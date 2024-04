Vandalismo en un templo de Pensilvania con grafitis antisemitas

El templo Beth Hillel/Beth El de Wynnewood, Pensilvania, fue objeto de actos de vandalismo con grafitis antisemitas, informó el domingo la NBC.

En un cartel que decía "Nuestra comunidad está con Israel", alguien había pintado con spray una esvástica roja.

Según el informe, la policía del condado de Montgomery dijo que el incidente estaba bajo investigación, y que las fuerzas estaban examinando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, según una fuente. Una persona pisa una pintada de la estrella de David en una acera del campo de refugiados de Bourj al-Barajneh en Beirut, Líbano, 25 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/AMR ALFIKY)

Jake Tapper comenta el incidente en un post en X

En un post en X, el presentador de CNN Jake Tapper expresó su desaprobación por el incidente.

"Anoche alguien pintó con spray una esvástica en la sinagoga donde hice mi Bar Mitzva, Temple Beth Hillel/Beth El en Wynnewood, PA".

Last night someone spray painted a swastika at the synagogue where i was bar mitzvahed, Temple Beth Hillel/Beth El in Wynnewood, PA. pic.twitter.com/lq3l2wLgfM