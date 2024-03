Rusia en CSNU: EE.UU. da carta blanca a Israel en alto el fuego

Citando declaraciones de funcionarios estadounidenses e israelíes de que continuarán las operaciones en Gaza, el representante ruso Vasily Nebenzya preguntó el martes si Estados Unidos se considera obligado por la Carta de la ONU, afirmando que ha dado carta blanca a Israel para ignorar la resolución de alto el fuego del lunes.

"Con la bendición de EE.UU., Israel tiene ahora, a pesar de una exigencia directa del Consejo de Seguridad, completa carta blanca y no piensa detenerse hasta arrasar Gaza", dijo Nebenzya en la reunión del CSNU sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina.

"Si Estados Unidos ya no se considera obligado por la Carta y está animando a Israel a actuar de la misma manera, "no tienen sentido nuestras discusiones [en el Consejo de Seguridad]", afirmó.

China lanzó críticas similares contra Estados Unidos, afirmando que las resoluciones del Consejo son vinculantes "más allá de cualquier duda o desafío". China también instó a Israel a cesar las operaciones militares y el "castigo colectivo" en Gaza.

Rusia también expresó su apoyo a la UNRWA y su preocupación por la "ausencia de información concreta" sobre las acusaciones israelíes de que el personal de la UNRWA participó en el terrorismo de Hamás. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúnen el día de la votación de una resolución sobre Gaza que exige un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán. 25 de marzo de 2024 (credit: Andrew Kelly/Reuters)

Rusia también manifestó su preocupación por los informes de tortura de personal de la UNWRA durante los interrogatorios de las fuerzas israelíes.

ESTADOS UNIDOS: No hay excusa para que el CSNU no condene a Hamás

Estados Unidos reiteró en la reunión que su abstención en la votación de la resolución del lunes se debía a que la resolución no condenaba a Hamás y a que faltaba otro lenguaje crítico. Según el representante de Estados Unidos, el país ha sido coherente en su apoyo al alto el fuego.

No hay excusa para que el Consejo de Seguridad no condene el terrorismo de Hamás. Este Consejo tiene que condenar a Hamás", afirmó.

EE.UU. criticó la decisión de Rusia y China de "obstruir cínicamente" una resolución anterior de EE.UU., que incluía un texto de condena a Hamás.

El Consejo debería "presionar a Hamás para que acepte" el acuerdo sobre los rehenes que está sobre la mesa, dijo el representante estadounidense, refiriéndose al acuerdo sobre los rehenes que Estados Unidos está ayudando a facilitar mediante conversaciones en Qatar.

Estados Unidos también se refirió a la ayuda humanitaria, afirmando que "no llega suficiente ayuda a los civiles [palestinos] que la necesitan". La realidad es que los niños mueren de hambre en Gaza porque no les llega la ayuda humanitaria. Los niños no deberían morir de desnutrición en Gaza ni en ningún otro lugar".

Reiterando al Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, el representante dijo que "Gaza no puede ser utilizada como plataforma para el terrorismo, no puede haber desplazamiento de su población, no puede haber reducción de su territorio ni reocupación por Israel".

EE.UU. también hizo un llamamiento para revitalizar la Autoridad Palestina" con un gobierno mejor y más representativo, que incluya a los palestinos de Gaza".

La reunión se inició con una sesión informativa a cargo del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, quien declaró: "En Gaza, el impacto humanitario de las hostilidades ha sido catastrófico y empeora día a día".

Wennesland también se refirió al hambre en Gaza, afirmando que se prevé que un millón de gazatíes se enfrenten a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria a finales de mayo y que la hambruna en el norte de Gaza es inminente.

También presentó un informe de víctimas palestinas en Gaza y Cisjordania, así como de víctimas israelíes.