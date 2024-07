Transformando el Futuro: La Misión de ELI para Sanar a los Niños de Israel

En el corazón de Israel, brilla un faro de esperanza para los niños y las familias que se han enfrentado a los tiempos más oscuros. A lo largo de las décadas, ELI ha evolucionado para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad israelí, adaptando sus programas y estrategias para abordar la naturaleza compleja y polifacética del abuso y el trauma infantil.Hoy en día, ELI es un testimonio de resistencia, compasión y compromiso inquebrantable con el bienestar de los niños.

La Asociación Israelí para la Protección de la Infancia, conocida como ELI, ha estado a la vanguardia de la lucha contra el maltrato infantil y ha prestado un apoyo esencial a las víctimas desde su fundación en 1979 por la Dra. Hanita Zimrin.En palabras de Eran Zimrin, Director General de ELI: "Mi madre, que fue pionera en su campo, creó planes de tratamiento por su cuenta, desarrollando métodos fruto del trabajo de investigación -fue la primera estudiante de doctorado en trabajo social en Israel- y simplemente empezó a tratar. Fue ignorada por todas las oficinas gubernamentales a las que se atrevió a dirigirse, así que lo hizo por su cuenta".

Eran Zimrin, ELI’s CEO, with a team of therapists at the Ein Gedi Hotel on October 9th. (Credit: Courtesy)

La misión del ELI de proteger a los niños de Israel y romper el ciclo del maltrato nació en una época en la que apenas se hablaba de la violencia, o peor: "No es sólo que al principio no hubiera conciencia", subraya Zimrin, "es que había negación".

"La narrativa era que 'una madre judía no hace daño a sus hijos; esas cosas no ocurren aquí, en el Estado judío. No ocurre en mi ciudad, no ocurre en mi calle, no ocurre en mi edificio': Negación total". Este vacío fue el espacio que permitió el desarrollo de ELI, desde la propia casa del Dr. Zimrin hasta centros que operaban en colaboración con las autoridades locales.

Desde sus inicios, ELI reconoció la importancia de un enfoque integral de la protección infantil, que abarcara la intervención en crisis, los programas de prevención y la concienciación de la comunidad, entre otros factores cruciales. Además, el objetivo es hacer frente a todos los tipos de maltrato que pueda sufrir un niño, pero en este campo se encuentran solos.

"A día de hoy", lamenta Zimrin, "somos la primera organización del mundo y la única del Estado de Israel que se ocupa del fenómeno de la violencia contra los niños en todas sus formas: física, sexual, mental y relacionada con el abandono"."

Therapy sessions in the hotels in the first weeks of the war. (Credit: Courtesy)

Sin embargo, esta situación actual no hace sino reforzar la determinación de la organización. "Hay mucha gente con buenas intenciones, cada uno hace lo que puede, a veces consigue ocuparse de algún pequeño aspecto concreto", dijo Zimrin, pero continuó señalando que "una sola trabajadora social puede estar llena hasta los topes de buenas intenciones, pero no puede prestar toda la ayuda que hubiera querido si no tiene recursos".Y aquí es donde ELI entra en acción. "Tenemos nuestra línea directa", dice Zimrin, "que se ocupa de cada caso. Nunca rechazamos una llamada".

Recordó a un padre que llamó desde uno de los muchos hoteles que acogían a refugiados del 7 de octubre e informó de que se estaba produciendo un fenómeno de violencia, diciendo que el ELI fue la única organización que cogió el teléfono, cooperó y le dio respuestas reales.

Impacto del 7 de octubre

Los atentados de Hamás supusieron un desafío sin precedentes para Israel, y la respuesta del ELI fue rápida y eficaz. Zimrin relató cómo la organización se movilizó inmediatamente y llegó a los hoteles donde se alojaban las familias evacuadas el lunes 9 de octubre por la mañana.

"No sabíamos qué esperar. Nos sentamos en los hoteles, cuatro terapeutas en cada hotel", relató Zimrin. "Durante las tres primeras semanas, intentamos devolver a las víctimas sus capacidades básicas, ayudándolas a beber, comer, dormir y comunicarse. Al principio se encontraban en un estado de shock absoluto y no estaban preparados para iniciar ningún tipo de terapia de fondo".

"Es importante señalar que cuando fuimos a los hoteles, lo hicimos sin ninguna instrucción previa", afirma Wendy Borodkin, directora de American Friends of ELI. "Nadie nos dijo lo que teníamos que hacer. Lo hicimos porque sabíamos que era lo correcto, porque sabíamos que si queríamos reducir el riesgo de TEPT, teníamos que hacerlo lo antes posible"

Los terapeutas del ELI trabajaron incansablemente para proporcionar apoyo inmediato y ayudar a las víctimas a recuperar una sensación de normalidad. En el transcurso de tres semanas, se reunieron con 2.000 víctimas, identificando finalmente 200 casos que requerían atención y rehabilitación a largo plazo.

Hasta ahora se ha conseguido financiación para 130 de estos casos durante un año, pero la mayoría necesitarán más tiempo para garantizar que los niños y sus familias reciben el apoyo sostenido que necesitan para curarse. Y sus historias son tan desgarradoras como cabría imaginar.

Therapy sessions in the hotels in the first weeks of the war. (Credit: Courtesy)

"Había un niño de dos años", cuenta Zimrin, "que, durante las tres semanas que pasé en el hotel, se negó a quitarse los zapatos. Ni por la noche, ni en la ducha, se negaba 100%, por si tenía que correr para salvar su vida. Esto podría estar relacionado con las últimas palabras que escuchó de uno de sus padres".

El enfoque terapéutico del ELI está diseñado para abordar las necesidades psicológicas tanto inmediatas como a largo plazo. La organización es consciente de que los traumas afectan a cada persona de forma diferente, lo que requiere planes de atención personalizados. En el caso de los niños, la terapia suele consistir en restablecer la confianza y la seguridad.

"Piense en un niño que ha tenido que presenciar cómo su padre afilaba cuchillos y se preparaba para la batalla. ¿Qué le ocurre al niño? ¿Qué le pasa por la cabeza?". dijo Zimrin. Este horror "permanecerá con ellos el resto de sus vidas". "Para ayudar", dijo, "llevamos al niño a sus momentos más fuertes.

Por ejemplo, si el tratamiento reveló un momento en el que su madre le pidió que cogiera la mano de su hermano pequeño para que no llorara, y él lo hizo y esencialmente ayudó a su madre, intentamos coger toda esta historia traumática y centrarla en el punto en el que ayudó e hizo algo bueno. De ese modo, su recuerdo de este suceso siempre se remontará al punto de fortaleza".

Más allá de estas historias, los testimonios de quienes se han beneficiado de los servicios del ELI hablan por sí solos del impacto de la organización. Una mujer de 35 años que había ayudado a evacuar a los heridos durante la masacre del 7 de octubre contó cómo la terapia le ayudó a hacer frente a los síntomas postraumáticos.

Un soldado en la reserva que había quedado traumatizado tras evacuar cadáveres encontró consuelo y curación gracias al apoyo del ELI. Y un niño de 11 años con problemas de conducta debidos al prolongado servicio militar de su padre pudo recuperar la estabilidad gracias a una terapia específica.

Red de atención

Un aspecto fundamental del éxito del ELI radica en su capacidad para integrar servicios con otras organizaciones y recursos comunitarios. Este enfoque holístico garantiza que los niños y las familias reciban un apoyo integral, abordando no sólo los síntomas sino también las causas profundas del trauma y el abuso.

"Nuestro trabajo se centra en romper el ciclo de la violencia intergeneracional", afirma Zimrin. "Todo el mundo conoce el modelo de sus padres, y esto es lo que aplican; y aquí es donde nosotros venimos a marcar la diferencia. Colaboramos con distintas organizaciones; a veces surgen a través de nuestra línea directa.

"Por ejemplo, si recibimos consultas que no tienen nada que ver con nosotros, o si se requiere apoyo jurídico, las transmitimos a organizaciones especializadas en estos temas. Conocemos todas las variables y nuestros operadores de línea directa saben cómo dirigir cada caso al lugar adecuado".

Al trabajar en estrecha colaboración con escuelas, proveedores de atención sanitaria y grupos comunitarios, ELI crea una red de atención que va más allá de sus programas inmediatos. "A veces las peticiones vienen directamente de las autoridades locales. Una ciudad nos habló de un grupo de 15 niños para los que querían nuestra ayuda porque había un problema intergeneracional. Otra ciudad nos pidió que impartiéramos formación a lo largo de 2023-2024 a todos los psicólogos que trabajan para ellos.

Cada año, ELI trabaja con 5.000 niños maltratados y sus familias, la mayoría de los cuales proceden de las más de 10.000 llamadas a la línea de atención telefónica, proporcionándoles el apoyo que necesitan para curarse y reconstruir sus vidas. La organización también lleva a cabo programas escolares de concienciación y prevención que llegan a 100.000 niños de todo Israel, fomentando una cultura de vigilancia y protección.

Sorprendentemente, el 1,5% de los niños que participan en estos programas revelan casos de abusos, lo que pone de relieve el papel fundamental que desempeña ELI a la hora de descubrir y abordar traumas ocultos.La capacidad de la organización para adaptarse e innovar también ha sido fundamental para mantener su eficacia. En el sector haredí, por ejemplo, el ELI trabaja con terapeutas de la propia comunidad. Zimrin señaló que los rabinos recurren a ellos cuando se muestran reacios a consultar a la autoridad estatal.

Mientras ELI sigue navegando por las complejidades de la protección infantil y la intervención en traumas, su visión sigue siendo clara: crear una sociedad más segura y compasiva en la que todos los niños puedan prosperar. Los continuos esfuerzos de la organización por ampliar su alcance, mejorar sus programas y fomentar las asociaciones comunitarias están orientados a este objetivo.

Eran Zimrin y su equipo son conscientes de que el camino de la curación es largo y a menudo arduo, pero su dedicación es inquebrantable. A través de la resistencia, la innovación y un compromiso inquebrantable con su misión, ELI se erige como un pilar de esperanza y fortaleza para los niños y las familias de Israel. Este artículo ha sido escrito en colaboración con ELI.