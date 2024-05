Ministros indignados tras ver a la policía empujando a un anciano al suelo en el monte Meron

La policía fue vista empujando a un anciano al suelo, golpeando a una anciana y disparando al aire mientras trabajaba para desalojar a los peregrinos que habían entrado por la fuerza en Monte Meron el domingo para conmemorar el Lag Ba'Omer, a pesar de la orden del Mando del Frente Interior de cerrar la zona al público debido al peligro de que Hezbolá disparara cohetes contra la zona.

Miles de peregrinos llegaron al lugar el domingo y se enfrentaron a la policía que trabajaba para hacer cumplir las directivas del Mando del Frente Interior. Más de 1.000 personas habían sido desalojadas del lugar hasta el domingo por la tarde, y miles más se encontraban bloqueadas en su camino hacia el lugar. El domingo por la tarde, unos peregrinos intentaron encender ilegalmente hogueras en el monte Meron. Los bomberos trabajaron para extinguir los incendios.

תיעוד מהר מירון: חרדים מתבצרים בקבר הרשב "י למרות איסור הצבא, עימותים פרצו עם המשטרה@yoeli_brim pic.twitter.com/tmh06rzdPc — גלצ (@GLZRadio) 26 de mayo de 2024

Diecinueve policías resultaron heridos en los enfrentamientos y fueron trasladados para recibir tratamiento médico después de que los alborotadores les lanzaran barras de hierro, cristales y diversos objetos.

מחריד: שוטר מגב הטיח אדם מבוגר על הרצפה במירוןהשימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים pic.twitter.com/iOYqoK2pFg — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) 26 de mayo de 2024

Un vídeo compartido en internet mostraba a un agente de policía empujando a un anciano al suelo mientras lo alejaba del lugar. La Policía de Israel subrayó que "se toma en serio la conducta". La policía añadió que revisaría los demás incidentes ocurridos a lo largo del día y que aprendería las lecciones correspondientes. Más tarde, la policía decidió suspender al agente en cuestión, así como a un agente que golpeó a una anciana y a otro que disparó al aire.

Los peregrinos se enfrentan a la policía en el Monte Meron. 26 de mayo de 2024. (Crédito: Policía de Israel)

"Reiteramos que las medidas y evaluaciones especiales de la Policía de Israel tienen como objetivo garantizar la seguridad y protección del público. Desde el comienzo de la guerra, se han disparado decenas de cohetes en dirección al monte Meron, y un gran número de ellos han caído en puntos por los que han pasado decenas de miles de personas a lo largo de los años", dijo la policía.

Ministros expresan su indignación por la brutalidad policial

El ministro de Jerusalén y Tradición, Meir Porush, expresó su indignación por el incidente: "La espantosa visión de un agente de la Policía de Fronteras tirando violentamente al suelo a un anciano judío o de otro policía disparando al aire en un acto civil nos pellizca el corazón a todos y es inaceptable. Exijo el despido inmediato de los policías violentos"

La ministra de Cultura, Miki Zohar, calificó las imágenes de "espeluznantes" y pidió una investigación inmediata. Zohar subrayó que, aunque visitar el lugar era ilegal, "nada justifica ese comportamiento".

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo que había exigido aclaraciones a la policía sobre los casos de presunta brutalidad policial en el monte Meron, incluido el empujón al anciano y un caso en el que un agente disparó al aire.

"Condeno enérgicamente los casos de violencia policial contra los ciudadanos. Durante todo el día di todo mi apoyo a la policía, a los agentes de la Policía de Fronteras y a las fuerzas de seguridad que hicieron todo lo posible para proteger el monte Meron de un peligro real para la vida. Pero no hay escapatoria a la hora de emitir condenas y exigir que la policía haga rendir cuentas [a los responsables] cuando se producen grabaciones inusuales cuando se trata de violencia contra indefensos, adultos y mujeres", dijo Ben-Gvir.

El Mando del Frente Interior advierte de los peligros en el Monte Meron

A principios de este mes, el Mando del Frente Interior declaró que "A pesar de la gran importancia del evento y de la larga tradición de celebrarlo, y de acuerdo con la actualización de evaluaciones de la situación, no es posible celebrar el evento de la forma en que se ha celebrado en el pasado, y no es posible permitir una reunión como ésta en el lugar."

El comandante del Mando del Frente Interior señaló en su momento que el gran número de participantes que suelen tomar parte en el evento, así como la ubicación del lugar, la amenaza de seguridad que supone para el público de la zona, los ataques de Hezbolá que han tenido como objetivo el monte Merón durante la guerra y la falta de refugios antibombas adecuados en el lugar, se tuvieron en cuenta a la hora de tomar la decisión de cancelar el evento.

Zona del Monte Meron objetivo repetido de Hezbolá

Desde el 7 de octubre, Hezbolá ha disparado docenas de cohetes hacia la zona del Monte Meron en varias ocasiones.

Las directivas emitidas por el Mando del Frente Interior son legalmente vinculantes, y violarlas es un delito penal.

Debido a la amenaza a la seguridad en la zona, el gobierno reservó un presupuesto de unos 10 millones de NIS para asegurar una pequeña celebración celebrada el sábado por la noche y hacer cumplir la orden del Mando del Frente Interior en el Monte Meron y en las zonas circundantes, según los medios de comunicación israelíes.

Lag Ba'Omer es marcado por los judíos de todo el mundo encendiendo hogueras y otras festividades. Además de por el aniversario de la muerte de Bar Yochai, el día también marca cuando terminó una plaga que arrasó a los estudiantes del sabio Rabí Akiva. Las semanas previas a Lag Ba'Omer están marcadas con algunas costumbres de luto por parte de muchos judíos, entre ellas no escuchar música en directo, no cortarse el pelo y no celebrar matrimonios, aunque hay costumbres variables en cuanto a cuándo y cómo se guardan estas costumbres.

La última vez que la peregrinación estuvo fuertemente restringida fue en 2020, durante el pico de la pandemia de coronavirus. El evento se siguió celebrando, pero la asistencia estuvo fuertemente restringida debido al brote del virus. En 2021, la policía intentó aplicar también restricciones para tratar de evitar un nuevo brote del coronavirus, pero decenas de miles de personas pudieron seguir participando en la peregrinación. Durante la peregrinación de 2021, se produjo una catástrofe cuando una multitud se agolpó, matando a 45 personas e hiriendo a más de 100.

La policía también intentó imponer restricciones para intentar evitar un nuevo brote del coronavirus.