Creadores de Fauda harán drama sobre el héroe del 7 de octubre, Noam Tibon

Ningún guionista de Hollywood podría inventar una historia más dramática que la del general retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel Noam Tibon, que cogió una pistola la mañana del 7 de octubre y se dirigió al kibutz Nahal Oz para salvar a su hijo y a su familia de los terroristas de Hamás que lo habían atacado.

Así que tiene sentido que los creadores de Fauda, Lior Raz, que también protagonizó la serie de éxito mundial sobre contraterrorismo, y Avi Issacharoff hayan elegido la historia de Tibon para el tema de su último proyecto, un largometraje titulado 7 de octubre.

La película, que está siendo producida por Leviathan Productions, cuenta la historia de cómo Tibon, un abuelo de unos 60 años, se unió a las fuerzas que luchaban para liberar a los residentes del kibutz de los terroristas en un día en el que Hamás mató a 1200 israelíes y personas de otras nacionalidades y tomó como rehenes a 240 personas.

Una apasionante historia de amor y heroísmo

En cuanto se enteró por su hijo, Amir Tibon, periodista de Ha’Aretz, de que el kibbutz había sido invadido por los terroristas, él y su esposa subieron a su jeep y se dirigieron al sur. De camino a Nahal Oz, se enzarzó en tiroteos con terroristas, ayudó a rescatar a algunos heridos y se reunió con otro general retirado, Israel Ziv, que llevó a Tibon a las puertas de Nahal Oz, mientras Ziv continuaba hacia Kibbutz Be’eri, que también había sido atacado.

Tibon llegó al kibbutz de su hijo a tiempo para ayudar a reducir a los terroristas, mientras su hijo se refugiaba en su habitación segura con su mujer y sus hijas. Después de ir casa por casa con los soldados, Tibon llegó por fin a casa de su hijo, sin saber si alguno de ellos quedaría con vida, y llamó a la pared de la habitación segura diciendo: "Papá está aquí". Toda la familia sobrevivió al ataque, mientras que 13 miembros del kibbutz y dos ciudadanos extranjeros murieron y varios fueron secuestrados. Lior Raz (crédito: UDI GOREN)

"Cuando se enfrentó a los horrores de aquel fatídico día, Noam Tibon inmediatamente cargó hacia el peligro para proteger a su familia", dijeron Raz e Issacharoff en un comunicado remitido a Deadline. "Su apasionante historia que trasciende cualquier religión, país o conflicto; refleja maravillosamente los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos a quienes amamos".

"Estamos orgullosos de ayudar a amplificar la valentía de Noam y de proporcionar algo de esperanza e inspiración durante estos tiempos difíciles.

Además de Fauda, el dúo también creó Ghosts of Beirut para Showtime y Hit & Run para Netflix.

Leviathan Productions es una productora independiente que se centra en la creación de películas y series de televisión basadas en la historia y la literatura judía e israelí. Fue fundada por el veterano productor de cine Ben Cosgrove y el autor de bestsellers Josh Foer. Cosgrove producirá la película junto con Jessica Kasmer-Jacobs y Talia Harris Ram, que serán productoras ejecutivas. Noam Tibon y Amir Tibon serán asesores de la película.

Recientemente, la empresa compró los derechos del thriller francés The Man in the Basement, sobre un negacionista del Holocausto. También ha anunciado la adaptación del libro de Victoria Saker Woeste, Henry Ford War on the Jews y the Legal Battles Against Hate Speech (La guerra de Henry Ford contra los judíos y las batallas legales contra el discurso del odio).