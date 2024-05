"El servicio militar haredi solo se expandirá sin haredim en el gobierno", dice MK Yesh Atid

Los MK haredíes han reconocido, a puerta cerrada, que un aumento significativo en el alistamiento haredí en las FDI sólo es posible si los partidos permanecen fuera del gobierno durante un período sostenido, Yesh Atid MK Moshe Tur-Paz dijo en una entrevista con The Jerusalem Post el miércoles.

La entrevista se produjo antes de una importante audiencia del Tribunal Superior de Justicia el 2 de junio, que determinará si se convierte de temporal a permanente un fallo que obliga a las FDI a comenzar a alistar a todos los hombres haredi en edad militar. La base legal para eximirlos expiró el año pasado, el 1 de julio.

Según Tur-Paz – antiguo estudiante de yeshiva, educador de instituto, comandante de batallón de reserva de las FDI y principal enlace de Yesh Atid con los partidos ultraortodoxos de Israel – los MK haredi admitieron en conversaciones con él que entre un tercio y la mitad de los hombres haredi en edad militar no estudian en yeshivot (academias de estudio de la Torá) y, por tanto, si fueran reclutados por las FDI, el mundo del estudio de la Torá no se vería perjudicado. Más bien, la principal preocupación del MK haredi es la secularización; le preocupa que los jóvenes haredi no sean capaces de mantener su estilo de vida durante el servicio en las FDI.

¿Por qué los haredim no están dispuestos a ser reclutados?

Según Tur-Paz, la mayoría de los haredim creen que el estudio de la Torá protege a Israel en la misma medida que el servicio militar y no están dispuestos a alistarse en las FDI. Los electores haredíes no aceptan que sus representantes en la Knesset presionen para que se preste servicio en las FDI, y los propios diputados haredíes reconocen que para que se produzca un cambio real, éste debe producirse fuera del Gobierno. Un grupo de judíos ultraortodoxos bloquea el tráfico y el metro ligero en Jerusalén en una manifestación contra el reclutamiento de haredíes en las FDI. 26 de febrero de 2024. (crédito: SOL SUSSMAN)

Esto ha demostrado ser cierto en el pasado, señaló Tur-Paz. Los dos gobiernos más recientes que no incluían partidos haredi fueron los que tomaron medidas significativas sobre el tema.

En 2022, el gobierno Lapid-Bennett logró aprobar la primera lectura de un nuevo proyecto de ley que incentivaría a los haredim tanto a unirse a las FDI como a la fuerza laboral, y en 2014, el gobierno Netanyahu-Lapid-Bennett aprobó un proyecto de ley que incluía sanciones penales para los haredi que evadieran el servicio militar obligatorio, lo que pronto condujo a un aumento de reclutas haredi.

Sin embargo, cuando los partidos haredi volvieron al gobierno en 2015, modificaron el proyecto de ley, lo que provocó un descenso en el número de reclutas haredi.

Quiénes son los partidos haredi

Los partidos haredi son diversos e incluyen varios grupos principales y decenas de otros más pequeños. Sólo hay dos partidos haredíes en la Knesset: el sefardí Shas y el asquenazí Judaísmo Unido de la Torá (UTJ). El propio UTJ incluye dos facciones: la lituana Degel Hatorah, liderada por el MK Moshe Gafni, y la jasídica Agudat Yisrael, dirigida por el ministro de Construcción Yitzhak Goldknopf.

Además, dentro del propio Agudat Yisrael, cada miembro de la Knesset representa a una comunidad jasídica diferente. Goldknopf procede de Hassidut Gur; el ministro de Asuntos de Jerusalén y Tradición Judía, Meir Porush, representa a una coalición de grupos jasídicos más pequeños llamada Shlomei Emunim; el viceministro de Cultura y Deportes, MK Yaakov Tessler, representa a Hassidut Vishnitz; etc.

Según Tur-Paz, cada facción dentro del mundo haredi tiene una actitud diferente hacia la cuestión del servicio militar obligatorio. Los MK haredi que reconocieron que entre un tercio y la mitad de los hombres haredi no estudian en yeshivot pertenecen a la facción lituana Degel Hatorah, cuyos representantes han guardado en gran medida silencio en público sobre la cuestión del servicio militar obligatorio haredi.

Shas se considera generalmente un partido más moderado que UTJ. Algunos de sus miembros sirvieron ellos mismos en las FDI. Sin embargo, según Tur-Paz, Shas está más preocupado que Degel Hatorah por el proyecto de ley. La razón es que un mayor número de votantes de Shas forman parte de la población activa y menos están matriculados como estudiantes de yeshiva. Por lo tanto, en el caso de un proyecto de ley que incluya un mínimo requerido de miles de reclutas haredi, un número desproporcionado vendrá de Shas, explicó Tur-Paz.

El impacto de la guerra en el reclutamiento haredi

Los grupos hasídicos son los más inclinados ideológicamente contra cualquier servicio de las FDI y probablemente opondrán la mayor resistencia, dijo Tur-Paz.

Agregó que desde el estallido de la guerra Israel-Hamas el 7 de octubre, la calle haredi ha aceptado mejor a los soldados de las FDI en general, pero, lamentablemente, no han expresado su voluntad de alistarse en las FDI. Las sanciones económicas y penales contra quienes eluden el reclutamiento han funcionado en el pasado, y Tur-Paz argumentó que se necesitaría una combinación de presión política, legislativa y económica para crear un cambio real. Dijo que era optimista porque, a diferencia del pasado, hoy simplemente “no hay otra opción” – las FDI necesitan engrosar sus filas con miles de soldados de combate, y la única reserva de mano de obra judía disponible son los hombres haredi.

En 2014 y 2016, Tur-Paz participó en la formación de dos unidades de combate haredi – las brigadas Givati y Paratrooper. Según Tur-Paz, actualmente hay cuatro yeshivot haredi, que comprenden aproximadamente 500 estudiantes, que incorporan el servicio de las FDI bajo el modelo “hesder”, un modelo desarrollado por sionistas religiosos y donde el propio Tur-Paz comenzó su servicio militar.

El modelo permite a los soldados religiosos servir en una unidad socialmente homogénea que tiene en cuenta su estilo de vida. Por ejemplo, dijo Tur-Paz, un rabino de su yeshiva visitaría la unidad una vez al mes. El modelo simplemente tuvo que ampliarse para dar cabida a los miles de soldados más requeridos por las FDI, en lugar de incorporar nuevas disposiciones.

Reconoció que las unidades haredi requerirán algunas adaptaciones adicionales para dar cabida a su estilo de vida, pero las unidades haredi existentes han demostrado que es posible.

