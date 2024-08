La vida próspera en Gaza, revivida en un museo lleno de legado y recuerdos

Durante más de 30 años, los judíos vivieron y prosperaron en Gaza en una comunidad de 8.000 personas llamada Gush Katif; pero cuando Israel se retiró del territorio en 2005, los residentes se vieron obligados a marcharse.

La historia sigue viva en el Museo Gush Katif, situado en el número 5 de la calle Shaarei Zedek. Aunque fue fundado en 2008, ha experimentado un resurgimiento de interés y visitantes desde el 7 de octubre, dada la conexión con los Acuerdos de Oslo, que prepararon el terreno para la retirada y, según muchos, la masacre de Hamás de hace nueve meses.

"La pregunta que todos [los visitantes] se hacen es: '¿Qué va a pasar después de la guerra? ¿Volveremos y estableceremos los asentamientos?", dijo Avner Franklin, guía del museo y coordinador de grupos.

El museo: Una vigilia de conciencia nacional

El Museo Gush Katif está a unas manzanas del mercado Mahaneh Yehuda, cerca de las oficinas de The Jerusalem Post. Un modesto cartel a la salida de la calle Shaarei Zedek le conducirá por un corto camino bordeado de viñedos hasta el museo, donde probablemente se encontrará con Franklin, un experto en Gush Katif dispuesto a divulgar todos sus conocimientos. ORANGE SHIRTS, sold at the museum, were a symbol of the anti-disengagement movement. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Acepte su oferta de presentación, en la que escuchará, como él dice, "sólo los hechos", aunque puede que le eche una pizca de política.

El museo recorre la cronología de Gush Katif y detalla la reivindicación religiosa y política del pueblo judío sobre la región, que se remonta a la dinastía asmonea. El museo exhibe vestigios del asentamiento, como la menorá de Netzarim, que fue transportada hasta el Muro Occidental durante la retirada de Gush Katif.

En una pancarta junto a la menorá se cita a uno de los hombres que la transportaron: "Se mantendrá [la menorá] en Jerusalén, la capital de la nación judía, hasta que podamos regresar e iluminar toda la Tierra de Israel en su totalidad."

En todo el museo, impactantes fotografías muestran la lucha y los conflictos a los que se enfrentaron residentes y soldados por igual durante la retirada; las FDI se encargaron de expulsar a su propio pueblo de la tierra en la que originalmente se les animó a establecerse. También hay un pequeño cine en el museo que proyecta películas sobre el tema.

Arriba, el museo alberga la obra del difunto artista Daniel Avital, que emigró a Israel desde Marruecos a los seis meses de edad. En 2000 sufrió un derrame cerebral combinado con problemas cardíacos. En el hospital, afirmó haber tenido visiones bíblicas.

"El deseo de pintar, construir y esculpir era demasiado grande para mí, y desde aquel día en el hospital, empecé a pintar, ilustrar y soñar con el pueblo bíblico de Israel", declaró Avital en una introducción en su sitio web. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Su obra consiste en dioramas que representan escenas bíblicas. Una de sus obras, titulada La muerte de Sansón, representa al personaje bíblico rompiendo los pilares de un templo de Gaza, donde se encontraba antes de morir.

En sus obras, Avital utilizó piedra, mármol, piedra natural, piedra líquida, guijarros, basalto, arena, arcilla quemada, piedra de mosaico, plata, oro, madera y vidrio.

También hay una gran obra de arte que muestra una losa de piedra con clavos clavados en ella, formando la forma de Israel. La zona del mapa donde se encuentran Gaza y los asentamientos de Gush Katif está arrancada de la obra de arte.

El cartel de la obra de arte dice: "...Esta parte del país sigue estando en nuestros corazones y sigue siendo parte de Israel", lo que refuerza la misión del museo de mantener vivo el recuerdo de los asentamientos judíos en Gaza.

Brillantes comienzos

En 1970, el gobierno de Golda Meir estableció los primeros asentamientos judíos modernos en Gaza, tres años después de la Guerra de los Seis Días. (Aquí, la palabra "asentamientos" se utiliza sin connotación política - colonización de la tierra.)

Los asentamientos se construyeron encarnando el sionismo y los valores nacionales judíos, según el Centro del Patrimonio de Gush Katif. También se construyeron pensando en la seguridad nacional. Dondequiera que se construya un asentamiento, las IDF lo siguen, proporcionando protección y disuasión al terrorismo.

Gush en hebreo significa "racimo", y katif significa "cosecha", refiriéndose a los racimos de tierra que la gente cultivaba y cosechaba.

Los residentes cultivaban verduras, frutas, patatas y cacahuetes en 25.000 dunams de tierra. En 3.500 dunams de invernaderos se cultivaban flores, más hortalizas -sobre todo verduras de hoja verde sin bichos, aún populares en los supermercados- y plantas de interior. La zona floreció con preciosas casas, sinagogas y la hermosa playa.

Mientras visitaba el museo esta semana en un viaje desde EE.UU., el rabino Howard Zack recordó una época en la que su hija Etana vivía en Israel e iba a Gush Katif para Shabbatot.

"Fue varias veces", dijo Zack. "Yo le decía: 'Es bueno saber que vas. No se lo digas a tu madre hasta que vuelvas'".

Etana estaba terminando sus estudios superiores en Jerusalén. "Estaba muy disgustada durante la retirada", cuenta Zack.

La gente solía pensar que los asentamientos eran exclusivamente ortodoxos. Sin embargo, los colonos laicos eran una minoría pequeña pero visible en la comunidad.

Retirada

Tras enfrentarse a la Primera y la Segunda Intifadas, combinadas con una inmensa presión internacional y local, el gobierno israelí, bajo el mando del entonces primer ministro Ariel Sharon, decidió abandonar completamente Gaza y eliminar cuatro asentamientos en el norte de Samaria.

Además, la retirada era, en el fondo, un intento de alcanzar la paz con los palestinos. Sharon anunció el plan en 2003 y completaría la retirada en 2005.

El plan desgarró los corazones de la nación, desencadenando protestas en todo el país. En un momento dado, más de 100.000 israelíes participaron en la protesta de la Cadena Humana, cogidos de la mano y creando una cadena humana que comenzaba en Gush Katif y terminaba en el Muro Occidental.

Una mujer de 54 años llamada Yelena Bosinova, del asentamiento evacuado de Kedumim, en Cisjordania, se prendió fuego en señal de protesta y murió días después a causa de las quemaduras. Murió días después a causa de las quemaduras.

Las familias recibieron una indemnización media de más de 200.000 dólares por su traslado forzoso. Algunas de ellas sienten que nunca se han recuperado realmente, al no haber recibido el apoyo prometido por parte del Estado ni haberse restablecido en otro lugar, ya sea económicamente o dentro de un tejido comunitario.

El museo muestra los discursos de Sharon a la nación el día de la puesta en marcha del plan de retirada. Describió la retirada de los asentamientos como "difícil" y "dolorosa".

Sus palabras, pronunciadas en 2005, presagiaron ominosamente la masacre del 7 de octubre, 18 años después.

"No se puede retener a Gaza para siempre. Más de un millón de palestinos viven allí, y su número se duplica con cada generación. Viven en campos de refugiados increíblemente hacinados, en la pobreza y la miseria, en focos de odio cada vez mayor, sin esperanza alguna en el horizonte...

"Ahora los palestinos soportan la carga de la prueba. Deben luchar contra las organizaciones terroristas, desmantelar su infraestructura y mostrar intenciones sinceras de paz para sentarse con nosotros a la mesa de negociaciones", declaró.

"El mundo espera la respuesta palestina: una mano ofrecida en paz o fuego terrorista continuado. A una mano ofrecida en paz, responderemos con una rama de olivo. Pero si eligen el fuego, responderemos con fuego, más severo que nunca".

Sharon, que murió en 2014 tras un derrame cerebral y un coma prolongado, no viviría para ver el alcance de la respuesta de Gaza ni para ver cómo Israel arde de verdad y responde con fuego.

Debates sobre el retorno

Desde el 7 de octubre, algunos israelíes, muchos de ellos de derechas y religiosos, han estado presionando para que se vuelva a Gush Katif para reasentar a Gaza. En enero, más de 3.000 personas asistieron a una conferencia en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén en la que se pedía el retorno de los asentamientos.

En la conferencia, Yossi Dagan, jefe del Consejo Regional de Shomron, proclamó:

"Después de la Shoah, sufrimos el 7 de octubre. La respuesta es sólo... el regreso a la Franja de Gaza y Gush Katif.

"Pedimos al gobierno que hable en el único idioma que Oriente Medio entenderá y establezca asentamientos en la Franja de Gaza. Estamos aquí para dar el primer paso del largo viaje. Será difícil, pero la única otra alternativa es la Shoah".

Nueve meses después del inicio de la guerra, el pueblo de Israel mantiene sus ojos fijos en Gaza.■

Erica Schachne, Judith Sudilovsky y Zvika Klein contribuyeron a este artículo.