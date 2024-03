Funcionarios israelíes critican amenaza de éxodo haredi

Líderes israelíes criticaron el sábado y el domingo la amenaza del Gran Rabino de Israel de que los judíos ultraortodoxos de Israel "se irán todos al extranjero" si el gobierno promulga un reclutamiento obligatorio de judíos religiosos en las FDI.

Los comentarios del rabino Yitzhak Yosef se produjeron durante una lección semanal el sábado por la noche.

El líder de la oposición, Yair Lapid, arremetió contra las declaraciones del rabino jefe al día siguiente, afirmando: "Las palabras del rabino Yosef son un insulto y una vergüenza para los soldados de las FDI que arriesgan sus vidas para defender el país". El rabino Yosef es un empleado del Estado con un sueldo del Estado, no puede amenazar al Estado".

En un post en X el sábado por la noche, el ministro Benny Gantz, presidente de Unidad Nacional, se unió a Lapid en la condena del comentario de Yosef.

"Y Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: "¿Van a ir vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí?"". escribió Liberman.

El ministro de Educación, Yoav Kisch, del Likud, también respondió a las palabras del rabino jefe.

"Servir en las Fuerzas de Defensa de Israel es un gran privilegio", dijo Kisch el sábado. "Vivir en el Estado de Israel no es menos que un gran privilegio. Nuestra generación tiene la suerte de poder defender al pueblo de Israel y al país. Cuando luchamos por nuestro derecho a vivir aquí, todos los miembros del pueblo israelí deberían [participar]."

Sin embargo, la condena de la declaración del Gran Rabino Yitzhak Yosef no fue universal entre los dirigentes israelíes.

"Quítate los zapatos antes de hablar despectivamente del Gran Rabino, que expresó una opinión clara y decidida sobre el tremendo derecho de los eruditos de la Torá que defienden la tierra", declaró el partido sefardí haredi Shas en una declaración dominical, aludiendo también a la Biblia hebrea. "Quienes alientan en silencio la insubordinación de las organizaciones que se oponen a la reforma judicial no deberían darnos lecciones de moral".

Lapid respondió más tarde a la declaración del Shas, criticando al partido por desviar el tema hacia la reforma judicial.

"No existe el 'aliento silencioso'. Me opongo a la insubordinación, me opongo a la evasión, me opongo a las amenazas de abandonar la tierra", declaró el líder de la oposición. "¿Podemos volver al punto principal? El punto principal es que si 66.000 jóvenes haredíes se alistan, las FDI recibirán 105 nuevos batallones esenciales para la seguridad de Israel."

Otzma Yehudit adoptó un enfoque menos polémico de la declaración del rabino.

"Servir en las FDI es un inmenso derecho de un judío que se defiende en su propia tierra y un gran mandamiento", dijo el partido de derechas.

"En el ejército del rey David había eruditos de la Torá. No creemos en coaccionar a la comunidad haredi para que se aliste, y las cosas deben hacerse con comprensión y amor.

Gran parte de la controversia puede resolverse mediante un reclutamiento adecuado. Nunca abandonaremos nuestra tierra santa".

Eliav Breuer ha contribuido a este reportaje.