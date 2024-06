'Nasrallah se da cuenta de que el IDF puede matarlo': Liderazgo de Hezbolá sacudido

Aproximadamente se lanzaron 250 cohetes el miércoles hacia el norte de Israel, interrumpiendo la calma festiva con sucesivas alertas. Los cohetes que explotaron en áreas abiertas causaron incendios. En la ciudad de Tiberíades, se activó una sirena por primera vez desde octubre.

Estos lanzamientos vienen después del asesinato del alto funcionario de Hezbolá, Sami Taleb Abdullah, cuyo rango era equivalente al de un general de brigada en el IDF.

Durante los últimos 20 años, Abdullah había dirigido el fuego de cohetes hacia Kiryat Shmona, el panhandle de Galilea y los Altos del Golán. Es el comandante de más alto rango de Hezbolá que ha sido asesinado hasta ahora en la guerra.

Abdullah también estuvo activo durante la Segunda Guerra del Líbano, sirviendo como comandante de brigada y desarrollando cohetes en la región.

Ayer, siguiendo los ataques en Kfar Blum y tras la recopilación de inteligencia reciente sobre él, las FDI asesinaron precisamente a Taleb utilizando un avión de combate. La operación fue liderada por el jefe del Comando del Norte en colaboración con la Dirección de Inteligencia y la Fuerza Aérea. Simpatizantes ondean banderas mientras esperan a que hable el líder de Hezbolá en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, el 8 de abril de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"La poderosa eliminación preocupa a los miembros de Hezbolá. Ahora entienden que las FDI saben mucho más sobre ellos de lo que nosotros sabemos. Además, la operación indica que la seguridad en terreno de Hezbolá no es hermética y que el sistema de inteligencia de la organización ha sido infiltrado hasta tal punto que pudimos eliminar a un comandante de sector tan importante. Las FDI lograron infiltrarse en sus redes y sistemas e identificar a las personas adecuadas para la eliminación", dice el Profesor Amatzia Baram, sugiriendo que esto también afecta al líder de la organización terrorista.

Preocupación en el liderazgo de Hezbolá

Además, agregó, "[El secretario general de Hezbolá Hassan] Nasrallah se da cuenta de que las FDI tienen la capacidad de matarlo cuando así lo deseen, y creo que esto lo preocupa bastante. Contrariamente a la creencia popular, Nasrallah no es un chiita suicida anhelando la muerte (martirio). Él entiende que sería el siguiente en morir si estalla una guerra a gran escala. Esto representa un peligro significativo para él. Además, la eliminación es un éxito significativo en la guerra psicológica contra la organización terrorista, ya que genera una gran preocupación entre los comandantes, quienes saben que podrían ser los siguientes".

El profesor también se refirió a las posibles respuestas de la organización terrorista tras el significativo asesinato.

"La última vez que eliminamos comandantes superiores de Hezbolá, la organización terrorista aumentó la cantidad de fuego como 'castigo' y disparó más cohetes y misiles contra Israel", dijo. "Sin embargo, no cruzaron las líneas rojas no dichas establecidas en la guerra limitada."

"Ahora, Hezbolá podría aumentar el alcance del fuego, pero en mi opinión, no extenderán significativamente el rango. El punto importante es el tipo de objetivos que intentan golpear. Hasta ahora, la organización terrorista no ha intentado golpear un gran objetivo civil, sino solo unos pocos objetivos militares, que es la línea crítica que separa la provocación a Israel de comenzar una guerra a gran escala. En mi opinión, Hezbolá está preparado para una guerra a gran escala pero no la desea y, por lo tanto, no intentará atacar objetivos civiles", agregó Baram.

"Desde su perspectiva, comenzar una guerra sería un gran error, ya que entonces Estados Unidos tendría legitimidad para unirse al combate. Todavía recuerdan la declaración de Biden de que si Hezbolá inicia una guerra a gran escala contra Israel, Estados Unidos se uniría a la guerra contra ellos, algo que la organización terrorista y los iraníes temen. Por otro lado, si Israel inicia la guerra, los estadounidenses no estarían obligados a unirse a la lucha. Hay conversaciones constantes entre Teherán y Beirut, con los iraníes instando a Nasrallah a escalar solo de manera limitada, apuntando solo a objetivos militares y no civiles, y a no concentrar el fuego en ciudades con población civil", explicó el profesor.

"Ayer, Hezbolá dirigió un dron hacia Haifa. En un escenario diferente, donde la organización terrorista apuntara 100 ojivas hacia la ciudad, el efecto sería diferente y Israel tendría la legitimidad para iniciar una guerra a gran escala", continuó Baram. "Israel podría querer que Hezbolá cruce la línea roja, pero la organización terrorista no lo hará."

"La actual escalada limitada no justifica que Israel inicie una guerra a gran escala, y la pregunta crucial es si Hezbolá podría tomar una acción que obligue a los estadounidenses a unirse a la guerra en su contra, según el compromiso de Biden," afirmó Baram. "Incluso después de la poderosa eliminación, Hezbolá no ha cambiado su opinión de que la guerra de desgaste en el Norte debería continuar a lo largo de las mismas líneas rojas no expresadas."