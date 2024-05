"Post" echa un vistazo a los túneles de Hamás en Jabalya que ocultaban cuerpos de rehenes

Fuera de una casa en ruinas en el campo de refugiados de Jabalya, en el norte de Gaza, el teniente coronel Almog dijo el miércoles a un grupo de periodistas: “El enemigo colocó explosivos y preparó emboscadas y nos esperó. Encontramos artefactos explosivos y trampas explosivas en todas y cada una de las casas. Pero el 202 Batallón lleva ocho meses combatiendo en Gaza; el armamento y los medios de combate que encontramos allí no eran diferentes. Aquí había un enemigo, un enemigo tenaz. Lucharon por este lugar y murieron en él.

Almog, de 36 años, del kibutz Neot Mordechai, en la Alta Galilea, es el comandante del 202º Batallón de la Brigada Paracaidista.

Es una formación regular, uno de los tres batallones de la brigada de infantería más antigua de las FDI. El 202º ha pasado las dos últimas semanas en el corazón de Jabalya. La zona aún no está totalmente pacificada, y en las inmediaciones se podían ver disparos de armas ligeras y tanques.

En el transcurso de sus operaciones en Jabalya a principios de esta semana, la 202ª recuperó los cadáveres de cuatro israelíes asesinados por Hamás el 7 de octubre: Itzik Gelenter, de 57 años; Amit Buskila, de 28; Shani Louk, de 23 años; y Ron Binyamin, de 52.

Cómo pudieron las FDI devolver los cuerpos de los rehenes

Asistí al funeral de Louk en su pueblo natal, Moshav Srigin, al sur de Beit Shemesh, en el valle de Eila. Acudir a este lugar puede decirnos más sobre cómo se encontró su cuerpo y sobre los soldados que llevaron a cabo la misión. Reportero capta imagen de tropas de las FDI recuperando cuerpos de rehenes cautivos de Hamás.(crédito: JONATHAN SPYER)

“La inteligencia que teníamos sobre este lugar provenía de la inteligencia a nivel de brigada y batallón,” dijo Almog, “y llegamos a la conclusión de que había algo inusual aquí” It’una combinación de varios factores ”inteligencia a nivel de brigada, la fuerza táctica que localizó el sitio, y luego la fuerza de la unidad Yahalom [Cuerpo de Ingeniería de Combate de Reconocimiento] que llevó a cabo su trabajo especializado.

La fuerza táctica de los paracaidistas, que entró en la casa y localizó el pozo en el que se encontraron los cuerpos, estaba dirigida por el teniente coronel Roi Beit Yaakov. Roi Beit Yaakov, de 22 años, de Eli, que murió la semana pasada en los combates de Gaza.

Su escuadrón capturó la casa como parte de la 202 batalla contra los terroristas de Hamás.

“A Roi le pareció que había algo inusual en esta casa,” dijo Almog. Así que empezó a investigar, moviendo muebles y alfombras, y encontraron una abertura en una de las habitaciones que conducía a un pozo.

Beit Yaakov informó del hallazgo del pozo al comandante de su compañía, el mayor Gal Shabbat, que fue asesinado esa misma semana. Shabbat puso entonces en marcha el proceso de búsqueda en el pozo. Se llamó a una unidad de Yahalom.

“Ellos mismos se acercaron a los cuerpos, los identificaron y, al final, quedó claro que eran los cadáveres de las cuatro personas de las que se tenía noticia,” dijo Almog.

Dentro de la casa, debíamos movernos con cuidado sobre los escombros. A través de la oscuridad, encontramos nuestro camino a la habitación donde se encontraba el pozo. Todavía estaba abierto. Nos acercamos con cuidado, iluminando la oscuridad con linternas.

El pozo es un anodino agujero en el suelo. La abertura es estrecha, de un metro por un metro, y hay una escalera metálica que conduce hacia abajo. El pozo tiene unos 10 metros de profundidad y conduce a un túnel.

Cuando las fuerzas de Beit Yaakov entraron, estaba oculto por una alfombra. El ambiente en la casa es cerrado y fétido.

Maj. A, miembro de la unidad Yahalom que buscó y aseguró el pozo, nos dijofuera de la casa: "Pudimos identificar elementos inusuales, y éstos, al final, nos llevaron a encontrar los cuerpos..... Cuando entramos en el pozo, no sabíamos que había cuerpos ahí abajo.

Evitó cuidadosamente cualquier discusión sobre los métodos precisos utilizados por su fuerza.

Un reportero de Canal 13 preguntó al comandante A sobre el dilema de arriesgar la vida de los soldados para retirar los cuerpos de los muertos.

"No hay ningún dilema. Nos hemos comprometido a cazar los túneles de Hamás y a traer a Israel a todos los rehenes, vivos o muertos, a todos.

Almog dijo más tarde que "basta con que a un comandante se le escape algo, para que nunca se encuentre. Todo depende del instinto del comandante y de su conocimiento del terreno, que en este caso decidió ir un poco más allá. Movió una alfombra, que podría haber ignorado. Pero no lo hizo.

"Así que encontró un pozo. Hemos encontrado muchos en el pasado. Pero Roi decidió quedarse y registrar la casa. Podría haber seguido. Roi era un comandante de escuadrón del más alto nivel, y su recuerdo estará con nosotros para siempre, como todos los caídos de esta guerra y de todas las guerras del pasado", dijo Almog.

Beit Yaakov murió dos días después del hallazgo de los cadáveres. Murió junto con cuatro de sus compañeros en un incidente de fuego amigo en el fragor y la confusión de la batalla en Jabalya. El mismo día, Shabbat de Katzir, comandante de la compañía Roi'a que informó del descubrimiento del pozo, fue asesinado por un francotirador enemigo.

Los combates por Jabalya continúan, y la batalla principal en Gaza está ahora más al sur, en Rafah, mientras los políticos siguen riñendo y maniobrando para ganar posiciones.

Es difícil pasar algún tiempo con los combatientes sobre el terreno en Gaza y no llegar a la conclusión de que se merecen algo mejor que todo eso. No parece afectar a la crudeza y la fuerza de su compromiso.

"He aquí una organización que ha tenido mucho tiempo para prepararse", dijo Almog, "y la guerra no es cuestión de unos meses y ya está". La guerra, como dice el tópico, es el reino de lo desconocido. Y volveremos a los lugares donde estábamos antes porque el enemigo no siempre coopera, y la inteligencia mejora y se agudiza. Eso es legítimo. Es una guerra larga. Nadie pensó que acabaría rápido. Empezamos en invierno; ahora es verano. Y si tenemos que volver a luchar en invierno, no pasa nada, y al final conseguiremos la seguridad para Israel. Es un trabajo duro pero satisfactorio". Luego, buscando una metáfora adecuada, concluyó: "Es una sensación extraordinaria estar aquí. Como Sansón, en cierto modo".

En el funeral de Louk en Srigim, su padre, Nissim Louk, dijo a los dolientes: "La sangre de los asesinados, y Shani entre ellos, no se abandonó y gritó desde el suelo"; Esta es la historia de los que escucharon y de los que la llevaron a casa.