Líder judío critica la negación del papel de Polonia en el Holocausto por ex primer ministro polaco

Tras los comentarios de esta semana del ex primer ministro polaco Morawiecki negando el papel de Polonia en el Holocausto, el presidente de la Asociación Judía Europea, el rabino Menachem Margolin, respondió a las acusaciones de Morawiecki en una declaración el jueves.

"Aunque honramos y llevamos en el corazón la memoria de los muchos polacos heroicos que salvaron a judíos en el Holocausto, nunca olvidaremos que Polonia es el mayor cementerio del mundo de judíos que fueron torturados, asesinados y quemados vivos con el apoyo de demasiados polacos, muchos de los cuales siguieron explotando a las víctimas y a sus descendientes después del Holocausto. De hecho, algunos continúan hasta el día de hoy falsificando la historia", decía la declaración de Margolin. "Por estas razones, los comentarios del ex primer ministro polaco no sólo son erróneos, sino también extremadamente peligrosos", continuaba. "Tratar de distorsionar y lavar cualquier implicación polaca en el Holocausto es un intento cínico de distorsionar su imagen completa. Insulta a sus víctimas y socava su legado. De Jedwabne a Kielce, las pruebas son claras. Los comentarios de Moriawecki son, por tanto, orwellianos, siniestros y no pueden quedar impunes. El holocausto nunca se reescribirá", afirmó.

Sus declaraciones animaron al ex Primer Ministro a utilizar sus comentarios como una experiencia de aprendizaje, afirmando: "Le digo al ex Primer Ministro: No puedes controlar el pasado. Debes vivir con él y aprender de él. Ve y aprende".

El ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki había vuelto a afirmar que los alemanes fueron los únicos responsables del Holocausto, instando a corregir cualquier afirmación sobre la implicación polaca. En un enérgico tuit, Morawiecki abordó las actuales controversias sobre el papel de Polonia en el Holocausto. Poland's former Prime Minister Mateusz Morawiecki (credit: FRANCOIS LENOIR / REUTERS)

En su declaración, publicada en su cuenta oficial de X, criticó lo que calificó de "tonterías" publicadas por un historiador en la prensa en lengua inglesa y subrayó la postura de Polonia sobre la responsabilidad en el Holocausto.

"Cuando aparecieron más tonterías de un diletante histórico con (desafortunadamente) un título académico en el Jewish Quarterly en lengua inglesa, era el deber de todo polaco decente corregir estas falsedades", tuiteó Morawiecki.

Además, pidió al gobierno polaco y a sus líderes, incluido el primer ministro Donald Tusk, que abordaran y refutaran las afirmaciones sobre la corresponsabilidad de Polonia en el Holocausto. "Como historiador, no puedo permanecer indiferente ante las continuas afirmaciones falsas del señor Grabowski", añadió, en referencia al historiador cuyo trabajo desató la polémica.

Debates renovados sobre la ley polaca del Holocausto

Este tweet se produjo a raíz de los debates renovados sobre la controvertida ley polaca del Holocausto, aprobada en 2018. La ley criminalizaba la atribución de crímenes nazis a la nación polaca, lo que provocó una protesta internacional y tensó las relaciones de Polonia con Israel y las organizaciones judías a nivel mundial.

Aunque las disposiciones penales de la ley fueron eliminadas posteriormente, el debate sobre las narrativas históricas siguió provocando fuertes reacciones.

"¡El sinsentido sobre cualquier corresponsabilidad de la nación polaca por el Holocausto debe terminar de una vez por todas!", declaró, reforzando su postura de que Polonia y sus ciudadanos desempeñaron un papel heroico durante este oscuro capítulo de la historia. Auschwitz concentration camp, operated by Nazi Germany in occupied Poland during the Holocaust. (credit: WALLPAPER FLARE)

También subrayó: "Los judíos que sobrevivieron al cataclismo de la ocupación alemana sobrevivieron gracias a los polacos", y destacó la importancia de los árboles de los Justos entre las Naciones en Yad Vashem. "En el Jardín de los Justos del Instituto Yad Vashem crecen miles de olivos en memoria de quienes ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Comprueba cuántos de ellos están dedicados a ciudadanos polacos..."

El esfuerzo continuo de Polonia por contrarrestar las acusaciones de complicidad polaca en el Holocausto

El tuit de Morawiecki reflejaba el esfuerzo continuo de Polonia por contrarrestar las acusaciones que sugerían la complicidad polaca en el Holocausto.

Reiteró que los alemanes eran los únicos responsables del Holocausto y destacó los esfuerzos del Estado Clandestino polaco por salvar a los judíos y castigar a sus asesinos.

El contexto histórico del tuit de Morawiecki se sitúa en la compleja y a menudo polémica relación entre Polonia y su historia judía. El gobierno polaco ha intentado con frecuencia defender su narrativa nacional frente a las acusaciones de colaboración con los ocupantes nazis, haciendo hincapié en el sufrimiento de los polacos durante la guerra y en sus esfuerzos por ayudar a los judíos.

Morawiecki fue primer ministro de Polonia de 2017 a 2023. Miembro del partido Ley y Justicia (PiS), ocupó varios cargos, entre ellos el de viceprimer ministro y ministro de Finanzas.

Desempeñó un papel importante en las políticas económicas de Polonia y se vio envuelto en varias polémicas, como el escándalo del programa espía Pegasus y sus comentarios sobre los autores del Holocausto, que suscitaron críticas internacionales. Su mandato terminó cuando su partido perdió la mayoría en las elecciones de 2023, lo que dio paso a la sucesión de Tusk.

Las declaraciones de Morawiecki sobre el Holocausto, en particular sus comentarios de 2018 sugiriendo que miembros de múltiples nacionalidades, incluidos los judíos, fueron los autores, provocaron una importante reacción de los líderes israelíes y de la comunidad internacional.