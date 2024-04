Paseos de perros para niños: Ejercicio y pérdida de peso

Según los kinesiólogos (que estudian el movimiento humano y la actividad física) de la Universidad de Massachusetts en Amherst, retozar con un perro de compañía y sacarlo a pasear varias veces al día puede poner a los niños en pie y ayudarles a cumplir la recomendación mínima de 60 minutos diarios de ejercicio moderado a vigoroso.

Dado que dos tercios de los niños estadounidenses, y sin duda una cifra similar en Israel, no cumplen estos criterios, los expertos han buscado una forma divertida de reducir la obesidad infantil.

Un estudio preliminar de los expertos acaba de publicarse en la revista Journal for the Measurement of Physical Behaviour con el título "The kids interacting with dogs study: Piloting a novel approach for measuring dog-facilitated youth physical activity" ha probado y validado un nuevo método para medir el ejercicio facilitado por perros entre los niños.

El estudio, en el que participaron 12 niños, descubrió que aproximadamente el 20% de su actividad física diaria procedía del tiempo que pasaban cerca del perro de la familia. Ahora se está realizando un estudio más amplio, con el objetivo de incluir a una población más diversa. Perro (credit: University of Wisconsin–Madison)

El laboratorio de medicina del comportamiento de la universidad, dirigido por la profesora Katie Potter, estudia formas de ayudar a las personas a ser más activas, centrándose actualmente en niños y perros. Para ampliar su estudio, está buscando familias estadounidenses con niños y uno o más perros que lleven acelerómetros ActiGraph con una función Bluetooth que mide la proximidad mientras realizan su rutina diaria.

¿Qué ha descubierto la investigación?

La investigación ha demostrado que los niños hacen más ejercicio cuando es agradable, motivador y conlleva interacción social. "Si un niño tiene un perro y está unido a él, disfrutará más de la actividad que esté realizando. Tener un perro es una forma de apoyo social", añade Colleen Chase, estudiante de doctorado de Potter y autora principal del artículo. "Así que vemos cómo esto se alinea perfectamente con lo que otros estudios han demostrado que va a promover que los niños sean más activos".

Si las investigaciones siguen demostrando que los perros influyen positivamente en la actividad física de los niños, podemos buscar formas de implicar a los niños que no tienen un perro en casa. La tenencia de un animal de compañía supone una carga económica y de tiempo, y lo reconocemos", subraya Chase. Se imagina programas de paseo de perros en refugios de animales o programas extraescolares que incluyan juegos con perros para ampliar el acceso a los beneficios de pasar tiempo con un perro.

"Hay muchas maneras de aprovechar el vínculo humano-perro para fomentar la actividad física en los niños, pero primero tenemos que saber cuánta actividad física realizan con sus perros los niños que los tienen", afirma Potter.

"Nuestro estudio preliminar era la primera vez que se realizaba este tipo de investigación cuantificando específicamente la actividad física con el perro y el niño juntos en proximidad", señaló Chase.

Suscríbase al boletín Salud y bienestar >>