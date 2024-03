¿Lucir joven reduce discriminación por edad? - estudio

En un mundo en el que muchos empresarios consideran que tener más de 40 años es estar "pasado de moda", la gente hace casi cualquier cosa para parecer más joven: trasplantes de pelo, implantes dentales y blanqueadores dentales, tintes para el pelo, ejercicio e inyecciones de rellenos de arrugas en la piel.

La apariencia es un indicador de la edad y la etapa vital vinculado a estereotipos y prejuicios socialmente destacados. Las percepciones y los comportamientos relacionados con la apariencia de los adultos mayores pueden afectar a sus experiencias de envejecimiento dentro de la sociedad en general, lo que puede influir en la salud.

Ahora, un nuevo estudio examina lo que este tipo de esfuerzo significa para las experiencias de los adultos mayores con el edadismo que impregna la sociedad occidental. El estudio explora también la relación entre la percepción que una persona tiene de su edad y sus experiencias positivas y negativas relacionadas con la edad, así como su salud física y mental.

En total, el 59% de los adultos de entre 50 y 80 años afirman creer que parecen más jóvenes que otras personas de su edad. El porcentaje era ligeramente superior entre las mujeres y entre las personas con mayores ingresos, más años de educación y empleo actual.

En el otro extremo del espectro, sólo el seis por ciento de los adultos mayores afirmaron parecer mayores que otras personas de su edad. El resto dijo que su aspecto era más o menos el mismo que el de sus compañeros. Un porcentaje ligeramente superior de los que tenían entre 50 y 64 años afirmó parecer mayor que sus compañeros en comparación con los que tenían entre 65 y 80 años. (credit: FREEPIK.COM)

En cuanto a intentar parecer más joven, el estudio concluye que alrededor de un tercio de los estadounidenses mayores ha invertido tiempo o dinero en este objetivo. Entre los más propensos a afirmar que lo han hecho se encuentran las mujeres y las personas con mayores ingresos. Basado en datos de una encuesta nacional realizada para la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan, el estudio acaba de publicarse en la revista Psychology and Aging con el título "How old do I look? Apariencia y experiencias de envejecimiento entre adultos estadounidenses de 50 a 80 años".

Experiencias relacionadas con el envejecimiento y la edad

Además de preguntar sobre la apariencia, la encuesta preguntó a los adultos mayores sobre experiencias positivas y negativas relacionadas con el envejecimiento y la discriminación por motivos de edad. Entre las positivas se incluían que se les pidiera consejo y sabiduría y que sintieran una gran determinación, mientras que entre las negativas se incluía que los demás asumieran que tenían dificultades para ver, oír, recordar o utilizar la tecnología.

Los que creen que parecen más jóvenes que otras personas de su edad tenían más probabilidades de puntuar más alto en la escala de experiencias positivas relacionadas con la edad y más bajo en la escala de experiencias negativas relacionadas con la discriminación por motivos de edad.

Los que dijeron haber invertido tiempo o dinero en parecer más jóvenes también tenían más probabilidades de puntuar más alto en la escala positiva; esto era especialmente cierto para los que estaban casados o tenían pareja.

Sin embargo, las noticias para los que habían intentado parecer más jóvenes no eran del todo halagüeñas. Los que afirmaron haber invertido en estrategias para parecer más jóvenes también eran más propensos a puntuar más alto en la escala de experiencias negativas relacionadas con el envejecimiento.

Mientras tanto, los que decían parecer mayores que otras personas de su edad eran mucho más propensos a puntuar más alto en la escala de experiencias negativas relacionadas con la edad y más bajo en la escala de experiencias positivas relacionadas con la edad. El estudio también analizó la relación entre el estado de salud autodeclarado y las experiencias relacionadas con el envejecimiento.

"En conjunto, estos resultados sugieren que existe una relación compleja y matizada entre cómo se sienten los adultos mayores respecto a su apariencia relacionada con la edad y las experiencias que tienen, tanto positivas como negativas, relacionadas con su edad", afirmó la primera autora, la Dra. Julie Ober Allen, del departamento de ciencias de la salud y el ejercicio de la Universidad de Oklahoma.

"Los sentimientos y experiencias de edadismo, que tienen sus raíces en el énfasis de nuestra sociedad en la juventud y los prejuicios contra el envejecimiento, parecen tener una relación indirecta con la salud, tanto mental como física."

Los investigadores señalan que la diferencia entre el porcentaje de los que se sienten jóvenes para su edad y el porcentaje de los que afirman haber gastado dinero o tiempo para parecer más jóvenes puede reflejar tanto el prejuicio generalizado contra el envejecimiento como el prejuicio específico contra admitir que se ha hecho algo para cambiar la apariencia, especialmente entre los hombres.

Los resultados sugieren que, si bien los médicos y las autoridades de salud pública deben ser cautos a la hora de reforzar las creencias de que los signos del envejecimiento son indeseables, pueden ayudar a los adultos a comprender las formas en que las opciones de salud con implicaciones para los aspectos de la apariencia relacionados con la edad también pueden reducir su probabilidad de experimentar tanto discriminación relacionada con la edad como malos resultados de salud más adelante en la vida, añadió el coautor, el profesor de medicina interna Jeff Kullgren, de la Universidad de Michigan.

"Sabemos que una alimentación sana, más actividad física, dormir mejor, las técnicas de reducción del estrés, la higiene bucal preventiva, el uso de protección solar y la reducción o eliminación del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias pueden influir en el aspecto más adelante en la vida, así como en la salud física y mental", concluyó. "Y muchas de estas intervenciones son menos costosas, o al menos están más basadas en la evidencia, que los numerosos productos y servicios comerciales que afirman reducir los signos del envejecimiento".

