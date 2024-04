En la provincia siria de Daraa, el conflicto persiste pese al control de Assad tras la guerra

Los enfrentamientos en la gobernación de Daraa en Siria el domingo resultaron en la muerte de al menos 20 personas, según el observatorio de guerra con sede en el Reino Unido, Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los enfrentamientos tuvieron lugar después de una explosión en el día anterior que se cobró la vida de al menos siete niños. Los expertos creen que estos enfrentamientos podrían llevar a una escalada más amplia que podría afectar el nivel de control del presidente sirio Bashar Assad sobre el territorio.

