje del Mediterráneo, fue vista frente a las costas del Líbano el jueves, más de un año después de haber sido vista por última vez en una playa de la Franja de Gaza, informó la Radio del Ejército.

La foca en cuestión apareció por primera vez en las costas israelíes en mayo de 2023. Bautizada como Yulia, se ganó rápidamente los corazones y las mentes del público israelí durante un año tenso lleno de división sobre la reforma judicial y la inestabilidad política.

Su aparición en una playa israelí es prácticamente inédita. Aunque se pueden encontrar focas en todo el mundo, la única especie que vive cerca de Israel es la foca monje del Mediterráneo, una especie en peligro crítico de extinción y la más rara de todas las especies de focas, por no mencionar uno de los 12 mamíferos más raros del mundo. Se cree que su población total es de unas 500-700 focas.

Su hábitat se extiende por todo el Mediterráneo, pero es más común verlas en la región del Mar Egeo, alrededor de las Islas Griegas, Turquía y Chipre.

Es muy raro que se aventuren tan al sur. En 2010, una de estas focas fue vista brevemente lejos de la costa de Tel Aviv y más tarde de nuevo en las aguas alrededor de Rosh Hanikra. Era la primera vez que se veía una en 70 años. Yulia, an endangered and rare female Mediterranean monk seal visits the shore of Jaffa in Israel, May 15, 2023. (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

Desde entonces, las focas monje han hecho apariciones esporádicas en toda la región. Debido a su extrema rareza, estos avistamientos siempre captan cierto grado de atención en la prensa.

Cuando la foca Yulia cautivó a Israel

Sin embargo, la aparición de Yulia en Israel destacó. Por primera vez, una foca no fue vista en el agua, sino en la playa, descansando en la arena de Tel Aviv durante horas, donde atrajo a una multitud.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza identificó más tarde a Yulia como una foca con la que ya estaban familiarizados, Tugra, una foca de unos 20 años que había sido vista antes en Grecia y Turquía, y que también tenía una afición por nadar largas distancias.

Poco después de tomar Israel por asalto, Yulia fue vista en una playa de Rafah, en la Franja de Gaza. Desde entonces, se desconocía su paradero hasta que el jueves fue vista frente a las costas de Líbano.

Muchos israelíes en las redes sociales respondieron positivamente a la noticia de su avistamiento.

"Por fin, buenas noticias", escribió un usuario de las redes sociales.

Otro publicó que Yulia debería ser la encargada de las negociaciones entre Israel y Hezbolá, en lugar del enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein.

Otra persona bromeó diciendo: "Primero Rafah y ahora Líbano, ¿te das cuenta de que es una espía de Irán, verdad?"

Otro dijo en broma que trabaja para el Mossad. Y otro comentarista se refirió a los numerosos fallos intencionados del GPS israelí que realizan las IDF como medida de seguridad contra los ataques de drones, escribiendo: "Su GPS muestra el Líbano, así que sin duda está en el intercambiador KKL"

Lamentablemente, Yulia la foca no está disponible para hacer comentarios, y se desconoce dónde la llevarán sus próximas aventuras.