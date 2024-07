El presidente electo de Irán reafirma la postura antiisraelí del país

El presidente electo Masoud Pezeshkian reafirmó el lunes la postura antiisraelí de Irán, afirmando que los movimientos de resistencia de toda la región no permitirán que continúen las "políticas criminales" de Israel hacia los palestinos."

La República Islámica siempre ha apoyado la resistencia de los pueblos de la región contra el ilegítimo régimen sionista", declaró Pezeshkian en un mensaje dirigido a Hassan Nasrallah, líder del grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán.

Los comentarios no suponen ningún cambio en la política regional del gobierno entrante del relativamente moderado Pezeshkian, que derrotó a su rival de línea dura en la segunda vuelta electoral de la semana pasada.

"Estoy seguro de que los movimientos de resistencia de la región no permitirán que este régimen continúe con sus políticas belicistas y criminales contra el pueblo oprimido de Palestina y otras naciones de la región", declaró Pezeshkian según los medios de comunicación iraníes.

Hezbolá, musulmán chiíta, y Hamás, musulmán suní palestino, forman parte de un grupo de facciones de la región respaldadas por Irán conocido como el Eje de la Resistencia. An anti-Israel billboard is seen next to the Iranian flag during a celebration following the IRGC attack on Israel, in Tehran, Iran, April 15, 2024. (credit: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

Israel aún no ha respondido

Israel no hizo comentarios inmediatos sobre las declaraciones de Pezeshkian.

La guerra de Israel contra Hamás en Gaza comenzó después de que el grupo terrorista islamista que gobierna el enclave palestino dirigiera un ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.