Kate, Princesa de Gales, lamenta "confusión" por foto editada

Kate, la Princesa de Gales británica, se disculpó el lunes en las redes sociales por "cualquier confusión" causada por una fotografía editada que su oficina, el Palacio de Kensington, había publicado el día anterior.

Varias de las principales agencias de noticias, entre ellas Reuters, retiraron la imagen de Kate, de 42 años, posando con sus tres hijos, después de que un análisis posterior a la publicación demostrara que no cumplía sus normas editoriales.

"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición", decía el mensaje en X, firmado con una "C", lo que significa que fue enviado por Kate. "Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer".

En la imagen aparece una sonriente Kate, de 42 años, posando con sus radiantes hijos, los príncipes Jorge y Luis, y la princesa Carlota, en Windsor, donde vive la familia. El Palacio de Kensington dijo que la foto había sido tomada por su marido, el heredero al trono, el príncipe Guillermo, la semana pasada.

El príncipe británico Guillermo, y Kate, la princesa de Gales también conocidos como el duque y la duquesa de Rothesay cuando están en Escocia, visitan Outfit Moray, en Moray, Escocia, Gran Bretaña 2 de noviembre de 2023. (credit: JANE BARLOW/POOL/REUTERS)

Retirada de la foto de los medios de comunicación

Agencias de noticias como Getty, Reuters, Associated Press y AFP y la Asociación de la Prensa retiraron posteriormente la fotografía. Los editores de imágenes de Reuters dijeron que parte de la manga de la rebeca de la hija de Kate no se alineaba correctamente, lo que sugería que la imagen había sido alterada.

Kate Middleton says that she edited the photograph of her & her children herself:“Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused.” pic.twitter.com/AvHkmmIqZg