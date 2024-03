Magen David Adom no figura en el presupuesto estatal de Israel - Eli Bin

El martes se celebró una mesa redonda especial sobre salud, moderada por el comentarista económico Shlomo Maoz, en la Conferencia Empresarial 2024, celebrada en el Hotel Carlton Tel Aviv bajo los auspicios del Bank Leumi. Participaron en el panel Michal Gur, Consejero Delegado Adjunto, Director de la división de Vida y Salud de Migdal Insurance and Finance; Eli Bin, Director General de Magen David Adom; y Oshrat Ben Shabbat, Consejero Delegado de Ginger.

Eli, ¿cómo llega el personal del MDA tan rápidamente al lugar de los hechos? Supongo que cuentan con un gran presupuesto del Estado."Puede que mucha gente de aquí no sepa que la MDA ni siquiera figura en el presupuesto del Estado de Israel. No tenemos asignación presupuestaria, aunque el Estado nos compra servicios y tenemos acuerdos para actividades especiales. No conozco una situación similar en el mundo en la que un país espere que una organización nacional de emergencias se prepare y responda a retos tan complejos, pero no la incluya en su presupuesto."

¿De dónde procede el dinero?

"Los recursos de Magen David Adom se adquieren a través de muchas donaciones, que también proceden de filántropos de Israel, pero sobre todo del extranjero. Toda la tecnología, los recursos y los vehículos proceden de donaciones. El Estado no se mete la mano en el bolsillo por nosotros. Hemos desarrollado métodos especiales que otros organismos de todo el mundo han emulado. Tenemos un sistema que identifica qué conductor de ambulancia está más cerca del suceso, y podemos enviarlo allí rápidamente. También hemos desarrollado nuestras capacidades utilizando helicópteros que hemos adquirido recientemente, embarcaciones especiales estacionadas en el Mar de Galilea y ahora también en Eilat, y vehículos especiales, incluidas 600 motocicletas que llegan al lugar de los hechos antes que las ambulancias. Estamos hablando de 35.000 personas implicadas en salvar vidas humanas". Una mujer trabaja en el centro de despacho de la MDA. (credit: MAGEN DAVID ADOM SPOKESPERSON)

Michal, la esperanza de vida aumenta cada diez años entre dos y dos años y medio. ¿Qué sugieres que haga la gente para prepararse para un día lluvioso?

Creo que la cuestión del seguro de enfermedad y de los cuidados de larga duración se ha vuelto al menos tan importante para el público como el ahorro en pensiones. Tenemos que ver cómo las compañías de seguros, el Estado y las cajas de enfermedad encuentran una vía común para dar una respuesta satisfactoria al público. Esto se aplica a los seguros de enfermedad, pero también a actividades ajenas a la cesta de servicios sanitarios, como la cirugía. Estamos en plena reforma sanitaria, y su visión es correcta: tomar el tema del seguro de enfermedad, garantizar una capa pública, por encima de ella colocar una capa de servicios sanitarios adicionales con un coste extra (Shaban), y el seguro de enfermedad debería proporcionar la tercera capa. Es una visión excelente, pero hay que ver si los servicios sanitarios adicionales pueden dar respuesta a quienes pasen de un seguro privado a una póliza Shaban".

¿Son tontas las personas que contratan seguros de larga duración?

"Hoy en día no hay ninguna compañía que venda seguros privados de dependencia. Arriesgarse con un tipo fijo garantizado para 70 años no se sostiene. Nosotros también nos retiramos de este seguro, y creo que todo el tema necesita un cambio de mentalidad. Hasta la edad de jubilación, existe un seguro de pérdida de capacidad laboral y un paquete mucho más adecuado. A partir de la edad de jubilación, una de cada tres personas necesita cuidados de enfermería, por lo que se trata de una necesidad económica y no de una cuestión de seguros. Por tanto, igual que ahorramos para la jubilación, tenemos que ahorrar para los cuidados de larga duración".

Oshrat, has creado una empresa emprendedora y dices que tienes una solución para el tema de los seguros. "Ginger es una startup en el mundo de los seguros. He detectado una necesidad de los empleados de empresas de alta tecnología o industriales que necesitan su aplicación al seguro de forma fácil y sencilla. Hemos desarrollado un sistema que hace accesible todo el tema de los seguros en el mundo de los viajes al extranjero y el mundo de los seguros de salud. Un empleado puede conectarse y ver todas las condiciones del seguro. Somos el corredor que representa al empleado ante las compañías de seguros, y hacemos accesible la solución de seguros a los clientes como entidad que gestiona y explota el servicio."

Durante la conferencia, el Director General de la MDA, Eli Bin, recibió el Premio a la Acción Social por su contribución y actividades en la guerra de las "Espadas de Hierro".

