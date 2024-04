Ministro haredí insta a compromiso nacional

El público haredí debe interiorizar que necesitarán comenzar a comprometerse con el servicio nacional, dijo el ministro del Interior Moshe Arbel (Shas) en un podcast publicado el jueves.

El comentario fue raro, ya que los líderes ultraortodoxos en su mayoría se han abstenido de tomar partido en el aumento del servicio haredí desde que estalló una crisis sobre el tema en febrero, cuando el Ministerio de Defensa reveló que planeaba superar la falta de mano de obra aumentando el servicio obligatorio y de reserva, y no reclutando a miles de hombres haredíes, que han disfrutado de una exención general.

La base legal para esta exención caducó el 31 de marzo y, según una directiva temporal de la Corte Suprema del 28 de marzo, el estado ahora está obligado a reclutar a hombres haredíes y debe presentar antes de abril un informe de progreso sobre el asunto. La corte escuchará el caso de si hacer permanente la directiva el 2 de junio.

"La realidad después del 7 de octubre es que el público haredí debe entender e interiorizar que no hay una opción moral para continuar de esta manera", dijo Arbel en un podcast de una organización llamada "Hariv'on Harevi'i" [en hebreo significa "El Cuarto Cuarto"] que fue grabado semanas atrás pero solo se publicó el jueves.

Los hombres haredíes deben comenzar a "cargar con la carga"

Arbel agregó que hay 1,500 hombres que podrían ser reclutados de inmediato y "que deben ser parte de aquellos que cargan con la carga". Los haredíes se unen para protestar contra el reclutamiento en Jerusalén, 11 de abril de 2024 (crédito: MARC ISRAEL SELLEM)

"Además, hay más de unas pocas instituciones definidas como 'en riesgo'", dijo, agregando que respecto a estas instituciones, así como a algunas personas en otras, "no hay justificación en el mundo para que aquellos para quienes la Torá no es su vocación no sean parte del ejército".

Arbel hizo comentarios similares durante una entrevista con The Jerusalem Post que se publicará en la sección de Revista para el primer comienzo de la festividad de Pascua el 22 de abril.

Según su sitio web, Hariv'on Herivi'i es un "movimiento de masas civil israelí, trabajando para la transición de la democracia israelí de una política de sumisión y victorias a una 'política de hospitalidad' y soluciones".

Shas, que representaba principalmente a israelíes sefardíes cuyos antepasados vinieron de Oriente Medio y el Norte de África, emitió un comunicado el jueves aparentemente en respuesta al comentario de Arbel:

"El tema de la ley de reclutamiento y el estatus de los santos estudiantes de yeshiva, se confía únicamente en manos de... el Moetzet Chachmei HaTorah [Consejo de Sabios de la Torá]... y es gestionado por el presidente del movimiento, el rabino Arye Deri y su representante en las negociaciones, el rabino Ariel Atias," dijo el comunicado. "Se instruyó a los representantes del movimiento a no hablar en absoluto sobre el tema. La postura de Shas se expresa solo por los órganos oficiales del movimiento Shas".

Los comentarios de Arbel se produjeron después de una serie de declaraciones públicas contradictorias de rabinos afiliados al partido en la última semana. Estas incluyeron una carta firmada por algunos de sus principales rabinos pidiendo que no haya conscripción en absoluto, pero también una declaración del rabino Moshe Maya, ex miembro del Knesset por Shas y actual miembro del Consejo de Sabios de la Torá, a favor de las negociaciones en curso sobre el tema.

Hubo desarrollos adicionales el jueves en varios frentes con respecto al reclutamiento haredí.

En el frente legal, la Oficina del Fiscal General reveló en una carta al gobierno que aún no ha recibido para examen legal un plan de reclutamiento que refleje la situación legal actual. La carta fue una respuesta a una de la Secretaría del Gobierno Yossi Fuchs al fiscal general exigiendo representación independiente en el caso pendiente sobre la situación.

El fiscal general es el asesor legal estatutario del gobierno ante la Corte Suprema, pero Fuchs afirmó que había una "brecha esencial" entre las posiciones del gobierno y del fiscal general que era "insalvable". La respuesta del fiscal general fue que el gobierno aún no había presentado ninguna posición que tuviera "contenido real" o se basara en una "base profesional fundamental", y por lo tanto no podía examinar si las posiciones eran compatibles o no.

La carta reveló, sin embargo, que se estaban llevando a cabo conversaciones "en varios niveles" en el establecimiento de defensa para elaborar un proyecto de ley propuesto por el gobierno. La oficina del fiscal general subrayó que hasta que se apruebe dicho proyecto de ley, continuar con la exención general era ilegal y el gobierno estaba obligado por ley a reclutar a hombres haredíes de la edad apropiada.

En el frente de negociación, Yishai Cohen del sitio web de noticias haredí Kikar Hashabbat informó que el número actual en discusión es del 25% de cada grupo de edad haredí. Hay aproximadamente 12,000 hombres en cada grupo de edad, y esto significaría 3,000 cada año, mucho más que los números actuales. Según Cohen, también habría una supervisión más cercana de las yeshivot (seminarios de Torá) por parte de las autoridades y sanciones si estos números no se cumplen.

El líder de la oposición MK Yair Lapid respondió al informe, calificándolo de "estafa completamente transparente" y argumentando que "quien estudia los detalles entiende que no se reclutará a ningún haredí con este plan".

"Dejen de mentir y presenten un proyecto de ley que no sea otra estafa y una discriminación entre personas basada en la sangre", dijo Lapid.

El jueves por la tarde, miles de miembros del grupo extremista Peleg Yerushalmi se reunieron para una manifestación fuera del Centro de Reclutamiento de Jerusalén cerca de la Estación Central de Autobuses contra cualquier concesión en el reclutamiento del IDF. Este grupo históricamente ha sido el más vocal en su oposición a las iniciativas gubernamentales que afectan su estilo de vida.