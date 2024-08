La ONU excluye víctimas del 7 de octubre en exposición sobre víctimas del terror

El ex embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, publicó un video el martes acusando a la ONU de no asignar un lugar de conmemoración para las víctimas del 7 de octubre en el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

"Mañana marca el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo."

"Pronto se cumplirá un año desde el 7 de octubre, el ataque terrorista más horroroso desde el Holocausto. Sin embargo, la vergonzosa ONU no consideró oportuno incluir siquiera a una sola víctima israelí de terror en la exposición que está presentando para este día de conmemoración."

"No hay palabras para describir lo moralmente corrupta y retorcida que es la ONU. Es simplemente una vergüenza."

