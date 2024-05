Cartas al director, 29 de mayo de 2024, Golpearnos a nosotros mismos

Siento que debo quejarme de “Hemos fracasado” (editorial, 27 de mayo). En tiempos de guerra, yo esperaría que el único periódico israelí en lengua inglesa hiciera un esfuerzo por levantar la moral, en lugar de continuar con el aluvión de odio con el que tenemos que lidiar a diario desde casi todas las demás fuentes de noticias.

Es cierto, hemos fracasado. Todos fracasamos al imaginar un 7 de octubre de 2023.

Creo que había un gran consenso sobre el concepto de que podríamos tener paz con nuestros vecinos árabes siempre que les ofreciéramos suficientes gestos de paz. Eso fue un fracaso. Quienes no creyeron en el concepto no hicieron lo suficiente para combatirlo.

Quizá quienes fomentaron la desunión y el odio a las diferentes filosofías y creencias tuvieron éxito, pero estoy seguro de que no comprendieron las consecuencias. Sin embargo, tenemos un día para pedir perdón – Yom Kippur. (Esperemos que nunca volvamos a tener otro Yom Kippur con judíos acosando a otros judíos en la oración como ocurrió el pasado Yom Kippur). Creo que cada persona sabe dónde ha fallado, y el verdadero arrepentimiento trae el perdón.

Sin embargo, afirmar que el gobierno y el ejército han fallado todos los días desde el 7 de octubre y siguen fallando – bueno, eso es sólo martillearnos a nosotros mismos. Una vez que sufrimos esa primera terrible derrota, todo el mundo antisemita se levantó para darnos una patada mientras estábamos en el suelo.

El gobierno ha estado luchando de todas las formas diplomáticas posibles contra las Naciones Unidas, donde el antisemitismo no conoce límites y que se niega a ayudar, de hecho obstaculiza de todas las formas posibles. Nuestro ejército ha estado luchando sin descanso en las condiciones más difíciles.

Ha sido encadenado por nuestro mejor amigo, el presidente Biden, que ha insistido en que utilicemos el tiempo y la energía de nuestro relativamente pequeño ejército para hacer llegar a Gaza enormes cantidades de ayuda humanitaria. Todo el mundo sabe que la ayuda apenas llega a los no combatientes, ya que es secuestrada por los terroristas, y desde luego no llega a nuestros rehenes. Todo el mundo sabe también que no se puede derrotar a un enemigo dándole de comer, agua, medicinas y combustible. Es una broma.

Sin embargo, incluso en estas ridículas condiciones nuestro ejército lucha valientemente. Logran victorias asombrosas día tras día. Decir que están fracasando es poco sincero y desalentador. Afortunadamente, la mayoría de ellos probablemente no leen The Jerusalem Post.

JENNIFER LEVINE

Ra’anana

Acusar a todo el pueblo de Israel, y especialmente a las FDI, de fracaso por no traer a casa a todos los rehenes retenidos o asesinados por Hamás es un ejemplo de autoculpabilidad judía exagerada y equivocada. Cualquier misión militar de rescate de gran envergadura habría conducido casi con toda seguridad al asesinato de los rehenes y a la pérdida de muchos soldados. No tenemos por qué culparnos por las fechorías de nuestros enemigos.

Hasta ahora, las FDI han actuado notablemente bien y es de esperar que puedan rescatar, en algún momento oportuno, a algunos de los rehenes. Esperar más es ser poco realista.

SHALOM FREEDMAN

Jerusalén

Odio al otro

En relación con "La Knesset celebrará una votación preliminar para designar a la UNRWA organización terrorista: Este tipo de acción debería haberse tomado hace años. Hay sobradas pruebas de que la UNRWA es una organización corrupta antiisraelí con un programa escolar que enseña el odio al otro, en este caso a los judíos.

Al mismo tiempo, recluta activamente a miembros de Hamás, siendo así cómplice de la nefasta actividad de esta atroz entidad terrorista. Los países que apoyan y financian a la UNRWA son igualmente culpables y deben ser denunciados en cada oportunidad.

STEPHEN VISHNICK

Tel Aviv

Stand Strong

¿Dónde va a vivir un judío?" de Mois Navon (26 de mayo) fue un aterrador recordatorio de que nada puede darse por sentado ni siquiera en nuestro propio país, Israel, ni siquiera en 2024.

Reiteró la sensación de malestar tan sorprendentemente expresada por David Brinn en “Un momento de silencio por la desaparición de Israel” (24 de mayo) cuando dijo que por primera vez temía tener que abandonar su hogar en Ma’aleh Adumim en respuesta a las presiones internacionales que se acumulan contra Israel.

Quizás estos titulares resonaron especialmente en mí porque, a diferencia de mis nietos que nacieron aquí, o incluso de mis hijos, que hicieron aliá, recuerdo haber vivido en un mundo en el que Israel no existía. Las opciones que plantea Navon me asustan porque formaban parte del mundo de mis padres y del mundo en el que crecí.

Un mundo así no es una opción para nosotros hoy, y debemos trabajar juntos como israelíes y como judíos para garantizar que seguimos siendo fuertes individualmente y como cuerpo político. Debemos dejar a un lado las luchas internas y apoyarnos mutuamente, recordando nuestro objetivo común.

En la unidad está la fuerza. Juntos debemos ganar.

MARION REISS

Beit Shemesh

Israelíes amantes de la paz

Sólo hay que echar un vistazo al último párrafo de “La ironía de la Historia” de Nadav Tamir (28 de mayo) para saber lo que hay en el artículo: “El escritor es director ejecutivo de J Street-Israel”.

La calumnia de que se trata de una “guerra sin propósito en la que él [el primer ministro Netanyahu] nos ha involucrado” es indicativa de la mentalidad de J Street, que es “demos a los palestinos un Estado y todo irá bien. El único problema es que el Estado que quieren es el nuestro; todo él.

Esta guerra no la empezó Israel, sino los palestinos, que deberían haber salido ganando con la autonomía en Gaza y la amistad y amabilidad que les mostraron los miembros del kibutz. En lugar de ello, estos israelíes amantes de la paz fueron violados, asesinados, linchados, secuestrados y se les mostró la inutilidad del intento de dar tierras a los palestinos.

DANIEL BAUM

Zichron Ya’acov

Nadav Tamir tiene razón, pero está muy equivocado. Tiene razón en que el Gobierno más derechista de la historia de Israel puede llegar a ver la creación de un Estado palestino bajo su mandato. Además, al no ofrecer un camino a seguir, esto se hace más probable más pronto que tarde.

Sin embargo, está muy equivocado si piensa que una Autoridad Palestina revitalizada conducirá a la estabilidad regional. Por no hablar de que el actual gobierno de los palestinos ya “paga para matar,” por revitalización ¿quiere decir basada en el fundamento del 80% de la población que apoya a Hamás?

¿Qué garantías de seguridad hay cuando el mundo ya hace la vista gorda ante los grupos terroristas palestinos, cuando no los apoya abiertamente, y se limitará a culpar a Israel cuando la situación empeore?

BARRY LYNN

Efrat

Asimilación cultural

En “Ha llegado la hora” (editorial, 28 de mayo), usted escribe que “los opositores entre la comunidad haredi argumentan que el servicio militar obligatorio perturbaría sus estudios religiosos y su forma de vida. Argumentan que su contribución espiritual es vital para el bienestar de la nación. Los líderes haredi también temen que el servicio militar obligatorio pueda conducir a la asimilación cultural y erosionar su identidad religiosa.

En vista de esto, me parece de lo más interesante que los mismos líderes haredi no teman que entrar en política pueda conducir a la asimilación cultural y erosionar su identidad religiosa.

JOEL BLOCK

Haifa