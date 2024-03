Irán considera a Rusia y China para inversión y lazos nucleares

Irán está buscando expandir la cooperación con Rusia y China en temas de energía nuclear, según un informe. El portavoz iraní de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, en una entrevista con la agencia de noticias Tasnim de Irán publicada el viernes, dijo que Irán está buscando “movilizar nuestras instalaciones para que también podamos utilizar recursos y tecnologías extranjeras. Países como Rusia y China son nuestros principales objetivos y hemos tenido negociaciones con ellos. Contamos con la infraestructura legal necesaria y actuaremos de acuerdo con los protocolos que ya hemos acordado con ellos.”

Su discusión sobre Rusia e Irán en relación con la energía nuclear llega en un momento delicado porque el programa nuclear de Irán no ha estado en el centro de atención en los últimos seis meses, en parte debido a la guerra en Gaza. Sin embargo, Irán está buscando seguir expandiendo sus diversos programas nucleares.

"Tenemos acuerdos con Rusia para la construcción de varias plantas nucleares, una planta - Bushehr - ha sido entregada y dos plantas están en construcción. Por supuesto, vamos a construir la planta de energía Karun en Darkhovin completamente localmente, confiando en la industria, tecnología y el poder de los expertos locales", dijo. Se supone que esa planta se ubicará en la provincia de Khuzestan, a unos 70 km al sur de Ahvaz, en el río Karun.

Larga historia de cooperación entre los dos países

La cooperación ruso-iraní en temas nucleares se remonta a muchos años. En 2015, Irán afirmó que Rusia "comenzaría a construir dos reactores nucleares en Irán la semana que viene, en virtud de un acuerdo firmado el año anterior entre subsidiarias de las agencias de energía atómica de ambos países", informó la VOA. En 2017, Kamalvandi discutió conversaciones con el director general de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom, Alexey Likhachov, sobre la construcción de las unidades 2 y 3 en la planta de energía nuclear de Bushehr.

Centrifugadoras iraníes se muestran durante una reunión entre el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y científicos nucleares y personal de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), en Teherán, Irán, 11 de junio de 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS) En ese momento, los informes también indicaron que discutieron la "apertura de la ruta del Mar Caspio para el transporte de materiales nucleares e interacción bajo el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA)". Estas discusiones continuaron hasta 2022, pero parece que no se logró mucho progreso.

Hay una especie de aspecto de "esperar a Godot" en las historias sobre la cooperación entre Rusia e Irán en estos asuntos nucleares porque Irán sigue haciendo la misma afirmación durante la última década, mientras que Rusia tiene otras prioridades. Probablemente esto sea aceptable para Teherán porque también ha estado invirtiendo en muchas otras cosas, y tanto Rusia como Irán tienen metas e intereses a largo plazo. De particular interés en el artículo de Tasnim fue la referencia a China, ya que Irán ha estado acercándose a Beijing en los últimos años.

"Irán es un país poderoso y ha sido capaz de mantenerse por sí mismo a lo largo de la historia y miles de años y ahora está avanzando hacia sus metas. Aunque estamos enfrentando problemas en este camino, las partes opuestas también saben que no pueden imponer sus demandas sobre nosotros. Es importante que estemos determinados a lograr nuestras metas, y en mi opinión, nuestros colegas están decididos a crear este espacio para la industria nuclear en el extranjero", dijo el portavoz de la AIEA. Habló sobre los avances en la minería en Irán y la cooperación con la industria minera. En general, dijo que con el apoyo del gobierno "seremos testigos del desarrollo de la capacidad de la industria nuclear, especialmente la construcción de plantas nucleares en el país".