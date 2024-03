Atentado terrorista en Moscú y 7 de octubre: Similitudes y diferencias - análisis

El atentado en Rusia resultó en el asesinato de más de 130 personas. Rusia está observando un día nacional de luto. Ocurrió en el Crocus City Hall durante un concierto al oeste de Moscú. Las imágenes de video del ataque muestran a hombres vestidos con uniformes militares masacrando civiles. Rusia dice haber arrestado a los cuatro atacantes.

El ataque en Moscú es similar a muchos otros ataques del ISIS y ataques extremistas en todo el mundo. Por ejemplo, trae a la memoria el ataque al Bataclan en París en noviembre de 2015, los ataques de Mumbai en 2008, el ataque al Westgate Mall en Kenia, y también el asedio al teatro de Moscú en 2002. También nos recuerda al ataque del 7 de octubre. Al igual que en octubre 7, esto implicó a hombres armados asesinando civiles. Los videos muestran la misma adoración por la masacre en los ojos de los asesinos, ya que parecen disfrutar disparando a las personas que intentan huir.

En general, es aquí donde terminan las similitudes con el 7 de octubre. Esto se debe a que la reacción del mundo ha sido completamente diferente al ataque en Moscú y al ataque en Israel. Cuando cientos de terroristas de Hamás cometieron una masacre similar en Israel, muchos de los países que condenaron el ataque en Rusia no condenaron el ataque en Israel. Por ejemplo, Rusia, China, Irán, Qatar, Turquía y muchos otros países que condenaron el ataque en Moscú no condenaron el ataque del 7 de octubre. De hecho, muchos de esos países han tratado de justificar el ataque del 7 de octubre. También hay una importante campaña de negación sobre los crímenes de Hamás del 7 de octubre. Por ejemplo, recientemente un senador argelino negó los asaltos sexuales de Hamás que tuvieron lugar el 7 de octubre. En el ataque de Moscú, los atacantes no cometieron agresión sexual, por lo que no hay comparación en ese sentido.

En cuanto a la condena, ese es un nivel en el que podemos ver la hipocresía del mundo en términos de condenar el ataque en Moscú pero no condenar el ataque en Israel. Esta hipocresía no es total. Muchos países occidentales condenaron el ataque en Israel y también condenaron el ataque en Rusia.

El humo se eleva por encima de la sala de conciertos Crocus City Hall tras un tiroteo en las afueras de Moscú, Rusia, 22 de marzo de 2024. (credit: STRINGER/ REUTERS)

Ahora, es esencial analizar varios otros contrastes. En el caso del ataque a Rusia, ha habido muchos rumores diseñados para difundir conspiraciones sobre el ataque. Por ejemplo, algunos en las redes sociales han afirmado que el ataque fue un "falso flag", mientras que otros han afirmado que ISIS podría haber sido "contratado" para el ataque. Estas voces presentan a ISIS como una herramienta de algún agenda, donde se usa para atacar a Rusia con algún otro propósito. Por lo general, este tipo de teóricos de la conspiración afirman que ISIS está vinculado a los Estados Unidos, o incluso vinculado a Israel. En esencia, entonces tienes todo un eco de personas que no solo niegan el ataque del 7 de octubre, sino que luego afirman que Israel está detrás del ataque a Rusia. Para estas personas, Israel siempre es culpable de todo y cualquier ataque a Israel siempre es negado, excusado y justificado. Aunque parezca que estas conspiraciones son marginales, tienden a infectar a una gran cantidad de la extrema derecha y extrema izquierda en línea. Algunas de las cuentas que las promueven tienen cientos de miles de seguidores.

UN CARTEL de Tal Shalev, de 53 años, cuelga sobre el patio de su casa familiar en el kibutz Nir Oz, donde él y su padre David, de 75 años, fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre. (credit: ZACH HUFF)

Otro contraste entre el ataque a Rusia y el ataque a Israel es la advertencia de inteligencia proporcionada por Occidente a Rusia antes del ataque. Según informes, Moscú fue advertido sobre una amenaza. Israel no fue advertido. ¿Por qué no se advirtió a Israel sobre el 7 de octubre? Hamás es etiquetado como un grupo terrorista por Estados Unidos y algunos otros países. Sin embargo, Hamás también es hospedado por Qatar, un importante aliado no perteneciente a la OTAN en Oriente Medio. Además, Turquía, miembro de la OTAN, hospeda a miembros de Hamás. Esto significa que dos de los aliados más cercanos de Occidente alojan a Hamás. Es posible que Occidente no haya tenido conocimiento de los planes de Hamás porque sus aliados están hospedando al grupo. En esencia, esto significa que Israel recibe menos advertencias que Rusia, y luego menos apoyo después de los ataques.

Hospedar a Hamás vs. ISIS

Los países occidentales y sus aliados no hospedan grupos terroristas que atacan a Rusia. Sin embargo, cuando se trata de Israel, los países occidentales tienen aliados que hospedan a Hamás. Hamás no solo es hospedado, sino que ha sido sistemáticamente empoderado y enriquecido a través de los aliados occidentales. Hamás tomó el control de Gaza ilegalmente en 2007, cometiendo crímenes contra la Autoridad Palestina respaldada por Occidente. Sin embargo, de manera extraña, los países occidentales luego consintieron en que Qatar hospedara a Hamás. Desde 2007, Hamás ha expandido exponencialmente su arsenal. Mientras Occidente luchaba contra ISIS y grupos terroristas que atacaban a Rusia, Occidente permitía que sus aliados empoderaran a Hamás. Trágicamente, el resultado fue el 7 de octubre. Después del 7 de octubre, Hamás sigue siendo hospedado por aliados occidentales. Esto significa que Hamás no está siendo plenamente condenado en Occidente, más bien es tratado de manera similar a como lo fue el Talibán durante muchos años, se le mantiene a distancia y se le prepara para volver al poder. El Talibán fue llevado al poder en Afganistán para expulsar al gobierno respaldado por Occidente en Kabul. No está claro si en unos años podría ocurrir lo mismo con Hamás en Cisjordania. Lo que está claro es que, en contraste con la forma en que los países nunca respaldarían el terrorismo contra Rusia, se considera normal tener a Hamás hospedado en muchos países de Oriente Medio, incluidos los aliados más cercanos de Occidente.

La respuesta de Rusia al ataque terrorista aún no está clara. Debido a que ISIS no controla un área que pueda ser atacada, puede ser difícil para Rusia responder. Algunos han sugerido que Rusia encontrará otro chivo expiatorio, como Ucrania. Varios comentaristas se han preguntado si la comunidad internacional respaldará una respuesta rusa, similar a la de Israel en Gaza. Aquellos que hacen esta comparación afirman que un gran número de civiles han sido asesinados en Gaza, y sugieren que una respuesta rusa similar no sería aceptada. Sin embargo, otros señalan que, a diferencia de Israel, nadie está pidiendo un "alto el fuego" inmediato por parte de Moscú contra los terroristas.

Cuando observamos el ataque a Rusia e Israel, las similitudes son claras en lo que respecta a los métodos de los terroristas y las víctimas. Las víctimas fueron masacradas. Los asesinos sintieron impunidad para masacrar a civiles. Hamás e ISIS tienen a los mismos hombres armados cuando se trata de cómo asesinan a las personas. Para los civiles asesinados, es el mismo tipo de asesinato. Sin embargo, no hubo rehenes tomados en Moscú y según los informes, no hubo agresión sexual.

Las similitudes terminan aquí, porque Hamás cuenta con el respaldo de aliados occidentales y ISIS no es acogido por aliados occidentales. Demasiados países no condenaron el ataque de Hamás el 7 de octubre, mientras que la mayoría del mundo condenó el ataque a Rusia. Moscú recibió una advertencia avanzada de un posible ataque, pero nadie advirtió a Israel. Israel enfrenta más obstáculos para vencer a Hamás en Gaza, debido a la demanda de un alto el fuego y la demanda de que Hamás se le permita permanecer en Rafah y controlar la ayuda, mientras que Rusia enfrenta obstáculos para combatir el terror porque ISIS no controla claramente ningún terreno en la actualidad.