Habla soldado reservista de las FDI que se niega a seguir sirviendo en Gaza

Yuval Green, un reservista israelí que fue llamado a luchar en el sur de Gaza, decidió dejar las Fuerzas de Defensa de Israel cuando a su unidad se le ordenó incendiar una casa palestina, afirmando que no recibió una justificación válida de su comandante, según una entrevista con ABC News.

"Nos dieron la orden de quemar una casa. Fui a mi comandante y le pregunté, '¿Por qué estamos haciendo eso?'" Green dijo en una entrevista con ABC News la semana pasada. "Las respuestas que me dio simplemente no fueron suficientemente satisfactorias, ni siquiera cerca de serlo. Y dije, 'No estoy dispuesto a participar en eso. Si estamos haciendo eso, me voy'".

Las FDI dicen que sus acciones siguen el derecho internacional

En un comunicado a ABC News, las FDI dijeron que sus "acciones se basan en la necesidad militar y de acuerdo con el derecho internacional", y que evitan dañar infraestructuras civiles en la medida de lo posible independientemente de la necesidad militar.

Mientras que muy pocos soldados de las FDI sirviendo en Gaza han hablado en contra de la guerra, aquellos que lo han hecho lo han hecho de forma anónima. Green es uno de los pocos soldados que lo ha hecho públicamente.

Junto con otros 40 reservistas anónimos, Green firmó una carta en junio negándose a servir en la ciudad más al sur de Gaza, Rafah. Él afirmó que su punto de vista sobre la guerra difiere enormemente de su círculo social y sus compañeros soldados. Además, Green señaló que el apoyo israelí para enlistarse y luchar contra Hamas sigue siendo firme, y que su impactante experiencia en Gaza lo llevó a hablar públicamente en nombre de israelíes y palestinos, dijo.

Soldados israelíes operan durante una operación terrestre en el sur de la Franja de Gaza, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, 3 de julio de 2024. (credit: Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS)

Supuestamente, infraestructuras civiles tomadas para actividades militares

Hamas se sumerge en áreas civiles densamente pobladas e infraestructuras y coloca trampas en hogares. Green recordó haber presenciado a compañeros soldados vandalizando y quemando hogares palestinos y maltratando las pertenencias dejadas atrás.

"En ciertos casos, vecindarios enteros en la Franja de Gaza son convertidos en complejos de combate que son utilizados para actividades militares, albergando centros de comando y control y almacenes de armas, túneles de combate, puestos de observación, posiciones de disparo, casas con trampas y para colocar explosivos en las calles," dijo la FDI.

Restos de edificios destruidos en Gaza, en medio del actual conflicto entre Hamás e Israel, son fotografiados a través de la frontera entre Egipto y Gaza, en Rafah, Egipto, 4 de julio de 2024. (credit: AMR ALFIKY/ REUTERS)

Soldados roban pertenencias palestinas de casas evacuadas

En respuesta a las acusaciones de Green, las FDI declararon: "Vandalizar hogares con grafitis y robar objetos personales del hogar va en contra del código de conducta y valores de las FDI. Las FDI han actuado, y continúan actuando, para identificar casos inusuales que se desvíen de lo esperado de los soldados de las FDI. Esos casos serán arbitrados y se tomarán medidas de mando significativas contra los soldados involucrados".

A finales del año pasado, Green sirvió en Khan Yunis como médico de combate, donde dijo que los soldados de las FDI empleaban tácticas de guerra de guerrillas, moviéndose de casa en casa en Gaza. También mencionó que a los soldados se les había ordenado dejar de demoler casas en "algunos casos", pero esto seguía yendo en contra de sus principios morales. "Realmente debes pensar en la cantidad de daño que estás infligiendo a la pobre persona que perderá todo lo que tiene", dijo Green al respecto.

Desacuerdos sobre la política en Cisjordania

Antes del 7 de octubre, Green había planeado dejar las FDI debido a su descontento con las políticas de Israel respecto a Cisjordania.

A pesar de estas discrepancias, Green acató su llamado a las reservas después de que Hamas lanzara su sorpresivo ataque el 7 de octubre. Dijo que creía que algunas acciones de los soldados en Gaza se atribuyeron a las masacres cometidas por Hamas y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre, que mataron a más de 1,200 personas.

"Creo que las cosas horribles que han sucedido han causado que muchos israelíes estén muy, muy furiosos con los palestinos", dijo Green.

Presunta destrucción injustificada en Gaza

Green dijo que las FDI están entrando en casas palestinas y utilizándolas para fines militares, y que los soldados se llevan "souvenirs, vandalizan las casas y destruyen cosas sin razón".

"Tienes que entender que, en primer lugar, el ejército es un sistema grande, y a veces, si hay reglas, diferentes comandantes podrían interpretarlas de diferentes maneras, por lo que las cosas podrían cambiar, dependiendo de la persona que esté allí", dijo a los medios.

Green dijo que podían hacer "casi lo que quisieran dentro de las casas" en su mayor parte, continuando diciendo que la escala de destrucción que vio en Gaza era "inimaginable".

Cuando fue cuestionado sobre su decisión de hablar públicamente, él dijo que espera abogar por un acuerdo de alto al fuego para poner fin al sufrimiento de los palestinos y rescatar a los rehenes restantes en Gaza.