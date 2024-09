Discurso de Netanyahu provoca opiniones encontradas entre políticos israelíes

Tras el discurso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu el lunes sobre las muertes de seis rehenes en custodia de Hamas y las masivas protestas que siguieron, varios funcionarios políticos han expresado su apoyo o condena a su posición.

Benny Gantz, líder de la Unidad Nacional, recordó al público la reticencia de Netanyahu a entrar en el Corredor de Filadelfia, diciendo: "Es sorprendente que alguien que tenía miedo de comenzar maniobras en Gaza y no quería maniobrar en absoluto en el sur de Gaza. Hoy, explicó a todo el país la importancia de un área en la que no quería entrar".

El jefe de la oposición y de Yesh Atid, Yair Lapid, dijo: "[No es] el eje de Filadelfia lo que realmente le preocupa, sino el eje Ben-Gvir-Smotrich".

"Al menos Netanyahu dijo una verdad: que no quiere terminar la guerra. Lo dijo tres veces. No quiere terminar la guerra, lo que significa que no quiere hacer un trato de rehenes; quiere guerra para siempre. Sus palabras esta noche tenían un terrible significado: no haría un trato."

Gadi Eizenkot, miembro de la Knesset de Unidad Nacional y ex miembro del Gabinete de Guerra, dijo: "Conoces la verdad y huyes de ella."

Recepción mixta

Netanyahu también enfrentó críticas de su propio gobierno, ya que Arye Deri, jefe de Shas, dijo a los medios israelíes que la decisión de renunciar al Corredor de Filadelfia fue "un grave error que nos ató las manos".

Netanyahu recibió un fuerte apoyo de otros miembros del gobierno, incluido el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien dijo: "Apoyo al Primer Ministro por mantenerse firme contra nuestros enemigos y enviar un mensaje claro al público israelí y al mundo entero."

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir también respaldó al Primer Ministro: "Está prohibido aceptar un acuerdo escandaloso y abandonar el Corredor de Filadelfia. Así como no debemos rendirnos y abandonar el Corredor de Filadelfia, tampoco debemos rendirnos en los otros principios que garantizarán nuestra victoria en la guerra."