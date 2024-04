Ex yihadista contra el extremismo islámico y educa a nuevas generaciones para la paz con Israel

“Me uní a una organización yihadista muy temprano en mi vida,” rememoró Noor Dahri en una entrevista exclusiva con The Jerusalem Post. Dahri, hoy en día un activista por la paz y jefe del think tank de Teología Islámica del Contraterrorismo (ITCT), nació y creció en Pakistán. “Era una persona muy extrema en mi juventud y mi objetivo era luchar contra los infieles en nombre de Alá porque eran enemigos del Islam según la ideología yihadista a la que adhería.”

Dahri se describe a sí mismo como una persona que siempre estuvo interesada en realizar investigaciones exhaustivas antes de tomar cualquier acción. “Siempre estuve abierto a nuevas ideas y opiniones, pero mi mente se estrechó al unirme a esa organización yihadista. A medida que participaba en más y más actividades, lentamente sentí que había muchas cosas inusuales que no me satisfacían como persona religiosa. Verás, me enseñaron que todo lo que hacía era por la yihad y Alá, pero algunas cosas eran completamente políticas en lugar de religiosas,” rememoró.

Esas acciones políticas hicieron que Dahri se desilusionara de la organización de la que formaba parte, y terminó sintiéndose explotado en nombre de la organización, por lo que decidió finalmente dejarla. Hoy en día, Dahri se define a sí mismo como alguien que se desradicalizó sin ayuda externa. “Gracias a Dios, tenía algo de conocimiento sobre lo que realmente era el Islam y rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien allí, así que dejé la vida yihadista,” agregó.

“Una vez que eres parte de un sistema yihadista y sales de él, nunca puedes ser la misma persona que eras antes. Ya no era un 'musulmán ordinario', sino que, gracias al entrenamiento militar completo que recibí, ahora era un militante entrenado, que poseía tanto ira como motivación. Me impregné de la ideología yihadista, que no se puede eliminar fácilmente. Me volví muy enojado y decepcionado, e incluso decidí dejar mi fe por un tiempo, así como mi país,” recordó Dahri.

Desde hace una década, Dahri se esfuerza por educar a las jóvenes generaciones musulmanas y, como él mismo dice, salvarlas de la maldición del extremismo islamista que arruinó con éxito su juventud, su sueño de convertirse en médico y su ambición de ser un musulmán pacífico. “He establecido mi organización llamada Teología Islámica del Contraterrorismo (ITCT) y junto con mi equipo realizamos investigaciones, publicamos informes y escribimos artículos, todo en un intento de educar a la nueva generación musulmana. Sin embargo, en estos momentos apenas recibimos financiación, por lo que nuestro trabajo es extremadamente lento en este momento, desafortunadamente,” agregó. Noor Dahri. (crédito: Cortesía)

Respecto a sus opiniones sobre Israel y el sionismo, Dahri elaboró: “Para mí, el sionismo es una ideología política que brinda un trasfondo religioso, político e histórico al pueblo judío para vivir y existir en su Tierra Santa. Cualquier persona de cualquier ámbito de la vida que sostenga este concepto simple como verdadero puede ser llamada sionista. En cuanto a mí, intento educar a mi comunidad musulmana de que no hay daño en poseer la convicción política del sionismo, y que no contradice nuestra religión de ninguna manera.”

Las dos comunidades paquistaníes

Dahri hace una distinción entre dos tipos de comunidades paquistaníes en todo el mundo: los paquistaníes 'originales' que viven en Pakistán o en el extranjero, y los descendientes de inmigrantes paquistaníes que nacen y se crían fuera de Pakistán, especialmente en Occidente. Sorprendentemente, Dahri señala a esos paquistaníes de segunda y tercera generación que viven en países occidentales como aquellos más inclinados a tener opiniones antisemitas y anti-sionistas.

“Los paquistaníes originales comprenden la naturaleza del conflicto israelí-palestino si solo pasas un tiempo con ellos y los involucras con hechos y lógica. Por otro lado, las generaciones futuras de paquistaníes nacidos y criados en Occidente desafortunadamente cerraron sus mentes sobre este tema, y son más antisemitas que los paquistaníes que viven en Pakistán,” explicó Dahri.

“He trabajado con paquistaníes que viven en Pakistán y los he involucrado en iniciativas educativas con respecto a aceptar la realidad y la existencia del Estado de Israel, y tuve bastante éxito en mi búsqueda. Sin embargo, es extremadamente difícil involucrar a los paquistaníes en el Reino Unido de la misma manera, porque están radicalizados en contra de Israel o los israelíes dos veces: no solo en las instituciones islámicas, sino también en la educación occidental. Estas segundas y terceras generaciones de paquistaníes están expuestas a amigos, colegas, gerentes, supervisores y profesores, todos los cuales poseen un fuerte odio hacia Israel, y así es como han sido adoctrinados doblemente contra Israel y los judíos,” agregó.

Dahri enfatizó que Pakistán como país no rechaza la existencia del estado de Israel y nunca ha amenazado la soberanía de Israel, y también agregó que las agencias de inteligencia de ambos países han trabajado juntas en el pasado. Según Dahri, la postura formal de Pakistán que llama a establecer un estado palestino independiente tiene como objetivo principalmente “cerrar la boca de los mulás paquistaníes (líderes religiosos).”

“Israel y Pakistán no son enemigos en absoluto,” continuó. “Hay varios políticos, periodistas, académicos, generales militares y personas en puestos de toma de decisiones en Pakistán que han trabajado previamente para establecer lazos entre los países, y aún desean normalizar las relaciones con Israel; pero sostienen que la única barrera entre ellos y acercarse oficialmente a Israel es esa condición de establecer un estado palestino.”

Una voz solitaria

Dahri describió sus sentimientos como una voz solitaria que apoya a Israel. “Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre de 2023, soy el único musulmán paquistaní en mi comunidad que ha apoyado abiertamente el derecho de Israel a luchar contra Hamas y he pagado un precio alto, todavía lo estoy pagando de hecho, en términos de sacrificar relaciones con la familia, amigos y colegas, así como mi trabajo.

“No es en absoluto un camino simple de seguir,” agregó. “Es un viaje donde puedes enfrentarte a giros y vueltas impredecibles, así como a sufrimientos y presiones de todas las personas cercanas a ti. Ser musulmán, sionista vocal y partidario incondicional de Israel significa arriesgar mi vida y recibir amenazas de muerte por las cuales no puedo asistir a la oración en ninguna mezquita de mi ciudad. Esto no solo es una dificultad emocional sino también un trauma psicológico y religioso que estoy enfrentando por mantenerme firme con Israel y el pueblo judío.”

A pesar de estas dificultades, Dahri encuentra inspiración y fuerza en su religión y modelos a seguir. “Mi modelo a seguir es Mahoma, el Profeta del Islam. Esto se debe a que tiene muchas cualidades que me han inspirado tanto religiosa como políticamente. Por ejemplo, no solo era una figura religiosa sino un líder político. Jugó diferentes roles en diferentes ocasiones, como general militar, jefe del estado, juez, empresario, árbitro y portador del evangelio de los derechos humanos en su región, introduciendo un sistema reformado que iba abiertamente en contra del sistema tribal prevalente en ese momento. Era un padre amoroso y un esposo paciente. Introdujo reformas legales y financieras que cambiaron la economía contemporánea. Nadie tiene tales cualidades al mismo tiempo que él.”

Dahri también tiene algunos consejos para la comunidad proisraelí. “El antisemitismo es un problema global, y los judíos siempre fueron tratados como blancos fáciles en todo el mundo. Mi consejo para los israelíes es: no ser demasiado apologético, no tener demasiado miedo y no ser demasiado suave y demasiado abierto, lo que se percibe como debilidades en estas partes del mundo. Los actores anti-Israel nunca tuvieron actitudes muy democráticas o suaves hacia los judíos, por lo tanto, los judíos también deben salir de esta actitud suave.

“Por lo que veo, muchos dentro de la joven generación de comunidades judías en países occidentales tienen demasiado miedo de asistir a protestas y mostrar su apoyo a Israel. Los números son demasiado bajos, mientras que puedes ver a niños llenando las calles contra los judíos,” agregó.

Además, Dahri insta a los actores proisraelíes a participar más activamente con las comunidades musulmanas en sus áreas. “Mi mensaje para las comunidades judías y sionistas de todo el mundo es que deben comenzar a trabajar con las comunidades musulmanas, conocerlas, invitarlas a eventos, asistir a eventos musulmanes ellos mismos y educarse mutuamente sobre la cultura, la religión y el estilo de vida de cada uno.

“Hay miríadas de musulmanes en el Reino Unido que nunca han conocido a un solo judío, debido a las barreras que se han creado entre ellos y los musulmanes,” agregó Dahri. “Deben intentar llenar el vacío, ser el puente en lugar de la barrera, y trabajar juntos, de lo contrario verán a los islamistas radicales llenar con éxito la brecha entre las comunidades judías y musulmanas, como ya han comenzado a hacer. Nuestras comunidades comparten grandes similitudes y semejanzas y, por lo tanto, ambos debemos trabajar duro para romper las barreras y encontrarnos.”