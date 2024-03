Las protestas de Gaza en Londres han costado más de £32 millones en policía

Una marcha de la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC) tendrá lugar en el centro de Londres este fin de semana, la quinta gran manifestación del año hasta ahora en la ciudad. El grupo dijo que esperaba que "cientos de miles de personas" marcharan desde Hyde Park Corner hasta la Embajada de los Estados Unidos.

La Policía Metropolitana dijo que la policía de tales protestas desde el 7 de octubre ha requerido 35,464 turnos de oficiales y más de 5,200 días de descanso de oficiales cancelados, a un costo de £32.3 millones. Agregó que un "plan de policía robusto" estaba en marcha para un "fin de semana ocupado en la capital".

La comandante Karen Findlay, quien supervisará la policía en toda Londres el sábado, dijo que las personas que cometan delitos durante las protestas serán tratadas "de manera decisiva y rápida".

En una declaración, Findlay dijo: "Estamos claramente operando en un contexto donde entendemos que nuestras comunidades judía y musulmana continúan estando muy preocupadas por los crímenes de odio antisemitas y anti-musulmanes y su sentido de seguridad en Londres".

Findlay también expresó comprensión por la ansiedad y el miedo que la gente siente como resultado de amenazas percibidas o reales. Agregó que su "rol sigue siendo el de policía imparcial y asegurar que la protesta se maneje dentro de la ley".

La declaración de Findlay surge a raíz de la advertencia del funcionario gubernamental contra el extremismo de que las calles de Londres se han convertido en una "zona prohibida para los judíos" durante las protestas pro-palestinas.

Protesta en apoyo de los palestinos, en Londres (credit: REUTERS/HENRY NICHOLLS) Robin Simcox dijo que se está desarrollando un "ambiente permisivo para la radicalización" mientras daba la bienvenida a la nueva definición de extremismo que pronto presentará el gobierno.

El director de PSC, Ben Jamal, dijo: "A pesar de los intentos adicionales de los Ministros del Gobierno, incluido el Primer Ministro, y Lord Walney, de demonizar a quienes protestan y de suprimir los llamados a un alto el fuego, cientos de miles volverán a tomar las calles, exigiendo el fin de la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino".

"Continuaremos protestando hasta que se declare un alto el fuego, y hasta que termine toda complicidad del Reino Unido con la opresión de décadas del pueblo palestino por parte de Israel".

El organizador de una contra-protesta en Londres dijo que tales manifestaciones significan que "los judíos no pueden salir a la calle".

"Zonas prohibidas" para personas judías

Itai Galmudy dijo que las manifestaciones pro-palestinas habían creado "zonas prohibidas para personas judías" en la capital y "se habían convertido en marchas de odio contra Israel". Galmudy dijo que organizó la contra-protesta del sábado por la tarde con un colectivo de personas que comparten las mismas frustraciones con las marchas pro-palestinas.

Dijo que estaba "muy preocupado" de que los contra-protestantes pudieran encontrarse con violencia.

Galmudy le dijo a la agencia de noticias PA: "Simplemente no aceptaremos que los judíos no puedan salir a la calle porque alguien quiere protestar. Esas marchas se han convertido en marchas de odio contra Israel, y creemos que es suficiente. No queremos vivir con miedo, y no lo aceptaremos".

"No hay lugar en nuestra sociedad para protestas que no permitan que otras personas vivan cerca de ellas", añadió.

Galmudy, consciente de que algunas personas podrían tener miedo de correr el riesgo de encontrarse con violencia, dijo que esperaba que "50-100 personas como máximo" asistieran a la contra-protesta. Dijo: "Sabemos que las protestas [pro-palestinas] no son tan pacíficas como algunas personas nos dicen". Galmudy también expresó su preocupación por el Reino Unido, diciendo que para él, parece que el país está "dejando que la turba lo controle".