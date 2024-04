Continúan los llamamientos a la violencia por parte de antiisraelies

Los llamados a la violencia y al terrorismo en las protestas del campamento de la Universidad de Columbia continuaron surgiendo el domingo en imágenes publicadas por activistas proisraelíes y propalestinos.

"[Izz ad-Din] Al-Qassam [Brigadas], haznos sentir orgullosos, saca a otro soldado", coreaban los manifestantes antiisraelíes el viernes por la noche en un video publicado en las redes sociales por el activista propalestino ThizzL. "Decimos justicia, ¿ustedes dicen cómo? Quemen Tel Aviv hasta el suelo. Vamos, Hamas, los amamos. Apoyamos también sus cohetes."

El miércoles, en otro video publicado por ThizzL, los activistas pidieron que la ala militar de Hamas "mate a otro soldado ahora".

Manifestantes sosteniendo una pancarta protestan en solidaridad con los organizadores pro-palestinos mientras bloquean una calle, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en la ciudad de Nueva York, EE. UU. 18 de abril de 2024. (crédito: CAITLIN OCHS/REUTERS)

En un discurso transmitido en vivo por el Grupo de Trabajo de Solidaridad con Palestina el sábado por la noche, un líder de la protesta dijo en un discurso: "Que se sepa que fue el Diluvio de Al-Aqsa el que volvió a poner la intifada global sobre la mesa. Y es el espíritu sacrificial de los combatientes por la libertad palestinos lo que guiará cada lucha en cada rincón de la tierra hacia la victoria."

"Recuerden que la militancia engendra Resistencia", dijo el orador. "Miles y miles de estudiantes en todo el mundo se han visto impulsados ​​a rebelarse debido a su militancia".

Los activistas antiisraelíes dicen que los estudiantes judíos son los "próximos objetivos" de Hamas

La cuenta de Instagram de los Judíos de Nueva York compartió el domingo un video que muestra a una mujer con un keffiyeh y un letrero que decía "Los próximos objetivos de Al-Qassam", con una flecha señalando a los contra-manifestantes que agitaban banderas israelíes y estadounidenses.

Ver esta publicación en Instagram Publicación compartida por Judíos de Nueva York / Vida judía en Nueva York (@jews_of_ny)

Chabad Columbia compartió historias de Instagram de la misma contra-manifestación tarde el sábado por la noche, diciendo que ya no podían quedarse callados sobre lo que estaba sucediendo en el campus.

"Malditas ignorantes", increparon los activistas antiisraelíes. "Vuelvan a Europa. No tienen cultura. Todo lo que hacen es colonizar."

En otro video de Instagram, en el que se puede ver un póster del secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Sa'adat, en el fondo, los activistas antiisraelíes cantaron: "Oh, Hamas, nuestro amado, golpea, golpea a Tel Aviv".

Según SSI, cuando los contra-manifestantes regresaron a sus dormitorios, un video de Students Supporting Israel Columbia mostró que fueron provocados con llamados de "judíos" y les dijeron que "vuelvan a Polonia".

Un contra-manifestante judío intentó detener a los activistas para que no prendieran fuego a una bandera israelí, según SSI. En otro video, un estudiante judío fue salpicado con agua.

La líder de Within Our Lifetime, Nerdeen Kiswani, después de su boda, logró ingresar al campus a pesar de que supuestamente estaba cerrado. Kiswani lideró a la multitud en un canto en un video publicado por Students for Justice in Palestine Columbia, diciendo "Solo hay una solución, intifada revolución".

En un video publicado por Palestinian Youth Movement NYC, cantaron: "El sionismo caerá, ladrillo a ladrillo, pared a pared, Israel caerá" y llamaron "imperialistas estadounidenses, los terroristas número uno".

Uptown 4 Palestine publicó videos de activistas proclamando en árabe que "Desde el agua hasta el agua (una referencia al río Jordán y el mar Mediterráneo), Palestina es árabe" (El cántico es una versión alternativa del cántico "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre")