Ex-PM Bennett desafía a Piers Morgan sobre conflicto en Gaza

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett apareció el lunes en el programa Piers Morgan Uncensored, donde habló con el presentador durante unos veinte minutos y rebatió la afirmación de que Israel estaba "librando una guerra contra los niños" en Gaza.

"Nunca ha habido un conflicto como éste, una guerra como ésta, librada contra una población en la que la mitad de la población tiene menos de 18 años", dijo el presentador a Bennett, rechazando la comparación del ex primer ministro con la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron muchos más civiles alemanes que de los países aliados.

Gaza tiene una media de edad muy inferior a la de Estados Unidos, Israel o la mayoría de los países occidentales, pero no es algo sin precedentes: Afganistán, país que Estados Unidos invadió tras los atentados del 11 de septiembre y en el que luchó durante los veinte años siguientes, tiene una media de edad de 16,7 años; Sudán, que actualmente es escenario de un sangriento conflicto armado, tiene una media de edad de 18,6 años.

"Si algún país del mundo estaría dispuesto a vivir junto a un Hamas-stan", respondió Bennett, "que diga explícitamente ahora mismo que van a llevar a cabo más masacres del 7 de octubre una y otra y otra vez si no los erradicamos, entonces dígame quién es".

"Aquí no tenemos más opción que ganar", dijo, y añadió: "No me reprenderán por defender a mis hijos, por defender a mi nación. He luchado en guerras. Odiamos la guerra. A los israelíes no les gusta la guerra. Nosotros no empezamos esta guerra".

Desafío de Morgan a la posibilidad de derrotar a Hamás

Bennett menciona rendiciones e interrogatorios. Bennett dice que es necesario vencer a Hamás antes de la recuperación, citando el ejemplo de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

"¿Cómo sabrás cuando has vencido a Hamás?" preguntó Morgan.

"Cuando salgan y se rindan con banderas blancas o los hayamos matado", respondió Bennett.

Morgan cuestionó: "¿Por qué se rendirían?" y afirmó que "no han mostrado señales de hacerlo".

Bennett discrepó, respondiendo: "No, ya hay cientos que se han rendido, quizás miles".

Morgan desafió a Bennett sobre esta afirmación, diciendo: "Solo para ser claro, ¿estás diciendo que miles de terroristas de Hamás se han rendido a las FDI y están bajo custodia y siendo interrogados?" Bennett afirmó que esto es correcto, diciendo que Israel ha interrogado a "creo que más de 3,000 operativos en diversos grados de participación".

Luego discutieron sobre la definición de "operativo de Hamás", con Bennett distinguiendo entre el brazo militar responsable de la invasión de Israel el 7 de octubre, así como otros actos de terrorismo en las últimas décadas, y el brazo civil del gobierno yihadista, pero diciendo que ambos están "entrelazados, al igual que los nazis durante el régimen nazi" y afirmando que los funcionarios civiles son de interés para los interrogadores de las FDI.

"Acabas de admitir que estás matando a civiles de Hamás", acusó Morgan.

"No, dije que estamos matando a Hamás", respondió Bennett. El ex primer ministro Naftali Bennett aparece en Piers Morgan Uncensored, el 26 de febrero de 2024. (credit: screenshot)

Bennett: la presión internacional es contraproducente, prolonga la guerra

Bennett también afirmó que la presión internacional sobre Israel tiene la consecuencia contraproducente de prolongar el sufrimiento de los gazatíes: "La mejor manera de hacer que toda esta miseria desaparezca", dijo el exlíder israelí, "es acelerar el ritmo de esta victoria y no atar las manos de Israel. Cuanto más tiempo lleve, más pérdidas habrá."

El miembro de centro-derecha, que sirvió en una unidad de fuerzas especiales de las FDI antes de dedicarse a una carrera de alta tecnología y eventualmente entrar en la política, destacó que la proporción de víctimas civiles frente a combatientes en la actual guerra es más baja de lo que sería típico en un entorno urbano como Gaza, citando una proporción de aproximadamente 2.5 civiles por cada combatiente, "en comparación con 6, 7, 8 y 9 en otras guerras".

Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás, casi 30,000 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre. Estas cifras no distinguen entre combatientes y civiles. Israel afirma haber matado a unos 10,000 miembros de Hamás, sugiriendo una proporción de aproximadamente 2:1 civiles por combatiente.

La proporción típica en la guerra urbana puede ser tan alta como 9:1, según el Centro para Civiles en Conflicto Armado.

El ex primer ministro rechaza la caracterización de Morgan del plan del día siguiente como una "ocupación más efectiva"

Morgan, cuyo programa recientemente hizo la transición a un formato exclusivo de YouTube, ha causado revuelo desde la invasión de Hamás el 7 de octubre, albergando a diversos comentaristas para debatir sobre la guerra entre Israel y el gobierno yihadista de Gaza y sus aliados.

Antes de la aparición de Bennett en el programa, Morgan pronunció un breve monólogo condenando la declaración de un legislador del Partido Conservador de Gran Bretaña de que los "islamistas" tenían "control" del alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, y del líder del Partido Laborista, Keir Starmer. El legislador ha sido suspendido desde entonces, pero el primer ministro y otros funcionarios del partido se han negado a calificar el comentario como racista. Los comentarios "fueron racistas", dijo Morgan, "y si no estás de acuerdo, podría ser porque no entiendes lo que es el racismo".

Los comentarios, señaló Morgan, se produjeron en medio de un aumento de los incidentes de odio contra los musulmanes.

El presentador de televisión luego criticó el llamado plan "del día después" del primer ministro Benjamin Netanyahu, calificando el documento, que el líder israelí compartió la semana pasada, de "insultantemente breve" y cuestionando la afirmación de que Gaza puede ser liderada por "funcionarios locales con experiencia administrativa, siempre que no tengan conexión con Hamás".

"Dado que Hamás ha dirigido Gaza desde 2006, no está claro quiénes son esos administradores locales", dijo Morgan. "Si Israel no puede encontrar a nadie que considere adecuado, Israel seguirá en control, y francamente eso parece un plan para una ocupación continua, y eso solo generará más radicalización que desató esta guerra mortal en primer lugar".

Bennett discrepó con ese comentario durante su entrevista, diciendo al presentador que una ocupación "más restrictiva" de Gaza que la que Israel estaba haciendo antes del 7 de octubre, la caracterización de Morgan de la propuesta de Netanyahu, "no es el plan.

"El plan es tener un paraguas de seguridad", dijo Bennett, "y permitir en última instancia a los gazatíes gobernarse a sí mismos".