En entrevista, Assad, presidente Sirio, defiende a Hamás y elogia a Putin

El presidente sirio Bashar al-Assad concedió esta semana una rara entrevista a un presentador de noticias ruso alineado con el Kremlin desde su palacio en la ciudad capital de Damasco, defendiendo a Hamás, elogiando a Putin y retratando a Estados Unidos como un hegemón hipócrita que las dos dictaduras han logrado humillar.

Assad, cuyo gobierno ha estado luchando contra grupos rebeldes durante casi trece años en una guerra civil que ha tomado unas 500,000 vidas, presentó a Israel como el agresor en Gaza y justificó la invasión de Hamás del 7 de octubre al sur de Israel como defensa propia, insistiendo en que el ataque está justificado por el contexto histórico.

El dictador sirio también expresó su apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, y comparó la guerra entre Israel y Hamás con esa guerra, afirmando que la invasión de Rusia a la nación europea era defensa propia, de la misma manera que ve la invasión de Hamás a Israel:

"Cualquiera de Israel vendrá y te dirá, 'pero estás hablando de historia'", le dijo Assad a su entrevistador ruso, Vladimir Solovyov, "[pero] ¿acaso la historia está separada del pasado?" Luego, el presidente sirio insinuó que la invasión de Ucrania era una respuesta a "intentos de cercar tu país, Rusia, desde el sur", concluyendo, "Todo lo que sucede en el presente es resultado de la historia. La situación es la misma."

La entrevista subraya la alianza Siria-Rusia-Irán

Assad ha estado aliado con el presidente ruso Vladimir Putin desde septiembre de 2015, una alianza que se acredita ampliamente con haber cambiado el equilibrio del conflicto, volcando el campo de batalla a favor de Assad y así rescatando al régimen nacionalista árabe. Una implacable campaña de bombardeos rusos permitió al régimen retomar la ciudad de Alepo a finales de 2016, e Idlib de 2018 a 2020.

Ambas campañas fueron ampliamente acusadas de crímenes de guerra, con fuerzas rusas que parecían tener como blanco rutinario la infraestructura civil.

Irán también participó en la guerra, apoyando a Assad con armamento, entrenamiento, fuerzas especiales y el apoyo de sus milicias proxy, como Hezbollah, que ha estado atacando el norte de Israel e intercambiando fuego con el IDF a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, desde que Hamás atacó al estado judío el 7 de octubre, iniciando la guerra en curso. Irán también ha apoyado la guerra de Rusia contra Ucrania, suministrando al ejército ruso armas como los drones Shahed.

Solyvov, el periodista ruso que entrevistó a Assad, comenzó la reunión elogiando a la Siria de Assad como "gran país que eligió libremente su destino", mientras invocaba a Irán como potencial víctima de agresión nuclear por parte de los Estados Unidos o Israel, diciendo que estos dos eran los "únicos países que podrían usar armas nucleares" y que Irán podría ser un objetivo, si el conflicto en la región se intensifica.

El PRESIDENTE RUSO Vladimir Putin se reúne con su homólogo sirio, Bashar Assad, en Damasco. (credit: SPUTNIK/ALEXEI DRUZHININ/KREMLIN VIA REUTERS)

Negación de crímenes de guerra por Assad o Rusia en Siria y Ucrania

Assad y Solovyov también se compadecieron mutuamente de las condenas globales de supuestos crímenes de guerra cometidos por el gobierno sirio durante la guerra civil del país y por el ejército ruso en Ucrania. “En 2017”, le dijo el presentador ruso a Assad, “el mentiroso Occidente alegó el uso de armas químicas”, en referencia al ataque químico de Khan Shaykhun en Siria, el cual los EE. UU., Israel, Human Rights Watch y otros acusan fue llevado a cabo por el régimen de Assad y mató a alrededor de 90 personas, pero Damasco y Moscú niegan que tuvo lugar.

"Cuando comenzó la operación militar especial rusa", continuó Solovyov, utilizando un término oficial para la invasión de Ucrania de hace dos años, "Occidente intentó romper las negociaciones. En Estambul, Rusia fue acusada de crímenes horrendos en Bucha. Nuestra gente no cree esto".

Solovyov se refería a las acusaciones de ejecuciones sumarias, violaciones y torturas por parte de las fuerzas rusas durante el período de su ocupación antes de que el ejército ucraniano lo recapturara aproximadamente un mes después de comenzar la guerra. Rusia niega que hayan tenido lugar dichos crímenes, en contra de los hallazgos del gobierno de Estados Unidos, así como de ONG como Amnistía Internacional y medios de comunicación como el New York Times.

"La gente de Occidente no es mala", respondió Assad, "pero los medios de comunicación y los políticos están aliados para mantener a esta gente en la ignorancia y por eso pueden decirles cualquier cosa".

Assad elogia a Putin y critica a Occidente

Solovyov le preguntó a Assad sobre las próximas elecciones presidenciales en Rusia, en las que Putin se enfrentará a varios candidatos preaprobados, ninguno de los cuales se opone a la guerra en Ucrania. "¿En qué medida afectarán estas elecciones el futuro del mundo y no solo de Rusia?", preguntó Solovyov.

"Rusia", respondió Assad, "es un país del cual depende el destino del mundo", e invocó un refrán árabe que dice que no se deben cambiar los caballos en mitad de la batalla, afirmando que debido a la guerra en Ucrania, Rusia no debe cambiar de líderes. Luego, Assad dijo que los sirios "no pueden ver la situación en Rusia como una situación interna", y que no había duda de a quién apoyan los sirios, siendo la respuesta obvia Putin.

Mientras tanto, el líder sirio se burló del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, diciendo que el líder en tiempos de guerra es "básicamente un payaso. Ese fue su papel antes de la presidencia" —Zelenski fue comediante antes de entrar en la política— "y tuvo más éxito después de convertirse en presidente en este aspecto."

El comentario sobre Zelenski vino en el contexto de una discusión sobre las sanciones occidentales, con Assad restándoles importancia a largo plazo y urgiendo a los rusos a no sucumbir a la presión internacional, describiendo al oeste como un actor transaccional en el que no se puede confiar. "Puede que pagues un precio... a corto plazo", dijo Assad acerca de estar bajo sanciones occidentales, "pero a largo plazo, de lejos, ganarás." El presidente sirio invocó la historia del Shah en Irán como ejemplo de aliarse con Occidente solo para ser traicionado cuando los intereses ya no estaban alineados.