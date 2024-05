"Ha'amini Yom Yavo" homenajea a una mujer que encarnó el espíritu de una nación en guerra- critica

La vida de Yafa Yarkoni, la grácil mujer de hermosa voz que encarnó el espíritu de una nación en guerra, se explora ahora en el Teatro Nacional Habima en forma de musical. Escrita por Guy Maroz y dirigida por Eldar Groisman, Ha’amini Yom Yavo (Cree que llegará el día) cuenta con algunas de las estrellas más conocidas de la escena hebrea.

Elay Almani interpreta el papel de Yarkoni como una joven recién casada que rápidamente se convirtió en una estrella sensacional en lo que se conocía en la época como “melodías de salón. Einat Sarouf brilla en el papel de la consagrada Yarkoni, marcando una época de su vida en la que, gracias a las letras escritas por Haim Gouri, Raphael Klatchkin, Naomi Shemer y otros, alcanzó un lugar especial en el corazón de la nación y el reconocimiento internacional. Gila Almagor, en el papel de una artista madura enfrentada a la voluble memoria de su público, arrancó largas ovaciones tras este estreno.

El musical comienza en la cama de un hospital, donde un médico (Tal Mosseri) explica amablemente a Rina (Lilian Barreto), hija de Yarkoni, que su madre (Almagor) padece la enfermedad de Alzheimer. La aturdida hija debe defender la reputación de su madre, hacer frente a una crisis en su propio matrimonio y apoyar a una madre mayor y exigente.

Viaje por la memoria

Mientras tanto, se invita al público a hacer un viaje por la memoria con Yarkoni, que repasa una vida que algunos llamarían una fenomenal historia de éxito. Un indicio de este recurso narrativo se aprecia cuando Almani canta unas líneas de Habibi. Almagor está allí observándola, golpeando con el dedo el cristal como si creara el ritmo en su propia mente, viendo actuar a su yo más joven.

Para este musical, el director musical Lior Ronen elaboró dos impresionantes miniespectáculos, uno cantado por Almani y otro por Sarouf. Ambas interpretaciones son pastiches necesarios y excelentes; una selección condensada de las canciones más emblemáticas de Yarkoni, reducidas a unas pocas letras clave, interpretadas con corazón y gusto durante espectaculares rutinas de baile creadas por Tut Mullor. El escenógrafo Adam Keller es digno de elogio por sus precisos e imaginativos decorados, que nos llevan de los bares de Tel Aviv al desierto del Negev, con sus cálidas melodías de color amarillo rojizo de fondo, y luego a las clínicamente frías escenas del hospital, con su luz implacable. Una exposición en el Museo de los Judíos de Montaña de Krasnaya Sloboda, Azerbaiyán, muestra el movimiento de aliá y a la cantante folclórica israelí Yaffa Yarkoni, cuya familia era de origen azerbaiyano. (crédito: LARRY LUXNER/JTA)

Esto funciona maravillosamente bien, en parte debido a la profunda familiaridad del público con la música de Yarkoni. La clara división temática que se ve en el escenario entre una época supuestamente a lo Rebetiko, en la que Yarkoni era una diva del pueblo, y una segunda época, en la que era una Marlene Dietrich israelí que cantaba "Lili Marlene" a los chicos de delante, debe tomarse con cautela.

En el escenario, Haim Gouri (Tal Kallai), que fuma en pipa, le entrega la letra de "Bab El Wad", una canción escrita para recordar los feroces combates en Sha'ar HaGai durante la Guerra de la Independencia. Yarkoni la canta y rápidamente se convierte en el "cantante de guerra" de la nación, a pesar de señalar que "las guerras son terribles, sólo las canciones son hermosas."

Gouri, Haim Hefer, Yoram Kaniuk y otros sirvieron en el Palmach. Lucharon por un nuevo país que también fueron capaces de moldear culturalmente a un nivel que hoy parecería imposible. Un poeta toma un trago, compone un poema y luego se lo pasa a un cantante, que lo convierte en una obra maestra musical atemporal que sigue sonando en la radio siete décadas después.

“Hubo tiempos en que defendíamos el puesto de avanzada,” escribió Hefer en There Were Such Times, que se incluye en el musical. “Ahora, en el puesto de avanzada, se construyó una ciudad.”

Cuando Yarkoni murió, Kaniuk contó que había venido a actuar para su batallón Palmach. Yarkoni cantó “La guerra es un sueño,” un tango escrito por Tolly Reviv. A Benny Marshak, entonces oficial de educación del Palmach, le dio un ataque. El tango, el Rebetiko y la música pop eran melodías de salón “falsos ídolos” para los hombres mayores ideológicamente impulsados que, como él, abandonaron Europa para crear una patria judía.

En aquella época, las cantantes femeninas se convirtieron en la voz de una nación en guerra. Fairouz escribió y cantó “Al Quds Al Atiqa” (La vieja Jerusalén) y Umm Kalthoum cantó “Ahora tengo un rifle” (escrita por Nizar Qabbani,) ambas canciones árabes sobre el conflicto. Del mismo modo, Yarkoni y Shoshana Damari residen en el alma colectiva israelí. Klatchkin, autor del poema del que procede el título de este musical, afirma que las guerras de Israel se libran para el día en que podamos “respirar y vivir”.

La elección de Almagor, conocida por sus opiniones a favor de la paz, para interpretar el papel de Yarkoni, que fue reprendida por el público por una entrevista radiofónica posiblemente malinterpretada en la que se pronunció en contra del control militar de la Franja de Gaza, es acertada.

En una escena crucial, unos abucheadores interrumpen a Yarkoni (Almagor) mientras canta, cuestionando su lealtad al Estado. Es un inquietante pero agudo recordatorio de lo frágil que es la libertad de expresión en una democracia que sigue enfrentándose a una hostilidad inquebrantable.

‘Believe the Day Will Come’ se proyectará del 4 de junio al 5 de agosto. Sólo en hebreo. Dos horas con intermedio. 250 NIS por entrada. Centro Dohl, calle Hatikva 76, Tel Aviv. Llame al (03) 6295555 para reservar o visite https://www.habima.co.il/en/shows/believe-the-day-will-come/.El musical ha sido producido con el amable apoyo de Dita y Alex Landsberg.

