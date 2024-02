Estrella porno pro-palestina insta a la modestia en Teherán

La actriz porno estadounidense Whitney Wright, defensora abierta de Palestina desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, visitó recientemente Teherán.

Durante su visita, Wright supuestamente hizo comentarios culpando a los disidentes políticos por los riesgos de seguridad a los que están expuestas las mujeres en Irán debido a su falta de obediencia a las leyes de modestia del país, según numerosos informes de medios y publicaciones en redes sociales realizadas por el activista y periodista iraní-estadounidense Masih Alinejad.

Wright, en una publicación con una fotografía de ella misma vistiendo ropa modesta en la ahora abandonada embajada de Estados Unidos en Irán, escribió: "Si respetas la ley, estarás a salvo en Irán". La embajada había sido abandonada después de la crisis de rehenes de 1979, en la que el personal fue retenido durante 444 días. Actualmente, el lugar está bajo el control de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

"Estoy compartiendo exhibiciones de un museo que nunca se ven", escribió Wright en Instagram. "No es un respaldo al gobierno".

Mientras Wright negaba que visitar el museo significaba que respaldaba al régimen iraní, Iran International publicó que ella publicó una imagen del ex comandante de la IRGC-QF, Qassem Soleimani, y Abu Mahdi al-Muhandis, quienes fueron ambos asesinados en un ataque de drones estadounidense.

Varias personas asisten a una ceremonia en conmemoración de la muerte del difunto general iraní Qassem Soleimani, en Teherán, Irán, el 3 de enero de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS) Además, se informa que Wright criticó a las autoridades iraníes por no colocar ninguna imagen de "revolucionarios" palestinos como Ghassan Kanafani o los terroristas George Habash y Leila Khaled. Advertisement

En respuesta al comentario, Alinejad publicó: "Las mujeres iraníes no quieren obedecer una ley discriminatoria. Rosa Parks se enfrentó a leyes racistas en Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de resistencia.

"Nosotras, las mujeres de Irán, queremos ser como Rosa Parks y no como Whitney Wright. Y por cierto, los verdaderos belicistas son los agentes de la República Islámica que te ejecutarán si eres fiel a ti misma".

La estrella porno estadounidense Whitney Wright está en Irán, mi país natal, donde las mujeres son asesinadas simplemente por mostrar su cabello y ser fieles a sí mismas. Whitney ha publicado varias fotos de ella completamente cubierta en Instagram. En su publicación me llamó belicista.

AP News informó que mientras Wright se filmaba con confianza viajando por la capital, su trabajo en la industria pornográfica es considerado un crimen en Irán que puede llevar a la pena de muerte.

¿Por qué se permitió a una actriz porno visitar Irán?

Como ciudadana estadounidense, Wright habría tenido que obtener permiso para visitar Irán. A pesar de esto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, dijo no tener información sobre Wright, según AP.

Los medios estatales iraníes Tasnim News citaron a alguien aparentemente familiarizado con el incidente, quien dijo que Wright "no había sido invitada por ninguna organización y viajó a Teherán por su cuenta después de obtener una visa".

"El sistema de emisión de visas desconocía la naturaleza indecente de su trabajo y ahora ha abandonado Irán", informó el reporte.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en un comunicado a AP que ha advertido a los estadounidenses que eviten viajar a Irán y "ejercer mayor precaución debido al riesgo de detención injusta".

"La República Islámica de Irán es uno de los principales impulsores de la inestabilidad en toda la región de Oriente Medio, y lo ha sido desde 1979", dijo el Departamento de Estado. "Si a Irán realmente le importara la paz y la estabilidad en la región de Oriente Medio o el bienestar de la gente allí, cesaría su apoyo a organizaciones terroristas".

Las mujeres asesinadas por no "respetar la ley"

Se informa que el régimen iraní ha matado a numerosas mujeres que no cumplían con los estándares del país, una de ellas es Mahsa Amini.

La joven iraní Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desencadenó protestas en todo el mundo, era una residente tímida y reservada de un pequeño pueblo que nunca desafió a los gobernantes clericales del país ni a su código de vestimenta islámico, según fuentes cercanas a la familia.

Amini, de la ciudad kurda noroccidental de Saqez, murió tres días después de ser arrestada en el hospital después de entrar en coma. Esto provocó la primera gran muestra de oposición en las calles de Irán desde que las autoridades aplastaron las protestas por el precio del combustible en 2019, en las que murieron 1,500 personas.

Las autoridades negaron haber golpeado a Amini e insistieron en un comunicado que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco repentino, posiblemente debido a condiciones preexistentes. Sin embargo, la familia ha negado que la joven de 22 años tuviera algún problema de salud anterior.

En septiembre de 2022, Amini pagaría un alto precio por no prestar atención a cada detalle de su vestimenta mientras ella y su familia visitaban a su tío en Teherán. Amini se encontró repentinamente con la policía moral, una fuerza encargada de detener a las personas que violan el código de vestimenta conservador de Irán para "promover la virtud y prevenir el vicio".

La situación también fue comentada por la actriz iraní Setareh Pesiani, quien fue citada por AP diciendo: "Ustedes [El régimen iraní] castigan a la gente de este país de diversas formas por remover el hiyab, ¡pero permiten que una actriz porno venga aquí de turismo!"