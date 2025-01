MIRA: Los israelíes dan la bienvenida a casa a Emily Damari, Romi Gonen y Doron Steinbrecher

Los israelíes recibieron con alegría en casa a los rehenes liberados Romi Gonen, Emily Damari y Doron Steinbrecher de la cautividad de Hamas el domingo por la noche.

La abuela de Romi Gonen, Dvora Leshem, elogió a su nieta a los medios de comunicación israelíes.

"Ella se ve genial", dijo Leshem a Channel 12 después de ver imágenes de Gonen siendo trasladada a la Cruz Roja. "Me alegra verla de pie", agregó.

Cuando le preguntaron si creía que Romi regresaría, su abuela dijo: "por supuesto que creía que esto sucedería, simplemente no entiendo por qué tardó tanto". Su abuela elogió a Romi, diciendo que es maravillosa y destacando su supervivencia durante los últimos casi 500 días.

Hizo hincapié en la necesidad de traer a casa a todos los rehenes restantes, diciendo que su corazón está con todos los rehenes.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos calificó la liberación de los tres como una luz en medio de la oscuridad.

"Después de 471 días angustiantes en cautiverio, Emily, Doron y Romi finalmente están regresando a casa, a sus familias que trabajaron incansablemente por su liberación, a amigos que rezaron por su bienestar, y a toda una nación que nunca perdió la fe en que este día llegaría", dijo el foro en un comunicado.

"Su regreso hoy representa un faro de luz en la oscuridad, un momento de esperanza y triunfo del espíritu humano. Para sus familias y para todos nosotros, este es un momento que quedará grabado para siempre en nuestra memoria."

Thousands of people are now gathering in Hostages Square for a collective viewing alongside the families of the hostages during these deeply moving, historic moments.

El foro recordó a los ciudadanos que la guerra no había terminado hasta que todos los rehenes regresaran a casa.

"Su retorno nos recuerda nuestra profunda responsabilidad de seguir trabajando por la liberación de todos, hasta que el último rehén regrese a casa."

El Foro Tikva, que representa a algunas familias de rehenes y aboga por más presión sobre Hamas, escribió que era "profundamente conmovedor ver a las chicas regresar a casa. Compartimos la alegría de las familias que ahora pueden abrazar a sus hijas."

El Foro Valor, un grupo de 150 familias afligidas cuyos seres queridos han caído en la guerra entre Israel y Hamas y que apoyan una mayor acción militar, escribió que estaba "profundamente conmovido, junto con todo Israel, por el regreso de Romi, Emily y Doron y su liberación de manos de los terroristas de Hamas".

"Todos esperamos y rezamos por presenciar la liberación de todos nuestros rehenes como parte de lograr los objetivos completos de la guerra, incluida la desmantelación de Hamas y la restauración de la seguridad para los residentes del sur", decía la declaración.

El presidente Isaac Herzog expresó su alegría por el regreso de las tres mujeres.

"Este es un día de alegría y consuelo, y el comienzo de un desafiante viaje de recuperación y sanación juntos", escribió el presidente en X/Twitter.

