El Maccabi de Tel Aviv se enfrentará al Hapoel de Jerusalén al mejor de tres partidos

Por primera vez en la historia de la Premier League de Israel de baloncesto, las cuatro series de cuartos de final terminaron en barridas de 3-0 y Maccabi Tel Aviv, Hapoel Jerusalem, Ironi Kiryat Ata y Hapoel Tel Aviv avanzaron a las semifinales, donde les esperan un par de series al mejor de 3 partidos.

Maccabi Tel Aviv aplastó a Ness Ziona 105-64 para barrer su serie de cuartos de final al mejor de 5 3-0 y conseguir su billete para las semifinales, donde se enfrentará a su viejo némesis Hapoel Jerusalén.

Sin su entrenador jefe Oded Katash en el banquillo debido a una enfermedad, el entrenador asistente Josep Berrocal no tuvo problemas para que los amarillos y azules se hicieran con una ventaja de 19-13 tras el primer cuarto y sentenciaran el partido a todos los efectos con un 37-15 en el segundo periodo para alzarse con la victoria.

Antes del partido, se celebró una ceremonia especial por los aficionados que han perdido sus vidas en la actual guerra contra Hamás, mientras que cuatro padres de aficionados del Maccabi que hicieron el último sacrificio hablaron en la cancha.

Rafi Menco y Roman Sorkin anotaron 17 puntos cada uno, John DiBartolomeo añadió 16 puntos, mientras que Bonzie Colson anotó 14 puntos y Antonius Cleveland 13 puntos para el Maccabi en la victoria. Jerome Meyinsse lideró al visitante Ness Ziona con 20 puntos en la derrota.

“La conclusión es lo que dije a los jugadores - cuanto más puedan los entrenadores ayudar a los jugadores, más podrán los jugadores ayudar a los entrenadores,” dijo Berrocal sobre sustituir a Katash. “Muchas cosas fueron buenas en esta serie y en cómo jugamos. Cuando los jugadores quieren jugar, es fácil. Cualquier táctica funcionará cuando ellos quieran jugar.”

Hapoel Jerusalén barre a Holon

Oz Blayzer emocionado por el pase de su equipo a semifinales. (crédito: Dov Halickman)

“Por desgracia, no jugamos bien, sobre todo a la hora de anotar” dijo el entrenador del Ness Ziona, Meir Tapiro, tras el partido. “Cuando no anotas, retrocedes, y eso es lo que ha ocurrido en los dos últimos partidos. En general, por otra parte, estoy orgulloso de nuestros jugadores, con cinco victorias para terminar la temporada regular. No es fácil ganar jugando cada dos días. Al fin y al cabo, estamos orgullosos de haber llegado a los playoffs. El año que viene nos esforzaremos más y esperamos que sea una buena temporada.

Mientras tanto, el Hapoel Jerusalem derrotó al Hapoel Holon 93-75 para barrer su serie de cuartos de final y pasar a semifinales y a otra cita con Maccabi Tel Aviv.

Los púrpuras salieron fuertes y sorprendieron a los anfitriones mientras Kevin Hervey y Shawn Dawson lideraban al equipo de Amit Sherf’. Pero antes de su lesión, Levi Randolph anotó a placer mientras que Chris Johnson y Speedy Smith ayudaron al equipo de Yonatan Alon a conseguir una ventaja de 52-42 al descanso y nunca miraron atrás mientras Yovel Zoosman se aseguraba de que los anfitriones se llevaran la victoria.

Johnson anotó 16 puntos mientras que JaCorey Williams y Zoosman anotaron 15 puntos cada uno en la victoria. Dawson y Hervey anotaron 18 puntos cada uno para Holon en la derrota.

“Esta fue una serie dura y Holon merece mucho crédito por jugar duro a pesar de sus lesiones,” dijo el entrenador de Jerusalén Yonatan Alon. “No podemos’dar nada por sentado esta temporada que ha sido dura tanto dentro como fuera de la cancha y fue genial ganar una copa, pero la campaña’no ha terminado. Ahora es un nuevo partido y una nueva serie contra el Maccabi Tel Aviv y lo que fue no es relevante.”

“Sabíamos que podíamos mantenernos en el partido siempre y cuando parásemos su racha y metiésemos nuestros triples,” dijo Sherf. “Intentamos pararles cerca del final de la primera parte, pero hicieron algunas canastas clave y yo no tenía un tiempo muerto que usar y ellos se fueron en una rápida racha. A partir de ese momento, con una desventaja de 10, iba a ser difícil remontar.

Williams habló sobre la victoria.

“Había mucha emoción al entrar en el partido porque sabíamos que podíamos cerrarlo. Empezamos planos y cuando cambiamos en defensa, éramos blandos y no presionábamos mucho el balón. El entrenador nos habló de eso y empezamos a presionar el balón y a hacerlo con más energía y por eso ganamos el partido.

Netanel Artzi analizó la serie y la temporada en su conjunto.

“Lo dimos todo en esta serie y estuvimos muy cerca, sólo un tiro aquí y allá que fallamos que podría haber cambiado las cosas. Nos faltaban algunos jugadores, pero no nos rendimos. Ha sido una temporada muy difícil, tanto por los viajes al extranjero como por los sucesos del 7 de octubre. Pero podemos decir que estuvimos muy cerca. Los aficionados también se merecen un montón de crédito.

En otra parte, Kiryat Ata sorprendió al Maccabi Ramat Gan 74-72 en la prórroga para barrer su serie de cuartos de final y establecer un enfrentamiento de semifinales contra el Hapoel Tel Aviv.

El Ramat Gan de Shmulik Brenner controló el partido desde el principio, ya que Jordan Cohen y Nuni Omot mantuvieron a los anfitriones por delante. Pero Kiryat Ata remontó gracias a JJ Kaplan y James Batemon, que anotó un par de tiros libres cruciales para empatar el partido a 65-65 al final del tiempo reglamentario y enviar el partido a la prórroga.

En la prórroga, Amin Stevens y Cohen intercambiaron canastas, pero un triple de Akia Pruitt dio la ventaja definitiva a Kiryat Ata.Batemon anotó 23 puntos y Kaplan añadió 14 puntos en la victoria, mientras que Jordan Cohen anotó 23 puntos y Adam Ariel aportó 13 puntos para Ramat Gan en la derrota.

“Realmente no puedo explicar lo que ha pasado aquí,” dijo Sharon Avrahami sobre la sorprendente victoria de su club. “Sé que somos el equipo con el presupuesto más pequeño y no sé si algún otro equipo del condado ha hecho lo que hemos hecho nosotros. Durante la mayor parte de la temporada jugamos con sólo tres jugadores importados. Estoy muy orgulloso de todos. En cada partido era otro el que daba un paso adelante.

Kaplan habló sobre las claves de la serie, “La confianza, sé que suena mal pero cuando James Batemon y Guy Palatin cayeron fue el siguiente hombre. Todos queremos que todos triunfen, yo estuve en equipos universitarios ganadores. Tuvimos fe, creímos.

Además, el Hapoel Tel Aviv derrotó al Hapoel Haifa por 83-65 para barrer su serie de cuartos de final y pasar a semifinales.El Haifa tomó una temprana ventaja de 19-17 tras los 10 minutos iniciales con Gur Lavie y Dakarai Tucker como líderes, pero John Holland y Tyler Ennis encendieron a los anfitriones para irse al descanso con una ventaja de 55-36.

Bar Timor comenzó a anotar mientras que Holland y Ennis continuaron encontrando la canasta mientras que Marcus Bingham y Alex Hamilton trataron de mantener a los Carmel Reds en el partido sin éxito ya que el equipo de Stefanos Dedas pasó a las semifinales donde se enfrentarán a Kiryat Ata.

Holland anotó 20 puntos, Ennis añadió 17 puntos y Timor aportó 10 puntos en la victoria. Lavie anotó 17 puntos mientras que Bingham y Hamilton anotaron 14 puntos cada uno para Haifa en la derrota.

“Demostramos que merecíamos avanzar,” Dedas comenzó. “Fuimos por delante por 20 puntos en cada partido y en ciertos momentos de este partido realmente jugamos bien en ambos lados del balón. Estamos en los playoffs y hay que ganar. El ambiente fue estupendo y casi todos los que jugaron contribuyeron, no sólo en este partido sino en toda la serie.Holland también habló sobre la victoria.

“Cada enfrentamiento contra otro equipo es realmente contra nosotros mismos. Avanzamos a la siguiente fase, así que si juego, jugaré y si no, animaré a mis compañeros, todo está bien. Quiero que se me recuerde como un campeón.”